Test du Dreame X50 Ultra Complete : l’aspirateur-robot capable de franchir des obstacles de 6 cm

Le Dreame X50 Ultra Complete est un aspirateur-robot laveur haut de gamme, doté d’une innovation unique : de petites pattes motorisées capables d’enjamber des obstacles jusqu’à 6 cm de haut. Voyons si cette nouveauté lui permet de s’imposer comme une nouvelle référence du marché.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le X50 Ultra Complete est le nouveau fleuron de Dreame, qui se distingue non seulement par ses performances de nettoyage, mais aussi son système ProLeap. Ce dernier consiste en un jeu de petites jambes motorisées lui permettant de surélever son châssis et de franchir des seuils jusqu’à 6 cm de hauteur. C’est du jamais-vu sur un aspirateur-robot grand public : là où la plupart des modèles butent au-delà de 2 cm, le X50 Ultra grimpe sans effort sur des barres de porte et autres petits obstacles qui pourraient lui barrer la route. Cette prouesse technique, combinée à une station de vidage entièrement automatisée et des performances de nettoyage avancées font du Dreame X50 Ultra un concurrent sérieux pour le titre de robot aspirateur le plus abouti du moment.

Si ses “jambes” constituent l’argument phare mis en avant par Dreame, le X50 Ultra Complete ne s’arrête pas là. Il embarque toutes les caractéristiques attendues d’un modèle haut de gamme en 2025 : aspiration puissante de 20 000 Pa, double brosse anti-enchevêtrement, serpillières rotatives auto-nettoyantes à eau chaude, navigation LiDAR et caméra IA, sans oublier une application mobile regorgeant de fonctionnalités. Sur le papier, difficile de lui trouver des lacunes. Mais qu’en est-il à l’usage ? Design, efficacité de nettoyage, autonomie… nous avons passé le Dreame X50 Ultra Complete au crible.

Un design classique mais sobre

Visuellement, le Dreame X50 Ultra Complete reprend les codes esthétiques de ses prédécesseurs. Son design global évolue peu, mais reste sobre et réussi.

La station d’accueil verticale est peu encombrante et s’intègre facilement dans la plupart des intérieurs. Elle se veut discrète avec ses lignes droites et sa façade sobre. Le Dreame X50 est d’ailleurs proposé en deux coloris, noir ou blanc, pour s’accorder au mieux avec votre intérieur.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La conception de la station est bien pensée. Sur le dessus, une large trappe s’ouvre pour donner accès à deux grands réservoirs d’eau : l’un pour l’eau propre, l’autre pour l’eau usée. Leur capacité généreuse (4,5 L d’eau claire et 4 L d’eau sale) assure plusieurs cycles de lavage sans intervention. À l’avant de la station, un panneau discret cache un sac à poussière jetable de 3,2 L (de quoi tenir jusqu’à 2 à 3 mois sans le remplacer) ainsi qu’un petit réservoir de détergent liquide. La station se charge de tout et vous n’avez pratiquement rien à faire, hormis remplir le réservoir d’eau propre et vider celui des eaux usées de temps en temps – et encore, Dreame propose en option un kit de raccordement à l’eau pour automatiser complètement ces tâches.

Sous la station, Dreame innove avec un système de lavage des serpillières inédit. Plutôt qu’une planche de lavage à picots, on trouve ici une plateforme de nettoyage équipée de jets à haute pression. Concrètement, la station pulvérise de l’eau chaude (jusqu’à 80 °C) via une vingtaine de buses pour décoller les saletés des patins de lavage. Ensuite, un cycle de séchage à air chaud démarre en fin de nettoyage afin d’éviter les mauvaises odeurs et la moisissure.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le robot aspirateur lui-même adopte une forme ronde classique, dans la lignée des modèles Dreame précédents. Sur le dessus, il adopte un dôme LiDAR rétractable. En usage normal, il s’élève pour scanner à 360°, portant la hauteur du robot à environ 9 cm. Mais lorsqu’il doit passer sous un meuble bas, il peut se rétracter dans le châssis afin d’abaisser la hauteur totale et se faufiler sous les meubles. Le télémètre est par ailleurs entouré d’un halo LED, du plus bel effet.

