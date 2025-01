Roborock dégaine un aspirateur robot insolite doté d’un bras mécanique (et plein d’autres nouveautés)

Au CES 2025, Roborock présente trois nouveaux robots aspirateurs laveurs, mais également une nouvelle gamme d’aspirateurs balais laveurs. La marque revoit aussi l’appellation de ses produits, terminant ainsi la lignée de la fameuse série S. Des fonctions inédites sont par ailleurs au rendez-vous.

Roborock est un des leaders mondiaux dans le domaine des aspirateurs robots laveurs, avec des produits aux performances remarquables comme notamment le S8 MaxV Ultra, annoncé il y a déjà un an lors du CES 2024.

La marque ne se repose toutefois pas sur ses lauriers et vient de présenter une série de robots aspirateurs laveurs particulièrement innovants. Parmi eux, le Saros Z70 sort du lot, grâce à son bras articulé lui permettant de soulever et déplacer des objets qui pourraient lui barrer la route.

Les deux autres robots ne sont pas en reste, capables notamment de se glisser sous les meubles, mais aussi de détecter efficacement les obstacles et bien entendu de nettoyer les sols en profondeur.

Enfin, Roborock a levé le voile sur sa nouvelle gamme de balais laveurs de sols, la série F25. Celle-ci dispose d’une aspiration puissante, ainsi que de fonctionnalités de nettoyage avancées pour une hygiène parfaite.

Série Saros : Des robots surpuissants et intelligents

La nouvelle gamme d’aspirateurs de la marque se décline en trois modèles. Bien que leurs noms soient similaires, ils sont quelque peu différents et conviennent à des besoins différents.

Un nettoyage minutieux

Le Saros Z70, Saros 10, et Saros 10R. Les trois modèles disposent d’une aspiration surpuissante, allant de 19 000 Pa pour le Saros 10R à 22 000 Pa pour les Saros 10 et Saros Z70. Une telle puissance est inédite sur un robot aspirateur, ce qui permet un nettoyage en profondeur des sols, mais également des tapis.

Les robots bénéficient également d’une brosse extensible à l’avant, permettant de nettoyer les coins et le long des plinthes efficacement. De même, ils sont dotés d’une technologie anti-enchevêtrement, évitant ainsi que les cheveux et poils d’animaux ne s’y accumulent.

Roborock Saros 10R

Ils sont également dotés d’une station de lavage avancée, permettant à la fois de laver les serpillières à 80ºC, de les sécher, ainsi que d’ajouter automatiquement du produit de nettoyage grâce au réservoir de détergent.

La série Saros assure également le lavage le long des plinthes avec un patin de serpillière. Les Saros Z70 et Saros 10R font appel à des patins de serpillière rotatifs, dont l’un peut s’étendre. Le Saros 10 utilise quant à lui une serpillière vibrante, comme celle déjà présente sur le S8 MaxV Ultra. Dans les trois cas, la serpillière peut être automatiquement retirée et laissée dans la base, notamment utile lorsque le robot aspire sur des tapis épais.

Une technologie de navigation innovante pour des robots plus fins

La principale innovation de la gamme Saros est la finesse des robots, mesurant moins de 8cm, ce qui leur permet de nettoyer sous des meubles bas. Pour ce faire, les Saros 10R et Saros Z70 utilisent une nouvelle technologie de navigation, similaire à celle du Qrevo Slim. Celle-ci combine des capteurs de ToF (time of flight) avec des caméras, remplaçant ainsi le dôme LiDAR traditionnel et permettant ainsi au robot d’être plus fin.

Le Saros 10 est quant à lui différent de ses frangins, puisqu’il dispose tout de même d’un dôme LDS sur le dessus, mais qui peut se rétracter. Il peut ainsi se glisser sous les meubles en abaissant le dôme, lui permettant d’être aussi agile que les deux autres modèles.

Roborock Saros 10

Ces innovations font de la série Saros la plus fine du marché, à moins de 8 cm d’épaisseur. De plus, la gamme dispose d’une nouvelle technologie d’évitement latéral, permettant de mieux détecter et nettoyer autour des câbles, des murs irréguliers et des meubles.

Enfin, les nouveaux châssis permettent aux robots de franchir des seuils allant jusqu’à 4 cm, comme le fait le Roborock Qrevo Curv.

