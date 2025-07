Le Prime Day est terminé, mais Amazon n’hésite pas à brader de nombreux produits Tech lors de la 3e démarque des soldes 

Le Prime Day est terminé, mais le géant de l’e-commerce ne manque pas de participer encore activement aux soldes d’été. Les offres sont particulièrement intéressantes lors de la 3e démarque, voici celles qui ont retenu notre attention.

Amazon a profité de la période des soldes pour lancer son Prime Day en juillet, et ce, pendant quatre jours. Les offres ne sont plus disponibles, mais le géant américain propose encore quelques offres intéressantes à la troisième démarque des soldes. Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons compilé les meilleures offres.

Les offres d’Amazon à retenir lors des soldes d’été

Samsung Galaxy Z Flip 7

Le voici, le nouveau smartphone pliable de Samsung : le Galaxy Z Flip 7 est là. Il mise toujours sur la compacité, mais profite d’un agrandissement de ses deux écrans. À peine sortie, on le trouve déjà avec 220 euros de moins pour sa version 512 Go.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Z Flip 7

Enfin un écran externe plus grand !

Le format compact et de jolies écrans

Une plus grande capacité de 4 300 mAh

De base à 1 319 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 7 dans sa version 512 Go est aujourd’hui à 1 199 euros chez Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 100 euros, il tombe à 1 099 euros sur Amazon.

DJI Bundle avec Mini 4 Pro Fly More

Facile à transporter et à manier, le DJI Mini 4 Pro est un drone taillé pour les novices de la vidéo aérienne. On l’apprécie encore plus quand il est fourni avec tout un tas d’accessoires. Justement, le Fly More Combo est en ce moment proposé à -26 % lors des soldes.

Les points essentiels du DJI Mini 4 Pro

Un drone tout léger

Une bonne qualité d’image

La détection omnidirectionnelle des obstacles intégrée

Auparavant affiché à 1 129 euros, le DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (avec deux batteries supplémentaires, un dock de charge 30 W, une radiocommande DJI RC 2, une sacoche de transport et des hélices), est en ce moment proposé à 834 euros chez Amazon.

Nothing Phone (3)

Le Nothing Phone (3) est la nouvelle itération de ce smartphone atypique qui a introduit le système Glyph. Sur ce modèle, le Glyph évolue et devient le Glyph Matrix, un mini écran avec 489 microLOEDs. Il fait aussi des progrès sur le module photo et l’écran AMOLED pour proposer une expérience haut de gamme. Pour son lancement, le voilà déjà 100 euros moins chers.

Les points forts du Nothing Phone (3)

L’interface Glyph Matric est aussi originale que pratique

L’écran AMOLED LTPO 6,67 pouces 1,5K 120 Hz est fou

La qualité des photos

Le prix de lancement du Nothing Phone (3) est de 949 euros mais pendant quelques jours, jusqu’au 31 juillet, vous pouvez le commander pour 849 euros.

Manette Pro Controller Nintendo Switch 2

Plus performante que la première version, la Nintendo Switch 2 Pro Controller est un accessoire idéal qui permet d’exploiter tout le potentiel de la récente console de la marque. Pendant les soldes, on la trouve avec 11 % de remise.

Ce que l’on trouve sur la Switch 2 Pro Controller

Un design toujours aussi soigné

Des commandes personnalisables

Le bouton C pour activer les conversations audio et vidéo

Habituellement vendue à 89,99 euros, la manette Nintendo Switch 2 Pro Controller est aujourd’hui affichée à 79,90 euros sur Amazon.

Samsung T9 : une solution de stockage externe, rapide et performante

C’est souvent lors des soldes que l’on peut voir des solutions de stockage à prix cassé. C’est le cas du SSD externe Samsung T9 avec 2 To de stockage, qui profite de 38 % de remise.

Pourquoi choisir le Samsung T9 ?

Pour son format compact et résistant

Ses vitesses de transfert atteignant les 2 000 Mo/s

Sa capacité de stockage : 2 000 Go

Avec un prix conseillé à 279,99 euros, le SSD externe Samsung T9 avec 2 To de stockage se trouve actuellement en promotion à 174,99 euros sur Amazon.

Crucial P310 : une bonne solution pour booster votre PS5

Le stockage de votre PS5 arrive à saturation ? Ça tombe bien, pendant les soldes, le SSD M.2 Crucial P310 avec 2 To de stockage et un dissipateur thermique intégré tombe à un super prix : 131 euros seulement.

Pourquoi choisir le Crucial P310 ?

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 100 Mo/s

Un dissipateur thermique thermique

Un stockage conséquent : 2 To

Habituellement proposé aux alentours de 160 euros, le SSD M.2 Crucial P310 avec 2 To de stockage et un dissipateur thermique se vend en ce moment à 131,99 euros sur Amazon.

Google Pixel Watch 3 : la montre parfaite pour votre Pixel .

La Google Pixel Watch 3 est une montre polyvalente, aussi bien pour les sportifs que pour les autres, avec un design élégant et un écran lumineux qui fait qu’elle est parfaitement utilisable en toute circonstance. Pendant les soldes, elle est à -25 %.

Ce qui plaît sur la Google Pixel Watch 3

Aussi agréable à porter qu’à utiliser

Wear OS qui permet d’installer des applications tierces

La luminosité qui suit même en plein soleil

Lancée à 399 euros, la Google Pixel Watch 3 (41mm, GPS) est aujourd’hui en promotion à 299 euros sur Amazon.

Xbox Manette Elite Series 2 Core : une manette personnalisable qui fait la différence

La manette Xbox Elite Series 2 Core est une variante de l’Elite Series 2 classique, mais la première parvient à se démarquer grâce à un prix bien plus bas, surtout pendant les soldes.

Les avantages de la manette Xbox Elite Series 2 Core

Un design soigné, comme d’habitude

De nombreuses personnalisations possibles

L’autonomie qui frôle les 40 h sans recharge

Au lieu de 139,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est actuellement soldée à 99,99 euros sur Amazon.

8BitDo Ultimate 2 Wireless : une bonne manette de jeu

Idéale pour jouer sur PC ou un smartphone Android, la manette Bluetooth 8BitDo Ultimate 2 est précise, polyvalente et confortable en main. Si vous souhaitez vous la procurer, elle coûte 25 % de moins lors des soldes.

Les points forts de la 8BitDo Ultimate 2 Wireless

Compatible Windows et Android

La technologie 8Speed ultra-rapide

Des gâchettes polyvalentes et des sticks TMR précis

Initialement proposée à 59,99 euros, la manette 8BitDo Ultimate 2 Wireless est aujourd’hui disponible en promotion à 44,99 euros sur Amazon.

Soundcore Motion 100 : une enceinte compacte et légère pour animer vos soirées d’été

Facilement transportable, résistante, et puissante, l’enceinte Soundcore Motion 100 d’Anker est une bonne alliée pour vos soirées d’été. Bonne nouvelle : la voilà à seulement 39 euros lors des soldes.

La Soundcore Motion 100 en trois points forts

Une autonomie allant jusqu’à 12 heures

Une conception compacte et résistante à l’eau (IPX7)

Puissance et qualité sonore (certificats LDAC et Hi-Res Audio)

Au lieu de 59,99 euros, la Soundcore Motion 100 est aujourd’hui disponible en promotion à 45,99 euros sur Amazon.