Le X50 Ultra est également le premier modèle de la marque à disposer d’un double rouleau brosse, combinant brosse hybride avec des poils en nylon, avec une seconde en caoutchouc. La brosse latérale extensible se charge quant à elle de balayer les coins et le long des plinthes, pour une couverture complète. Elle peut aussi se relever afin d’éviter de projeter des débris lorsqu’elle n’est pas nécessaire, ou tout simplement pour se faire oublier quand le robot passe sur un tapis.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour la fonction lavage, le Dreame X50 Ultra Complete utilise deux serpillières rotatives. Le patin droit peut lui aussi s’étendre pour nettoyer efficacement le long des murs et atteindre les coins. Les deux serpillières peuvent également se relever pour ne pas mouiller les tapis. Pour les tapis les plus épais, le X50 Ultra peut même détacher ses serpillières et les laisser dans la station.

Qu’il s’agisse du robot ou de la station, la qualité de fabrication est au rendez-vous, avec des plastiques robustes et des finitions soignées qui inspirent confiance.

Enfin, la version Complete commercialisée en France est livrée avec de nombreux accessoires. Dreame inclut dans la boîte plusieurs pièces de rechange et outils d’entretien : un second jeu de serpillières, des brosses supplémentaires (latérale et principale), un sac à poussière de rechange, un filtre HEPA de rechange, et une bouteille de détergent.

Une app très complète

La mise en route du robot est intuitive. Une fois appairé à l’application, le robot va alors explorer votre domicile pour le cartographier. Il reconnaît automatiquement les différentes pièces (salon, chambre, cuisine…) et les nomme. L’application permet ensuite d’affiner cette carte selon vos préférences pour fusionner ou diviser des zones, renommer les pièces, définir des murs virtuels ou des zones interdites, et même placer virtuellement des meubles. Le X50 Ultra peut gérer jusqu’à quatre cartes et reconnaît sur quel étage il se trouve et charge la bonne carte en conséquence.

L’application offre une personnalisation poussée du nettoyage. Vous pouvez régler le comportement du robot pièce par pièce : par exemple aspirer la cuisine en mode Max avec deux passages, mais le salon en mode Standard avec un seul passage. Il est ainsi possible de régler le niveau d’aspiration, le débit d’eau des serpillières, le nombre de passages, et l’ordre de nettoyage des pièces. Des scénarios peuvent être enregistrés, ainsi qu’un planning pour automatiser le ménage à certains horaires ou jours de la semaine.

Le X50 Ultra dispose également du mode IA CleanGenius. Concrètement, ce mode intelligent analyse les besoins de nettoyage et adapte automatiquement les paramètres pour chaque pièce. Par exemple, le X50 Ultra pourra décider de faire un deuxième passage là où il a détecté beaucoup de saleté, ou d’augmenter la puissance sur un tapis épais.

Le comportement à adopter en présence de tapis est également personnalisable. Par défaut, le robot va simplement lever ses serpillières et booster l’aspiration en montant sur un tapis, puis redéployer les patins mouillés une fois le tapis quitté. Il est également possible de paramétrer le robot pour qu’il contourner systématiquement les tapis. Enfin, comme évoqué plus haut, le X50 Ultra peut entièrement retirer ses patins avant de s’attaquer aux tapis : dans ce cas, il retourne à la base, se sépare de ses serpillières, puis part aspirer les tapis. Ce procédé prend un peu plus de temps, mais garantit que vos tapis restent parfaitement secs.

L’application permet également d’utiliser la caméra embarquée du robot pour surveiller votre domicile. L’image en direct s’affiche sur votre smartphone, avec la possibilité de déplacer le robot comme une petite voiture télécommandée. Par ailleurs, le robot utilise sa caméra pour prendre des photos des obstacles rencontrés (chaussure oubliée, jouet au sol) et les affiche sur la carte.

Naturellement, le Dreame X50 Ultra Complete est connecté et compatible avec les assistants vocaux. Vous pouvez l’intégrer à votre maison connectée via Google Assistant ou Amazon Alexa pour lancer un nettoyage à la voix ou l’inclure dans des routines domotiques. Le robot dispose également de son propre assistant vocal embarqué « OK Dreame », permettant de communiquer directement avec lui à la voix, sans avoir besoin d’enceintes connectées.

Enfin, Dreame a pensé aux propriétaires d’animaux avec des paramètres dédiés aux quadrupèdes. Le X50 Ultra peut ainsi détecter la présence d’un animal domestique et adapter son comportement (par exemple, ralentir à son approche pour ne pas l’effrayer, ou au contraire éviter de nettoyer la niche du chien si celui-ci y est présent). Le mode caméra décrit plus haut permet d’interagir à distance avec vos compagnons à quatre pattes, et un mode recherche est disponible pour retrouver un animal caché ou simplement vérifier où il se trouve dans la maison en faisant circuler le robot dans chaque pièce. Ces petites attentions font du X50 Ultra un appareil vraiment complet dans sa gestion via l’application, couvrant quasiment tous les cas d’usage imaginables.

