Comment Roborock a détrôné iRobot : les confidences de Quan Gang, co-fondateur de l’entreprise

« Au début, nous ne pensions pas aux aspirateurs robots », voilà comment a commencé l'entrevue avec Quan Gang, co-fondateur et président de Roborock.

Lors de notre voyage à Pékin pour assister à la conférence de Roborock, nous avons eu l’opportunité de découvrir trois nouveaux aspirateurs robots dévoilés par la marque : le V20, le G20S (ou S8 MaxV Ultra sur le marché français) et le P10S Pro.

De plus, nous avons eu l’honneur de rencontrer Quan Gang, président et co-fondateur de Roborock, qui nous a accordé une interview exclusive.

Cette entreprise chinoise, vous la connaissez sans doute. Leurs aspirateurs robots sont parmi les plus vendus, alors même qu’ils n’ont pas encore commencé à être vendu dans les grandes enseignes comme Darty, Fnac ou Boulanger.

Pourtant, Roborock s’est imposée comme un leader dans le domaine des aspirateurs robots, ils ont rivalisé avec le pionnier iRobot. Maintenant que Roborock a 10 ans et qu’ils annoncent être le leader du secteur, c’était l’occasion à ne pas manquer pour s’entretenir avec Quan Gang. Nous voulions comprendre comment Roborock s’est imposé en seulement dix ans.

Notez que cet interview a été réalisé lors d'un voyage à Pékin organisé par Roborock pour découvrir leurs dernières nouveautés et visiter le laboratoire de R&D.

De l’innovation technologique à la conquête du marché des aspirateurs robots

Dès la première question, Quan Gang nous a révélé que l’entreprise n’avait initialement pas l’intention de se lancer dans la conception d’aspirateurs robots. « Au début, nous voulions juste créer une entreprise axée sur le développement technologique. Nous ne pensions pas aux aspirateurs robots », a-t-il confié. En effet, l’équipe fondatrice de Roborock était animée par la volonté de réaliser des avancées technologiques, sans avoir de produit spécifique en tête.

C’est après avoir développé le « meilleur radar LDS » que l’entreprise s’est intéressée au marché des aspirateurs robots. Quan Gang a expliqué : « Nous avons réalisé que les aspirateurs robots n’étaient pas encore parfaits. Nous avons donc décidé de créer un meilleur produit ». Ainsi, Roborock s’est lancé dans cette aventure sans avoir de réelles connaissances préalables dans le domaine.

Après avoir échoué à trouver une solution logicielle en 2014, l’équipe a décidé de développer sa propre technologie en s’appuyant sur ses talents d’ingénieur. Ainsi, Roborock a mis 26 mois pour créer le meilleur aspirateur robot possible, en combinant écoute des consommateurs et investissement dans la recherche et le développement.

La stratégie de Roborock repose donc sur l’innovation technologique. Quan Gang est lui-même un ingénieur, il nous a confié : « Nous ne courons pas après l’argent. Nous investissons dans la recherche et le développement technologique. Lorsque nous avons une percée technologique, nous combinons cela avec les besoins des clients pour créer un produit. ».

D’ailleurs, le Lidar 3D ToF à double vision, qui équipe le nouveau modèle V20, aura pris cinq ans à être développé, la moitié de la vie de Roborock : « Nous investissons dans des recherches technologiques fondamentales, ce qui nous distingue et nous permet de proposer des innovations uniques. ».

Cette approche met en lumière la volonté de Roborock de repousser les limites de ce qui est technologiquement possible dans le domaine des robots aspirateurs, il a d’ailleurs évoqué les parallèles avec la conduite autonome, notamment en termes de navigation autonome, de perception de l’environnement, et de prise de décisions en temps réel.

Nous ne courons pas après l’argent. Nous investissons dans la recherche et le développement technologique. Notre objectif est la percée technologique. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale et donnons à nos équipes le temps et l’espace nécessaires pour développer de nouvelles technologies Lorsque nous avons une percée technologique, nous combinons cela avec les besoins des clients pour créer un produit.

