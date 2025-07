Test du Mova V50 Ultra Complete : le robot aspirateur laveur qui lave les sols à l’eau chaude

Le Mova V50 Ultra Complete est le premier robot aspirateur laveur très haut de gamme de la marque. Puissance d’aspiration titanesque et petites “pattes” capables d’enjamber des seuils de 6 cm, il promet du lourd et on l'a testé.

Mova, nouvelle venue adossée au géant Dreame, fait une entrée remarquée dans la cour des grands avec le V50 Ultra Complete. Cet aspirateur robot vise le sommet du segment premium en rivalisant sans complexe avec les modèles les plus avancés du moment. Affiché autour de 1 400 €, il se positionne clairement face aux cadors tels que le Dreame X50 Ultra ou le Roborock Saros 10R.

Sur le papier, le V50 Ultra a de quoi attirer l’attention : une aspiration de 24 000 Pa, un système de lavage des sols à l’eau chaude combiné à une station tout-en-un très complète, et même un mécanisme de franchissement d’obstacles inédit. Cette innovation, baptisée StepMaster, permet théoriquement d’escalader des obstacles jusqu’à 6 cm de hauteur, à l’instar de son cousin le Dreame X50 Ultra. Mova promet également une détection intelligente des objets grâce à une double caméra dopée à l’IA. Autant d’arguments qui laissent entendre que ce robot pourrait bien s’imposer comme une nouvelle référence du nettoyage domestique connecté, à un prix légèrement plus compétitif que ses principaux rivaux.

Après environ un mois de test, voyons ce que vaut le Mova V50 Ultra Complete au quotidien et s’il s’impose réellement comme un compétiteur de choix sur le podium des robots aspirateurs laveurs les plus performants.

Mova V50 Ultra Complete Un design sans fioritures

Visuellement, le Mova V50 Ultra Complete n’est pas sans rappeler le design de son cousin de chez Dreame, avec néanmoins une apparence moins raffinée. Le robot est proposé en coloris noir laqué ou blanc brillant, avec des parties argentées ou dorées, selon la version.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La station d’accueil impressionne par sa complétude. Elle arbore un format vertical et relativement peu encombrant, lui permettant de s’intégrer facilement dans une pièce de vie. Elle abrite deux grands réservoirs d’eau, de 4 L pour l’eau propre et 3,5 L pour l’eau sale, cachés sous un capot supérieur. Le sac à poussière est quant à lui dissimulé derrière un cache en façade, tout comme le double réservoir de détergent. Ce dernier permet d’utiliser deux solutions de nettoyage différentes, comme un détergent classique et un produit spécialisé anti-odeurs pour animaux. La base de nettoyage utilise des jets d’eau chaude à haute pression via une vingtaine de buses pour décrasser les patins de lavage en profondeur, facilitant l’entretien de la station.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le robot arbore quant à lui une apparence assez traditionnelle, avec une forme circulaire. On y retrouve quelques touches dorées ou argentées, similaires à celles présentes sur la base. Sur le dessus, on distingue un dôme LiDAR rétractable, similaire à celui du Dreame X50 Ultra, ainsi qu’un module à double caméras à l’avant. Sous le robot, on remarque une brosse latérale motorisée, capable de se déployer pour nettoyer les coins et le long des plinthes. Pour le nettoyage humide, le V50 Ultra fait appel à deux serpillières rotatives, dont une peut aussi s’étendre, afin de couvrir une surface plus importante et se rapprocher le plus possible du mur. Enfin, tout comme le Dreame X50 Ultra, le Mova V50 Ultra fait appel à un système de brosse à double rouleaux pour l’aspiration, promettant une efficacité accrue.

La construction est solide, mais fait la part belle au plastique, ce qui peut sembler en décalage avec le positionnement ultra haut de gamme de l’appareil. Malgré tout, l’ensemble reste soigné et moderne, avec une qualité d’assemblage au rendez-vous.

