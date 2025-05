Super prix pour cet aspirateur robot Roborock avec sa double brosse qui ne laisse rien passer

Le Roborock Q5 Max+ est un aspirateur robot autonome accompagné de sa station polyvalente, à retrouver avec 35 % de réduction sur PC Componentes.

Roborock Q5 Max+ // Source : Roborock

Le Roborock Q5 Max+ est un aspirateur robot tout ce qu’il y a de plus classique, mais par la marque phare en la matière, qui a dĂ©trĂ´nĂ© iRobot avec le temps. Ici, il s’agit d’un aspirateur simple, ce n’est pas un modèle double fonction qui fait aussi lavage. Il peut quand mĂŞme ĂŞtre très utile, surtout qu’avec les 122,88 euros de rĂ©duction sur PC Componentes, vous pouvez vous laisser tenter. Se dĂ©barrasser de l’entretien des sols pour moins de 230 euros, c’est une bonne affaire.

Les points forts du Roborock Q5 Max+

Sa puissance d’aspiration de 5 500 Pa

Le sac à poussière de 2,5 litres peut durer 7 semaines

La brosse DuoRoller s’occupe de tout ramasser sur son chemin

Le Roborock Q5 Max+ est un appareil qui coĂ»te normalement 349,99 euros. Mais avec la promotion sur PC Componentes, vous pouvez l’avoir pour 227,11 euros.

Un aspirateur robot qui travaille Ă votre place

Parce que les sessions de mĂ©nage ne sont jamais une partie de plaisir, c’est d’ailleurs pour ça que ça s’appelle une corvĂ©e, opter pour le Roborock Q5 Max+ peut vous faciliter la vie. L’appareil s’occupe d’aspirer les saletĂ©s sur le sol avec une puissance de 5 500 Pa et notamment sa double brosse DuoRoller. Elle est particulièrement efficace puisqu’elle empĂŞche que les cheveux et autres poils ne s’emmĂŞlent, garantissant une efficacitĂ© constante.

Il est dotĂ© d’une batterie de 5 200 mAh, ce qui lui garantit une autonomie qui, selon la marque, peut aller jusqu’Ă 4 h. GĂ©nĂ©ralement, vous n’aurez pas besoin d’autant de temps pour nettoyer vos sols. Parce qu’avec son capteur LiDAR, il va bien scanner ce qu’il a autour de lui pour optimiser ses dĂ©placements pour ĂŞtre toujours plus efficace.

Le sac à poussière allège encore plus les tâches ménagères

Quand il a fini son petit mĂ©nage, l’aspirateur retourne sur sa base pour se recharger, mais aussi vider son bac Ă poussière. Il le fait dans un sac de 2,5 litres qui permet, en thĂ©orie, d’avoir 7 semaines de mĂ©nage avant de devoir le changer. Le sac est bien entendu filtrant et empĂŞche la poussière et les allergènes de s’Ă©chapper. Comme ça, en plus d’avoir des sols propres, vous avez aussi un air plus pur.

Comme on l’a dit, c’est un aspirateur simple. Mais vous pouvez le faire Ă©voluer en achetant sĂ©parĂ©ment un rĂ©servoir d’eau de 180 ml et une serpillère. Comme ça, il peut aussi laver les sols en plus d’aspirer. Aussi, l’aspirateur robot est compatible avec Alexa, Siri et Google Home, pour pouvoir lancer le Roborock Q5 Max+ Ă l’assaut de la saletĂ© via une simple commande vocale.

Vous pouvez comparer le Roborock Q5 Max+ avec d’autres aspirateurs robots dans notre guide d’achat sur les meilleurs modèles du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.