Je l’ai interrogé sur l’avenir des robots domestiques. Rien qu’au CES 2024, Samsung a annoncé des avancées sur son robot domestique, LG aussi. On en parle depuis des lustres : des robots qui traînent à la maison, qui font le ménage, qui nous tiennent compagnie…

Selon lui, « les aspirateurs robots ne sont que le début d’une révolution dans le domaine de la robotique domestique. À l’avenir, les appareils seront plus intelligents, grâce aux avancées en matière de CPU, de capteurs et d’IA. ». D’ailleurs, selon Quan Gang, les aspirateurs robots d’aujourd’hui présentent des similitudes importantes avec les voitures autonomes.

Quan Gang a également souligné l’importance de l’adaptation aux besoins des consommateurs pour le développement de futurs robots domestiques. « Nous devons continuer à innover et à écouter les besoins de nos clients pour créer des produits qui leur facilitent la vie au quotidien », a-t-il ajouté.

Il est convaincu que les progrès technologiques permettront de proposer des robots domestiques toujours plus performants et polyvalents, capables d’accomplir un large éventail de tâches ménagères et d’améliorer ainsi le confort de vie des utilisateurs.

La confidentialité et la vie privée : des enjeux majeurs pour Roborock

Ensuite, j’ai évoqué la confidentialité et la vie privée. Il a insisté sur le fait que Roborock accorde une grande importance à la protection des données et à la vie privée de ses clients. Selon lui, « la sécurité et la confidentialité sont notre priorité absolue. Nous avons un processus complet pour assurer la confidentialité des utilisateurs et répondre à toutes les exigences. ».

La première priorité pour nous est de veiller à ce que la vie privée de l’utilisateur et toutes les exigences soient respectées.

J’en ai profité pour lui suggérer d’ajouter un mode vie privée pour bloquer les capteurs des aspirateurs robots quand il n’est pas en fonctionnement. Un tel mode désactiverait temporairement la collecte de données par les capteurs de l’appareil, comme les caméras et les microphones. Il faut dire que j’ai eu l’idée en regardant la présentation de la Xiaomi SU7, la veille, cette voiture a un mode vie privée.

La vision de Roborock face à la concurrence

Enfin, j’ai souhaité parler d’iRobot. Rappelons que le contexte : iRobot est une entreprise américaine fondée en 1990 par Colin Angle, Rodney Brooks et Helen Greiner. Elle est considérée comme le pionnier du secteur des aspirateurs robots, ayant lancé son premier modèle, le Roomba, en 2002. Douze ans avant la création de Roborock.

Cependant, ces dernières années, iRobot a rencontré des difficultés, notamment à la suite de l’échec du rachat par Amazon. Cette acquisition, qui aurait pu renforcer la position d’iRobot sur le marché, n’a finalement pas eu lieu en raison de préoccupations liées à la concurrence et à la protection des données.

À la suite de cet échec, Colin Angle, le fondateur et PDG d’iRobot, a annoncé son départ de l’entreprise en février 2024, laissant ainsi un vide à la tête de la société qu’il avait cofondée plus de trente ans auparavant.

Ces événements ont fragilisé iRobot, qui doit désormais faire face à une concurrence accrue sur le marché des aspirateurs robots, notamment de la part de Roborock, qui revendique désormais la première place du secteur.

Quan Gang a exprimé du respect pour son concurrent, « iRobot est une excellente entreprise et nous la respectons. Nous ne nous concentrons pas sur la concurrence avec eux, mais plutôt sur l’expansion du marché des aspirateurs robots pour que plus de gens puissent profiter de ces produits. ».

Il estime que Roborock a de la chance d’avoir un tel concurrent, mais ne se concentre pas sur la concurrence directe. Au lieu de cela, Roborock cherche à élargir le marché des aspirateurs robots pour que davantage de personnes puissent en bénéficier.

Bien que la réponse semble éviter un affrontement direct, elle montre aussi que Roborock saisit bien comment le marché fonctionne.