Un bras robotisé pour déplacer les obstacles

Le Roborock Saros Z70 est le produit le plus insolite et probablement le plus innovant de la marque à ce jour. Équipé d’un bras robotisé, il est capable de déplacer des objets qui pourraient l’empêcher de se déplacer. Celui-ci se replie dans le corps du robot et se déploie uniquement au besoin. Il peut soulever et ranger de petits objets pesant moins de 300 g, comme des chaussettes, des papiers, des pantoufles, etc.

Roborock Saros Z70

L’application Roborock permettra notamment de sélectionner les types d’objets à déplacer et où les déposer. Roborock indique toutefois que cette fonction sera désactivée par défaut et qu’elle devra être activée manuellement, ce qui soulève des questions quant à son efficacité au quotidien.

Des fonctionnalités intelligentes

Les robots sont également dotés de fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle, qui ajustent automatiquement les paramètres de nettoyage, la fréquence de lavage des serpillères, etc.

Ils sont également compatibles avec Alexa, Google Home, Siri et le seront même avec Matter. Ils intègrent également l’assistant vocal Hello Rocky de Roborock, permettant de les contrôler à la voix sans avoir besoin d’enceintes connectées.

Roborock Saros 10

En outre, ils disposent des fonctionnalités adaptées aux animaux de compagnie. Non seulement il peuvent reconnaître votre animal et vous aider à le surveiller pendant votre absence, ils arrêtent également la brosse en s’approchant d’animaux pour éviter de les effrayer.

Roborock F25 : Des balais laveurs pour un nettoyage en profondeur

En plus des robots aspirateurs laveurs, Roborock a annoncé une nouvelle gamme d’aspirateurs balais laveurs, la série F25. Celle-ci se décline en cinq modèles : F25, F25 ALT, F25 ACE, F25 RT et F25 LT. Avec ces produits, la marque vise à offrir un nettoyage complet et efficace, pour des sols impeccables.

Adieu les bactéries !

La principale nouveauté de la série F25 est sa capacité à venir à bout des bactéries, puisqu’elle retire jusqu’à 99.9%. Le F25 est donc parfait pour les familles avec enfants, notamment pour les nourrissons, permettant de leur offrir un environnement plus sain.

Grâce à la puissance d’aspiration de 20 000 Pa, couplée à une brosse à 450 rpm dont la pression dépasse 20N, les résultats devraient être parfaits. Roborock indique d’ailleurs qu’un seul passage suffira pour rendre les sols propres, le tout sans laisser de traces.

De plus, tout comme la gamme Saros, la série F25 est dotée d’une technologie anti-enchevêtrement, particulièrement utile si vous avez des animaux.

Facile à manier pour atteindre les moindres recoins

Le F25 est conçu pour nettoyer facilement sous les meubles et le long des plinthes grâce à son design fin et plat de 12,5 cm, ainsi qu’un design lui permettant de nettoyer à plat.

Une gamme complète… et complexe

La série F25 se décline en cinq modèles, relativement similaires. Les F25 RT et F25 LT constituent l’entrée de gamme, capables d’aspirer et de laver, sans fonctionnalités complémentaires. Ils ne diffèrent que de par leur batterie, puisque le F25 RT dispose d’une autonomie de 40 minutes, tandis que le F25 LT peut nettoyer durant une heure.

Le Roborock F25 dispose quant à lui d’un capteur DirTect lui permettant d’ajuster automatiquement la puissance de nettoyage en fonction de la saleté. Cette fonctionnalité permet également d’adapter l’auto-nettoyage une fois le balai retourné sur sa base.

Le F25 ALT offre quant à lui d’une maniabilité accrue grâce aux moteurs intégrés dans les roues. Cela permet des virages précis dans les espaces restreints, que ce soit en poussant ou en tirant. Il profite également d’un réservoir de détergent intégré, permettant d’en distribuer automatiquement pendant le nettoyage.

Pour ce qui est du Le F25 ACE, il reprend toutes ces fonctionnalités, ainsi que d’une compatibilité avec l’application Roborock pour un nettoyage personnalisé.

Enfin, les F25 et F25 ACE seront également proposés en versions combo. Celles-ci seront notamment équipées de nombreuses brosses et accessoires pour nettoyer toutes les surfaces, en bénéficiant d’un produit unique pour aspirer et laver.

Prix et disponibilité

L’intégralité des produits annoncés seront disponibles durant le premier semestre 2025, à la fois en magasin et en ligne. Pour la première fois en France, Roborock commercialisera également des versions raccordables à l’eau de ses robots, permettant de s’affranchir de l’entretien manuel des réservoirs.