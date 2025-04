Les aspirateurs robots Roborock passent à Matter : une petite révolution pour la maison intelligente

Les aspirateurs robots Roborock se mettent à la page avec Matter, et ça change des choses pour les fans de maison connectée.

Le Saros 10 franchit de nombreux obstacles et gagne ainsi en autonomie // Source : Roborock

Vous avez un aspirateur robot Roborock chez vous ? Si oui, vous allez peut-être bientôt pouvoir le connecter encore plus facilement à votre écosystème de maison intelligente.

Roborock, le leader marché, vient d’annoncer que plusieurs de ses modèles récents vont recevoir une mise à jour pour devenir compatibles avec Matter. Cette nouveauté arrive pile avec la sortie d’iOS 18.4, qui booste la prise en charge de ce protocole.

Pour aller plus loin

Matter : fonctionnement, objets connectés compatibles… Tout savoir sur la nouvelle norme universelle des objets connectés

Matter, c’est un peu comme une langue universelle pour les objets connectés. Imaginée par la Connectivity Standards Alliance (CSA), cette norme veut simplifier la vie en permettant à des appareils de marques différentes de fonctionner ensemble, sans prise de tête. Que vous utilisiez Apple HomeKit, Google Home ou Alexa, Matter promet une intégration fluide. Pour les aspirateurs robots Roborock, ça signifie qu’ils pourront bientôt rejoindre votre réseau domestique intelligent et, pourquoi pas, travailler de concert avec vos lumières ou votre thermostat.

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Mais attention, il y a un petit hic : cette compatibilité ne concerne que les modèles les plus récents. Roborock a prévu une mise à jour du firmware (le logiciel interne des appareils) entre le 1er et le 10 avril 2025. Si vous avez un vieux modèle qui traîne dans un coin, il risque de ne pas être invité à la fête. Les heureux élus ? Des références comme le Roborock S8 MaxV Ultra ou le tout nouveau Saros 10R. On vous donne la liste complète un peu plus bas.

Qu’est-ce que Matter change pour votre aspirateur ?

Alors, à quoi ça sert d’avoir Matter sur un aspirateur robot ? Déjà, ça facilite la vie. Avant, connecter un appareil à votre système de maison intelligente pouvait ressembler à un casse-tête, surtout si les marques ne parlaient pas le même langage.

Avec Matter, tout devient plus simple : une fois la mise à jour installée, votre Roborock peut rejoindre n’importe quel écosystème compatible (Apple, Google, Amazon…) sans passer par des applications tierces ou des bidouilles compliquées.

Mais ce n’est pas tout. Matter ouvre aussi la porte à de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, vous pourriez programmer votre aspirateur pour qu’il démarre automatiquement quand vous quittez la maison, en synchronisation avec vos capteurs de présence. Ou encore, l’intégrer dans des scénarios personnalisés, comme « soirée cinéma » où il fait le ménage pendant que vos lumières tamisées s’allument. Bon, soyons honnêtes, tout ça dépendra aussi de ce que les fabricants et les plateformes décideront d’implémenter.

La liste des modèles Roborock compatibles

Roborock a été clair : la mise à jour Matter arrive bientôt, mais elle ne concerne qu’une poignée de modèles haut de gamme. Voici la liste officielle avec les versions de firmware nécessaires :

Roborock S8 MaxV Ultra (02.37.88)

(02.37.88) Roborock Saros Z70 (02.40.92)

(02.40.92) Roborock Saros 10 (02.32.44)

(02.32.44) Roborock Saros 10R (02.32.44)

(02.32.44) Roborock Qrevo Curv (26/02/02)

(26/02/02) Roborock Qrevo Edge (26/02/02)

(26/02/02) Roborock Qrevo Master (27/02/40)

Si vous possédez un de ces appareils, surveillez les notifications de mise à jour dans les prochains jours. Une fois installée, cette nouvelle version du firmware transformera votre aspirateur en un membre à part entière de votre maison connectée. Par contre, si votre modèle n’est pas dans la liste, pas de chance pour l’instant – Roborock n’a pas encore prévu de rétrocompatibilité pour les anciennes générations.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2025 ? Notre comparatif