Des performances de nettoyage au rendez-vous

Avec ses caractéristiques techniques musclées, le Dreame X50 Ultra promet des performances d’aspiration de premier plan. En effet, sa puissance d’aspiration de 20 000 Pa est l’une des plus élevées du marché. Combinée à son double rouleau-brosse, cela lui confère une excellente capacité à ramasser la poussière, les poils et autres détritus sur tout type de sol. Lors de nos tests, le X50 Ultra a réalisé un quasi-sans-faute sur les poussières fines et les miettes : après son passage, le sol est impeccable, y compris le long des murs grâce à la brosse latérale extensible. Sur les gros débris (grains de litière, céréales…), l’aspiration est toutefois moins radicale : il en reste parfois un ou deux poussés dans un coin, mais dans l’ensemble le résultat est très bon. Sur tapis et moquettes, sa performance d’aspiration est également au rendez-vous. Le robot détecte automatiquement le tapis et active le mode Turbo pour aspirer en profondeur, notamment grâce à la double brosse qui montre ici son efficacité.

Concernant la fonction lavage, le Dreame X50 Ultra Complete s’en sort bien au quotidien. Il permet de maintenir un sol propre et vient facilement à bout des traces de pas, fines couches de poussière ou petites éclaboussures. En revanche, il ne faut pas trop lui en demander sur les taches séchées et tenaces. Un café renversé qui a eu le temps de bien sécher ou une tache de sauce oubliée nécessiteront plusieurs passages, et souvent une intervention manuelle finira le travail. Certes, il utilise de l’eau chaude à 80 °C pour laver les serpillières, mais celles-ci ressortent tièdes lors du lavage, ne permettant pas de bénéficier de la chaleur pour dissoudre les taches au sol. C’est dommage, d’autant plus que la station ajoute automatiquement du détergent à l’eau pour un nettoyage plus complet.

J’ai d’ailleurs été déçu par la fonctionnalité permettant de nettoyer des liquides renversés, qui permet supposément de nettoyer d’abord le surplus renversé avec les serpillières, avant d’aspirer. Durant mes essais, le robot a au contraire augmenté l’aspiration sur du lait et du soda, au lieu d’essuyer l’excédent avec ses serpillières.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Par ailleurs, le mode Clean Genius a tendance à se montrer trop zélé. Il n’hésite pas à déclencher un second passage trop fréquemment, ce qui rallonge inutilement le temps de nettoyage et use la batterie. Le Dreame X50 Ultra ne sait d’ailleurs pas repasser uniquement sur les zones sales et préfère nettoyer toute la pièce une seconde fois, ce qui conduit parfois à des situations où le robot n’a même plus assez de batteries pour finir de nettoyer une surface de moins de 100 m². J’ai fini par désactiver cette fonctionnalité et préféré ajuster manuellement les paramètres de nettoyage, tellement le nettoyage automatique ne me convenait pas.

Côté autonomie, le X50 Ultra embarque une batterie de 6 400 mAh, annoncée pour tenir jusqu’à 220 minutes en mode éco (silencieux sans lavage). En usage réel, nous avons mesuré environ 88 minutes de nettoyage pour couvrir 39 m², ce qui a consommé 65 % de la batterie (il restait 35 % en rentrant à la base). On peut estimer qu’il nettoiera donc autour de 60 m² en une charge complète, ce qui est assez limité pour un grand appartement ou une maison, surtout comparé à certains concurrents qui dépassent les 120 m². Cela s’explique par le mode Clean Genius qui a tendance à effectuer de nombreux passages inutiles, et il est donc préférable de le désactiver. En pratique, pour de grandes surfaces, l’autonomie restera suffisante en mode standard et avec des réglages manuels. Mais si vous activez CleanGenius qui multiplie les passages ou le mode Turbo, attendez-vous à une batterie qui fond assez vite.