Mova V50 Ultra Complete Une application on ne peut plus complète

Le Mova V50 se contrôle via l’application Mova Home, ainsi que celle de Dreame. Celle-ci s’avère particulièrement riche en fonctionnalités, tout en restant assez intuitive à utiliser. L’appairage initial du robot est simple et rapide, et une première cartographie de votre domicile se lance automatiquement dès le premier nettoyage. Grâce à son télémètre laser et sa caméra, le Mova V50 Ultra dresse une carte précise de votre intérieur en quelques minutes. Lors de nos tests, la cartographie s’est révélée très fiable, avec une détection automatique des pièces quasi parfaite, même dans un espace ouvert – il a su distinguer les zones cuisine, salon, etc., sans assistance manuelle. Vous pouvez bien sûr fusionner ou scinder les pièces sur la carte si nécessaire, et nommer chaque pièce à votre convenance.

L’interface de l’application offre un vaste panel d’options de personnalisation. Il est possible de planifier des nettoyages à des horaires réguliers, de définir des zones interdites ou des murs virtuels, et de paramétrer finement le comportement du robot. Par exemple, pour chaque pièce ou zone, vous pouvez régler la puissance d’aspiration et le débit d’eau de lavage, et même choisir quel détergent utiliser si vous avez rempli les deux réservoirs de la station avec des solutions différentes. Malheureusement, à l’heure actuelle, Le V50 Ultra propose uniquement un mode de nettoyage “animaux” pour le second réservoir. Celui-ci implique d’activer ce mode, qui va automatiquement augmenter la puissance et insister davantage sur les zones très sales (autour d’une litière ou d’une gamelle, par exemple) afin de bien aspirer croquettes, litière ou autres débris plus volumineux.

En plus de ces paramètres, vous pouvez personnaliser presque chaque paramètre du robot, allant de la fréquence de lavage des serpillières, à l’activation de la compression des poils dans le sac à poussière et même l’utilisation de la stérilisation UV.

L’application permet également d’exploiter la caméra non seulement pour la navigation et la détection d’obstacles, mais aussi pour la vidéosurveillance de votre domicile. Vous pouvez à tout moment prendre le contrôle manuel du robot via l’application, et voir en direct ce que voit la caméra frontale. Vous pouvez ainsi utiliser le V50 Ultra comme un petit robot de télésurveillance, pour jeter un œil chez vous en votre absence. La fonction permet même d’activer micro et haut-parleur pour interagir à distance, par exemple avec votre animal de compagnie. De plus, la présence de cette caméra ouvre des usages ludiques, comme automatiquement prendre en photo les animaux domestiques croisés en cours de nettoyage.

Gadgets mis à part, l’application MOVA est globalement une réussite : très complète, stable et ergonomique, elle satisfera autant les utilisateurs novices que les plus exigeants. Toutefois, la présence de nombreuses options de personnalisation peut être déroutante au début, bien que l’on s’y habitue rapidement. On regrette simplement l’absence, à date, de compatibilité avec la norme Matter pour une intégration domotique universelle, mais le V50 reste bien sûr compatible avec les assistants vocaux classiques comme Google Assistant ou Alexa pour des commandes de base. Le robot embarque également un assistant vocal intégré, permettant de le commander à la voix sans avoir besoin de passer par des enceintes tierces.

Mova V50 Ultra Complete Un nettoyage remarquable

Avec une telle fiche technique, on en attend beaucoup du Mova V50 Ultra en conditions réelles. Sa puissance d’aspiration de 24 000 Pa le place parmi les plus puissants du marché. Dans les faits, le V50 Ultra aspire à peu près tout sur son passage, y compris la poussière incrustée dans les joints de carrelages ou les fibres des tapis. Sur les poils d’animaux et cheveux, le résultat est tout simplement excellent : grâce à sa double brosse centrale bien conçue, les poils d’animaux sont aspirés sans s’emmêler autour des rouleaux. Même sur tapis, habituellement le point faible des robots laveurs, il s’en sort admirablement bien. Le V50 Ultra tient donc ses promesses côté aspiration et offre des performances de nettoyage de premier ordre, au niveau, voire au-dessus, de ses concurrents directs. Selon vos besoins, le robot peut également relever ses patins de serpillière ou même les laisser dans la station lors de l’aspiration, notamment afin d’éviter d’humidifier les tapis.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le lavage des sols est l’autre grand point fort du robot. Il fait appel à un système de serpillières rotatives combiné à un nettoyage à l’eau chaude, qui se révèle efficace sur les taches tenaces. Sur parquet ou carrelage, le V50 Ultra parvient à venir à bout des taches séchées, comme du café sec, sans laisser de traces visibles. La paire de patins rotatifs frotte le sol avec une pression constante, pendant que de l’eau à 50 °C imbibe constamment les serpillières pour dissoudre la saleté.

