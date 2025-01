Dreame X50 Ultra Complete : cet aspirateur-robot intègre une technologie incontournable et trop longtemps oubliée

Avec son nouvel aspirateur-robot X50 Ultra Complete, Dreame franchit un nouveau un cap dans le domaine. Il intègre de nouvelles technologies et fonctionnalités dont il sera difficile de se passer à l’avenir.

Les aspirateurs-robots sont à présent si avancés qu’il est devenu complexe pour les marques de trouver de nouvelles pistes d’innovation. Le spécialiste en la matière Dreame est pourtant parvenu à relever ce défi avec son dernier-né, le X50 Ultra Complete.

Sa promesse est double. D’une part, fonctionner pendant des semaines en toute autonomie sans la moindre intervention de votre part. D’autre part, de se mouvoir avec une agilité surprenante. Tout juste dévoilé, le Dreame X50 Ultra Complete profite jusqu’au 21 janvier d’une remise exceptionnelle de 100 euros, ramenant son prix de 1499 à 1399 euros.

Un puissant aspirateur-robot articulé capable de se faufiler partout

En plus d’aspirer à une puissance exceptionnelle de 20 000 Pa, le Dreame X50 Ultra Complete se distingue par une motricité inédite. Si la plupart des modèles du marché se contentent de petites roues, cet aspirateur-robot hérite de pieds articulés lui permettant de se soulever à 6 cm du sol. Grâce à cette technologie inédite, l’appareil est ainsi en mesure de franchir de petites marches, de gros câbles, ainsi que la plupart des obstacles du quotidien qui se dressent sur son chemin.

Ses pieds extensibles permettent au Dreame X50 Ultra Complete de franchir des obstacles mesurant jusqu’à 6 cm de haut // Source : Dreame

Pour se diriger efficacement et s’adapter au mieux à son environnement, le Dreame X50 Ultra Complete compte comme son nom l’indique sur un équipement des plus complets, comprenant :

un capteur DToF (le capteur rond au sommet de l’aspirateur) se rétractant automatiquement pour permettre au robot de se glisser sous les meubles les plus bas ;

une caméra frontale chargée d’identifier jusqu’à 200 types d’objets ;

une LED pour se repérer de nuit.

Dreame a aussi pensé à une série de fonctionnalités destinées à préserver les surfaces les plus sensibles comme les tapis et les moquettes. Après les avoir repérés, l’aspirateur-robot soulève de lui-même ses deux serpillères ainsi que sa brosse latérale de 10,5 mm et accroît automatiquement la puissance d’aspiration pour déloger les saletés les plus incrustées.

Mieux, lorsqu’il rencontre un tapis à poils longs, le robot retourne automatiquement à sa base et y dépose ses serpillères afin de ne jamais les humidifier et les abimer.

Pour couronner le tout, Dreame a opté pour un système d’extension sur la brosse latérale et la serpillère afin d’aspirer et de nettoyer les sol dans les plus petits recoins de la maison.

Un aspirateur-robot qui prend soin de vos animaux de compagnie

Les propriétaires de chiens et de chats le savent, il est difficile de venir à bout de tous les poils éparpillés sur le sol sans risquer de boucher son aspirateur. Pour eux, Dreame a misé sur une double brosse anti-enchevêtrement. Au fil des passages, le X50 Ultra Complete conserve alors toute sa performance.

Le Dreame X50 Ultra Complete détecte jusqu’à 200 objets différents ainsi que les animaux de compagnie // Source : Dreame

Et pour maintenir une hygiène irréprochable, ce nouvel aspirateur-robot utilise ses différents capteurs pour repérer les gamelles et les bacs de litière, puis se charge d’optimiser la puissance d’aspiration et de lavage afin d’éliminer toutes les saletés et les bactéries.

Cet aspirateur-robot sait aussi se faire discret durant ses routines et contourne intelligemment vos compagnons à quatre pattes pour ne jamais les effrayer ou les perturber. En fin de session, l’appareil vérifie si la voie est enfin libre et retourne au besoin sur les lieux pour achever sa routine.

En bonus, la marque vous permet de surveiller votre animal en votre absence depuis l’application Dreamehome disponible sur Android et iOS.

Véritablement autonome, sa station se passe de vous durant des semaines

Les aspirateurs-robot les plus hauts de gamme s’accompagnent systématiquement d’une base. Mais toutes ne se valent pas. La station fournie avec le Dreame X50 Ultra Complete se distingue par un niveau d’autonomie exemplaire.

Enfin une station vraiment autonome // Source : Dreame

En plus d’alimenter automatiquement l’aspirateur-robot en eau et en solution de nettoyage, elle se charge de laver les serpillères à 80 degrés avant de les sécher à l’air chaud. Pour vérifier que le matériel est fin propre, la station s’appuie sur une série de lampes UV et relance au besoin un auto-nettoyage à haute pression.

Dernier atout et pas des moindres, son bac de poussière XXL de 3,2 L peut accumuler jusqu’à 100 jours de saletés. Une fois vos routines programmées, vous êtes donc tranquilles durant des mois.

Performant et pratique, ce nouvel aspirateur-robot Dreame est accessible jusqu’au 21 janvier à 1399 euros au lieu de 1499 euros.