Une navigation parfois capricieuse

Le Dreame X50 Ultra fait preuve d’une rapidité et d’une agilité remarquables et sait naviguer sans encombre. Son système de pattes ProLeap lui permet par ailleurs de franchir des barres de seuil élevées en toute autonomie : là où d’autres modèles auraient rebroussé chemin, celui-ci grimpe avec assurance et continue son cycle dans la pièce suivante. Cependant, cette capacité à enjamber les obstacles peut parfois entraîner un schéma de déplacement un peu désordonné. En effet, le Dreame X50 Ultra va parfois tenter des chemins inhabituels, ce qui donne l’impression qu’il zigzague un peu. Il aussi tendance à repasser au même endroit plusieurs fois, sans trop que l’on comprenne pourquoi. Rien de catastrophique toutefois : au final, toutes les zones sont couvertes, mais il lui arrive de repasser par des trajets déjà empruntés ou de tourner un peu en rond pour ajuster son positionnement sur un obstacle.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La détection d’obstacles s’est quant à elle avérée en deçà de mes attentes. Si les gros obstacles (chaise, pied de table, câbles épais) sont bien repérés et évités, le X50 Ultra a encore du mal avec les petits objets légers. Par exemple, un jouet en plastique ou une chaussette peut être bousculé sur quelques centimètres. De même, il lui est arrivé de fréquemment cogner des pieds de tables et autres obstacles, pourtant bien visibles. On sent que l’algorithme n’identifie pas à tous les coups la nature de l’objet ou sa position exacte, ce qui se traduit par des contacts parfois brusques. Heureusement, le pare-chocs amorti du robot limite tout risque de casse, et ces heurts restent rares et à faible vitesse. Espérons que de futures mises à jour affineront cette reconnaissance d’objets pour atteindre la précision digne d’un modèle à ce prix.

En revanche, un point sur lequel le Dreame X50 Ultra impressionne est sa capacité à passer sous les meubles bas. Grâce à son LiDAR, il ne mesure plus que 9 cm de haut lorsque son capteur est rétracté. Il peut alors se glisser sous les meubles bas, là où bon nombre de robots n’oseraient pas s’aventurer. C’est un avantage non négligeable pour aller déloger les moutons de poussière qui aiment se cacher sous les meubles.

Un entretien très simple

Le Dreame X50 Ultra Complete se veut quasiment autonome en entretien courant. En effet, la station gère la vidange automatique du bac à poussière et le nettoyage des serpillières. Les patins sont ainsi rincés à l’eau chaude à 80 °C) et séchés à l’air chaud, évitant qu’ils ne restent humides, limitant ainsi la prolifération de bactéries et de mauvaises odeurs. Les serpillières ressortent relativement propres, mais il vaut tout de même mieux les laver en machine environ une fois par mois pour garantir une hygiène parfaite.

Les réservoirs d’eau de grande capacité permettent de tenir plusieurs cycles de nettoyage sans avoir à s’en préoccuper. De plus, le réservoir de détergent intégré à la base évite d’avoir à en ajouter manuellement à chaque remplissage. En outre, Dreame propose en option un kit de raccordement à l’eau, permettant à la station de se remplir et se vider directement sur votre réseau d’eau domestique.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le système de lavage à jets haute pression de la station se montre très utile et limite fortement l’encrassement de la planche de lavage. Il suffit de lancer un auto-nettoyage de la station et de détacher le filtre et le nettoyer avec une brosse de temps à autre pour garder la base propre.

En dehors de la station, le robot nécessite peu d’entretien au quotidien. Le double rouleau-brosse bénéficie d’un design anti-nœuds, qui se révèle assez efficace. Après plusieurs semaines, seulement quelques poils d’animaux et cheveux s’étaient emmêlés autour des rouleaux. Ca n’est certes pas aussi bien que ce que font certains concurrents, mais les quelques poils et cheveux sont faciles à retirer. On est bien loin des brosses cylindriques traditionnelles qu’il faut démonter pour couper les cheveux enroulés à la main.

Globalement, Dreame livre ici un produit abouti qui demande très peu d’attention. Il faut simplement penser à remplacer le sac à poussière tous les deux à trois mois, ajouter du détergent et de l’eau propre de temps en temps, et effectuer un nettoyage mensuel de certains éléments (filtres, serpillières) pour conserver des performances optimales. Un indicateur dans l’application vous guide d’ailleurs en pourcentage sur l’usure ou la nécessité d’entretien des différents composants (brosse, filtres, etc.). Sur ce point, le X50 Ultra Complete honore pleinement sa promesse de simplifier la vie.

Prix et disponibilité

Le Dreame X50 Ultra est disponible en blanc ou noir, pour un tarif de 1 500 euros chez Amazon, Fnac Darty et Boulanger. C’est une somme conséquente, et à ce prix on est en droit d’en exiger beaucoup. Heureusement, les quelques imperfections du robot devraient facilement être corrigées par l’intermédiaire d’une mise à jour logicielle.