C’est d’ailleurs un des principaux points forts du robot, puisque les patins sont non seulement lavés à 80 °C, l’eau ajoutée dans le réservoir embarquée du robot est chauffée à 50 °C, permettant au robot de venir à bout de la saleté tenace.

La station se charge également d’ajouter du détergent, grâce au double réservoir de la station, permettant par exemple d’utiliser une solution spéciale autour de la litière du chat ou du panier du chien afin d’éliminer les mauvaises odeurs, sans risque pour la santé de l’animal. Ce souci du détail se ressent dans le nettoyage : le V50 Ultra ne se contente pas d’un coup de frais superficiel, il lave vraiment les sols en profondeur. Il est même capable de gérer les petits accidents du quotidien. En effet, il sait nettoyer après un verre d’eau ou un liquide renversé. Ses capteurs détectent la surface mouillée et ses patins absorbent le liquide sans risque pour le circuit d’aspiration. Le robot retourne ensuite nettoyer ses patins avant de reprendre le nettoyage. Après le passage du robot, le sol est propre et sèche rapidement, d’autant que le robot ajuste intelligemment le taux d’humidité pour éviter détremper le parquet.

Hagop Kavafian pour Frandroid

On regrette toutefois le temps nécessaire au nettoyage, puisque le robot met environ deux heures pour nettoyer 60 m2, ce qui est particulièrement long. Ce temps allongé est toutefois dû à la capacité du robot à reconnaître automatiquement les zones particulièrement sales et effectuer automatiquement un second passage.

Autre bonne surprise, le Mova V50 Ultra est relativement silencieux pour un appareil aussi puissant. En mode d’aspiration standard, nous avons mesuré environ 54 dB à un mètre de distance, un niveau très discret qui passe inaperçu dans la vie quotidienne. En mode maximal, le bruit monte autour de 62 dB, ce qui reste raisonnable. La phase de vidange automatique à la station est également contenue : environ 60 dB, un souffle sourd assez bref qui ne dérangera pas plus que ça au quotidien. Vous pourriez sans problème lancer le robot la nuit ou tôt le matin sans réveiller la maisonnée, l’application permettant de paramétrer des plages horaires silencieuses si besoin (par exemple interdire la vidange entre 22h et 7h).

Hagop Kavafian pour Frandroid

Terminons par l’autonomie, qui constitue sans doute le seul véritable point faible technique de cet appareil. Le Mova V50 Ultra embarque une batterie de 6 400 mAh, annoncée pour environ 2 heures de nettoyage par le fabricant. Dans les faits, nos mesures confirment ce chiffre, puisque le robot parvient à court de batterie après environ 120 minutes d’autonomie d’utilisation en usage normal. Il convient donc pour des logements ou à la rigueur un étage allant jusqu’à 60 m². Pour des surfaces plus importantes, il lui faudra retourner à sa station pour récupérer suffisamment d’énergie avant de reprendre le nettoyage. La charge peut se programmer pendant les heures creuses et se limiter à 80 % pour préserver la longévité de la batterie.

Mova V50 Ultra Complete Une navigation fiable et une très bonne détection d’obstacles

La navigation du Mova V50 Ultra Complete est fiable et le robot sait se déplacer de manière autonome. Pour se repérer et se déplacer, il s’appuie sur une combinaison classique mais redoutablement efficace de capteurs : un LiDAR sur le dessus pour la cartographie laser, et à l’avant une double caméra qui affine la détection d’obstacles et des reliefs du sol. Le premier peut d’ailleurs se rétracter, lui permettant de se glisser sous les meubles bas, jusqu’à 9 cm de hauteur.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Grâce à ses pieds escamotables, le V50 Ultra peut également franchir des obstacles jusqu’à 6 cm de haut. Concrètement, deux pieds escamotables peuvent s’abaisser pour surélever le robot et l’aider à grimper sur un seuil élevé ou une marche basse. Cette technologie rappelle fortement celle du Dreame X50 Ultra et vise à résoudre le casse-tête des barres de seuil trop hautes où la plupart des robots aspirateurs butent. Cette capacité ouvre la voie à un nettoyage de toutes les pièces si votre logement comporte des seuils infranchissables pour d’autres modèles.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour le reste, la gestion des déplacements est parfaitement maîtrisée. Le V50 Ultra Complete n’oublie aucune zone, retourne couvrir les petites portions s’il en a manqué, et optimise ses trajets de retour à la base en calculant le chemin le plus efficace. Il est également capable de gérer plusieurs cartes d’étages, pratique pour les grandes maisons. Il lui arrive parfois de s’arrêter au milieu d’une pièce pour « réfléchir », sans que cela ne lui pose problème pour accomplir sa tâche.

