Realme GT 7 vs OnePlus 13R : quel téléphone haut de gamme choisir ?

Ce sont deux marques sœur qui s’affrontent aujourd’hui. Méconnue du grand public, realme bombe le torse avec son GT 7 intégrant la première batterie 7000 mAh du marché. Tient-il tête au OnePlus 13R ? Réponse dans ce nouveau versus !

On confronte aujourd’hui deux smartphones du « milieu de gamme avancé ». Le realme GT 7 est proposé à partir de 649 euros quand le OnePlus 13R s’affichait à 769 euros à sa sortie, et plutôt 599 euros aujourd’hui. Deux smartphones notés 8/10 dans leur tests respectif sur Frandroid.

Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Realme GT 7 et OnePlus 13R

Modèle Realme GT 7 OnePlus 13R Dimensions 76,13 mm x 162,42 mm x 8,30 mm 75,77 mm x 161,72 mm x 8,02 mm Interface constructeur Realme UI OxygenOS Taille de l’écran 6,78 pouces 6,78 pouces Définition 2780 x 1264 pixels 2780 x 1264 pixels Densité de pixels 450 ppp 450 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Mediatek Dimensity 9400e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Immortalis-G720 MC12 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256, 512 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 8

Capteur 3 : 50 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 16 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur N/C USB Type-C Capacité de la batterie 7000 mAh 6000 mAh Poids 206 g 206 g Couleurs Noir, Bleu Noir, Blanc Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

OnePlus marque des points sur le design

Le realme GT 7 n’est pas un smartphone au look particulièrement original. Assez épais, il se fait remarquer avec cet énorme bloc d’appareils photo dans l’angle supérieur gauche. Un peu plus fin, le OnePlus 13R range ses différents modules photo dans un cercle parfait, plus harmonieux à notre goût.

Il est aussi à noter que OnePlus opte pour de l’aluminium, là où le realme GT 7 a un côté un peu plus cheap, avec beaucoup de plastique.

Pour aller plus loin

Smartphones OnePlus : comprendre la gamme pour bien choisir son téléphone

C’est la marque de fabrique de OnePlus : le 13R affiche bien entendu l’interrupteur Alert Slider sur sa tranche gauche, permettant de passer du mode sonnerie au mode vibreur ou silencieux d’un geste.

Enfin, l’écran des deux smartphones est protégé d’un verre Gorilla Glass 7i. En revanche, la résistance du realme GT 7 est supérieure à celle du concurrent avec une certification IP69 (immersion et jets haute-pression) contre IP65 (poussière et éclaboussures).

Un écran plus lumineux chez realme

On pourrait croire que les deux smartphones jouent à armes égales en matière d’écran, mais ce n’est pas tout à fait vrai. S’il s’agit de deux dalles AMOLED affichant une définition 1,5K et rafraîchies à 120 Hz (LTPO), leurs performances diffèrent légèrement.

Pour aller plus loin

Smartphones Realme : comprendre la gamme pour choisir le meilleur

Par exemple, le realme GT 7 propose une luminosité plus importante que son rival. Notre sonde a relevé un pic à 1585 nits, contre 1200 nits pour le OnePlus 13R. C’est un peu juste pour une lecture confortable en extérieur. La couverture des couleurs est un peu plus généreuse chez realme. Rien qui devrait choquer les utilisateurs et utilisatrices lambda. D’autant que la calibration est excellente sur les deux mobiles.

Realme UI et OxygenOS, les deux faces d’une même pièce

On parlait en introduction de deux marques sœur, et l’interface est sans doute l’aspect où cela se ressent le plus. Realme UI et OxygenOS sont deux surcouches Android au rendu extrêmement proche de ColorOS, la surcouche de OPPO (tout ce beau monde appartient au même groupe). Une interface très sympa, plutôt épurée et fonctionnelle, qui déborde d’options de personnalisation.

Naturellement, l’intelligence artificielle tient une bonne place dans le mix logiciel, même si elle sait se faire plutôt discrète. En fait, tout est rassemblé dans la barre latérale, qui permet notamment de résumer des pages web. Toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles en français, et d’autres demandent d’utiliser les applications OnePlus ou realme (pour la génération de textes, notamment).

