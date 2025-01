Cet aspirateur robot Dreame a de petites jambes pour surmonter les obstacles

À l’occasion du CES 2025, Dreame a levé le voile sur le X50 Ultra. Cet aspirateur robot est doté de jambes robotiques pour surmonter les obstacles et d’un dôme LiDAR rétractable pour se faufiler sous les meubles bas. En complément, la marque a présenté des prototypes prometteurs, notamment un bras robotisé bionique et une station d’accueil multi-serpillières.

Profitant du CES, Dreame vient de dévoiler son nouveau robot aspirateur porte-étendard : le X50 Ultra. Il bénéficie notamment de nouvelles fonctionnalités, comme un système de jambes robotiques pour franchir les seuils, mais aussi un dôme LiDAR rétractable pour passer sous les meubles bas.

En plus de celui-ci, la marque a dévoilé des innovations comme un bras robotisé, ainsi qu’une station multi-serpillières.

Un robot conçu pour franchir les obstacles

La principale innovation du Dreame X50 Ultra est sa capacité à soulever son corps pour passer des seuils allant jusqu’à 6 cm. Grâce à son système ProLeap, le robot utilise des jambes robotiques pour se hisser et traverser des obstacles comme des seuils de porte doubles jusqu’à 6 cm et des petites marches d’environ 4 cm.

De plus, le robot est capable de rétracter et de déployer automatiquement son dôme de navigation, qui utilise une combinaison de capteurs Time-of-Flight et LiDAR. Cela lui permet de naviguer sous des meubles bas, franchissant des espaces d’une hauteur minimale de 8,9 cm.

Naturellement, le robot est également équipé de caméras intégrées et d’une IA permettant de créer une représentation 3D de son environnement. Cela lui permet non seulement de naviguer en toute sécurité dans des espaces bas, mais aussi de détecter et d’éviter les obstacles avec précision.

En plus de ses capacités de navigation, le Dreame X50 Ultra offre des performances de nettoyage impressionnantes, notamment une puissance d’aspiration de 20 000 Pa, combinée à une double brosse anti-enchevêtrement et une brosse latérale extensible. Cela garantit une couverture jusqu’à 100 % du sol, sans laisser de zones non nettoyées.

Le X50 Ultra propose également un système de lavage amélioré, utilisant 20 buses de pulvérisation et de l’eau chaude à 80 °C pour nettoyer les tampons de la serpillière. Cela garantit un lavage en profondeur tout en rendant la plaque de lavage plus facile à entretenir.

Des technologies innovantes au CES 2025

En plus du X50 Ultra, Dreame a présenté deux nouvelles technologies innovantes au CES : un bras robotisé bionique et une station d’accueil Multi-Mop qui accueille plusieurs serpillières. Ces technologies ne sont pas encore intégrées dans un modèle commercial, mais devraient être commercialisées courant 2025.

En plus de l’officialisation du X50 Ultra, Dreame a présenté un prototype de bras robotisé, similaire à celui du Roborock Saros Z70. Doté de quatre articulations, il peut s’étendre jusqu’à 30 cm et de soulever des objets pesant jusqu’à 400 grammes, comme des jouets, des pantoufles, ou des chaussettes.

Le bras intègre une reconnaissance d’objets dopée à IA, utilisant un système de lumière structurée monoculaire et un système binoculaire pour identifier et ramasser des objets comme des chaussons et des jouets pour animaux. Une caméra RGB montée sur le dessus offre également une vue à 360 degrés pour surveiller le nettoyage ou interagir avec des animaux à distance.

De plus, le bras est capable de manipuler des outils de nettoyage tels que des brosses et des éponges de manière autonome, atteignant des zones aussi étroites que 40 cm.

Parallèlement au bras robotique, Dreame a présenté la station d’accueil Multi-Mop, conçue pour réduire la contamination croisée entre les pièces lors du nettoyage à la serpillière. Elle peut contenir jusqu’à trois paires de serpillières et les changer automatiquement pour nettoyer différentes zones de la maison.

Cela permet d’éviter de transférer la saleté et les germes d’une pièce à l’autre, tout en utilisant des serpillières spécifiques en fonction des types de sol. Celles-ci peuvent par exemple servir au nettoyage classique, à l’élimination des graisses ou à l’élimination des taches difficiles. La station remplace automatiquement les serpillières sales pendant le nettoyage, garantissant des résultats homogènes dans toutes les zones de la maison.

Pour l’instant, ces technologies ne sont pas intégrées dans un robot à vocation commerciale. Dreame prévoit toutefois de les lancer au cours de l’année dans le cadre d’un nouveau robot aspirateur.