Par ailleurs, grâce à ses nombreux capteurs et à son IA embarquée, le Mova V50 Ultra évite avec brio les obstacles imprévus. Il a su éviter différents types de pièges, comme des câbles, des chaussons, les jouets du chien, etc. Le robot détecte ces objets suffisamment tôt et les contourne adroitement, en s’approchant suffisamment pour ne pas laisser trop d’espace non nettoyé autour. Le V50 Ultra peut également prendre une photo pour vous montrer ce qu’il a identifié, afin de savoir pourquoi il n’est pas passé à un endroit.

Mova V50 Ultra Complete Un entretien ultra simple

L’un des arguments majeurs du V50 Ultra Complete, c’est de réclamer un minimum d’entretien manuel, et il tient globalement parole sur ce point. Grâce à sa station de vidage et de lavage très complète, le robot peut enchaîner les cycles de nettoyage sans assistance quotidienne. Après chaque nettoyage, lorsqu’il revient à sa base, la station vide automatiquement le contenu du bac à poussière du robot dans le sac de 3,2 L. Sa capacité lui permet de tenir 2 à 3 mois, minimisant ainsi le besoin d’entretien. Son contenu peut être compressé et même stérilisé aux UV.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La station se charge également de laver les serpillières : le dessous du robot est nettoyé par une planche de lavage munie de buses qui aspergent les serpillères d’eau chaude pour les décrasser. Le cycle se termine par un séchage à air chaud d’une durée d’une à deux heures, évitant de laisser de l’humidité stagnante, et donc de minimiser la formation de moisissures ou de mauvaises odeurs. Le système fonctionne globalement très bien : les serpillières ressortent visiblement propres et après chaque passage en station, mais il est tout de même recommandé de les passer en machine environ une fois par mois, d’autant que le V50 Ultra Complete est fourni avec plusieurs patins de rechange.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est du réservoir d’eau sale, il convient de le vider tous les 2 ou 3 cycles et de remplir le réservoir d’eau propre, minimisant le besoin d’intervention manuelle. Dans les faits, mieux vaut penser à le faire fréquemment, sous peine de laisser l’eau sale stagner et de causer des mauvaises odeurs. On regrette également que Mova ne propose pas un kit de raccordement au réseau d’eau, qui aurait entièrement automatisé cette tâche.

Côté aspirateur en lui-même, l’entretien est également minimal. Le design à double brosse centrale, semble porter ses fruits : les poils et cheveux ne s’enroulent quasiment pas autour des rouleaux, ou en tout cas beaucoup moins qu’avec des brosses traditionnelles. C’est un vrai plus, notamment si vous avez des animaux domestiques ou avez tendance à perdre beaucoup de cheveux.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le nettoyage de la station devient quant à lui quasiment inutile, puisque la planche de lavage se rince elle-même à chaque nettoyage. C’est un vrai avantage par rapport à la concurrence, qui nécessite souvent un entretien chronophage de celle-ci. Sur le V50 Ultra, il suffit simplement de retirer le filtre et de le nettoyer, sans besoin de retirer toute la planche.

L’application vous prévient quant à elle lorsque les consommables approchent de la fin de vie, comme un sac plein, besoin de rajouter du détergent, etc. Fort heureusement, le robot est vendu avec un kit de maintenance, comprenant des accessoires de rechange et des outils de nettoyage.

Mova V50 Ultra Complete Prix et disponibilité

Le Mova V50 Ultra Complete est affiché à 1 400 euros, hors promotions sur Amazon, ainsi que chez Darty et Boulanger. C’est un prix certes élevé, mais légèrement plus intéressant que la concurrence, pour des performances supérieures.

Toutefois, les Prime Days et les soldes arrivant bientôt, il ne serait pas surprenant de le voir proposé à un tarif remisé, ce qui le rendrait encore plus alléchant.