Pour les mises à jour, les deux smartphones cousins sont encore une fois au coude à coude. Ils offriront quatre mises à jour majeures d’Android et six ans de patchs de sécurité.

realme gt 7 2

Des performances relativement proches

Le realme GT 7 dispose d’une puce MediaTek Dimensity 9400e et son rival une Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – le haut de gamme de l’an dernier. Concrètement, les deux smartphones développent des performances sensiblement identiques. Ils sont aussi rapides l’un que l’autre, mais le realme GT 7 dispose peut-être d’une petite réserve de puissance supplémentaire pour propulser des jeux dans de meilleures conditions.

Si vous n’êtes pas joueur ou joueuse, vous ne verrez strictement aucune différence sur la fluidité entre les deux appareils. Vous pouvez donc rayer ce critère de la liste – le realme GT 7 et le OnePlus 13R sont excellents.

Deux bons smartphones photo

Capteur photo avant mis à part, les deux concurrents du jour partagent la même configuration photo. Mais, naturellement, chaque constructeur a sa patte esthétique. Encore que, dans le cas de realme et OnePlus, c’est bonnet blanc et blanc bonnet.

Realme GT 7 :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2x : 50 Mpx, f/2.0, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.5.

OnePlus 13R

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2x : 50 Mpx, f/2.0, OIS ;

Selfie : 16 Mpx, f/2,4.

Difficile de départager les deux mobiles, en particulier avec ce grand-angle qui profite du même soin qu’importe l’écurie. Le module est précis, rapide, et rend les photos particulièrement flatteuses grâce à une colorimétrie pas toujours très fidèle mais incontestablement plaisante à regarder.

L’ultrawide est une optique fatalement en retrait du fait de sa pauvre résolution. Cela dit, c’est encore une fois les couleurs qui sauvent tout. En l’occurrence, le rendu des paysages romains capturés par Édouard pendant son test en met plein la vue. Pas suffisant pour occulter la faiblesse optique de ce capteur secondaire, mais suffisant pour nous faire pencher un tout petit peu la balance du côté de realme.

Pour le téléobjectif enfin, la balle reste une nouvelle fois au centre. Les deux capteurs singent une focale de 47 mm (zoom optique 2x), qui est particulièrement adaptée à la photo de rue et au portrait. Les couleurs sont vives, et le traitement numérique met globalement le sujet en valeur. Les deux modules trouvent leurs limites en zoom numérique, mais le réglage par défaut donne de très bons résultats.

Victoire par KO pour le GT 7

Il fallait s’y attendre : le realme GT 7 écrase littéralement son concurrent en termes d’autonomie. Sa batterie de 7000 mAh lui offre 6h d’endurance supplémentaire, d’après les tests automatisés et standardisés de GSM Arena. C’est 40% d’autonomie en plus, par rapport au OnePlus 13R.

Un OnePlus qui n’est pas vilain, avec environ 15h sur le test ViSer, mais qui s’écrase face aux 21h06 atteints par le realme GT 7. Avec celui-ci, pas d’inquiétude : vous avez l’assurance de tenir deux jours sur batterie. Le OnePlus 13R, lui, suffira pour tenir une journée, voire une journée et demie si vous êtes du genre économe.

La recharge est également hyper rapide. Compatible 120 W, le GT 7 refait le plein en 40 minutes. Comptez 15 minutes de plus avec le 13R (80W). Aucun des deux smartphones ne supporte la recharge sans fil.

Realme GT 7 ou OnePlus 13R : lequel choisir ?

À son prix de lancement de 799€, le OnePlus 13R se ferait d’office disqualifier face au plus récent realme GT 7, qui sort notamment du lot pour son écran plus lumineux, mais surtout pour son autonomie astronomique.

Maintenant, le OnePlus 13R est en réalité beaucoup plus abordable aujourd’hui, et se trouve environ 50€ moins cher que le realme GT 7, avec lequel il partage de très nombreux traits. On lui trouve d’ailleurs un look beaucoup plus sympa.

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que les deux smartphones offrent des prestations très semblables, que ce soit au niveau des performances ou de l’expérience logicielle. Écoutez votre cœur… et votre porte-monnaie !