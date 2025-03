Amazon n’hésite pas à baisser le prix de ce nouvel aspirateur robot laveur Roborock, qui s’occupe du ménage pour vous

Tout nouveau tout chaud, le Roborock Qrevo Edge S5A et sa station de charge multifonctionnelle 3.0 est accessible à 849,99 euros pour fêter son lancement.

Roborock Qrevo Edge S5A // Source : Frandroid

Roborock est indéniablement une référence en matière d’aspirateurs robots et la marque sort régulièrement de nouveaux modèles pour proposer quelque chose de toujours plus performant. Cette nouveauté, c’est le Qrevo Edge S5A, un modèle haut de gamme dont le prix de départ est de 999,99 euros, mais chez Amazon il y a une réduction de 15% pour fêter son lancement, jusqu’au 16 mars 2025. Si vous cherchez un aspirateur autonome capable de laver vos sols et de s’entretenir lui-même, c’est une bonne piste.

Les atouts du Roborock Qrevo Edge S5A

La puissance d’aspiration HyperForce de 17 000 Pa

La brosse DuoDivide évite toute forme d’enchevêtrement

Les serpillères se relèvent et se nettoient toutes seules

Le Roborock Qrevo Edge S5A est un aspirateur robot laveur dernière génération qui coûte 999,99 euros. Pour fêter son lancement, et ce, jusqu’au 16 mars, vous pouvez le commander pour 849,99 euros sur Amazon.

Un aspirateur qui va vivre sa vie sans vous

Qu’est-ce qui différencie un aspirateur robot d’un autre aspirateur robot ? La technologie qui l’équipe. Donc pourquoi opter pour le Roborock Qrevo Edge S5A plutôt qu’un autre ? Parce qu’il s’agit d’un modèle récent, venu d’une marque qui sait ce qu’elle fait et qui ne fait que s’améliorer à chaque version. Avec celui-ci, vous avez un modèle puissant qui bénéficie du système d’aspiration HyperForce 17 000 qui, au-delà de son nom un peu too much, fait très bien son travail et aspire efficacement vos sols.

Ce n’est pas tout puisque l’aspirateur est aussi équipé de deux serpillères pour également laver vos sols. Mais il ne le fait pas n’importe comment puisqu’il détecte automatiquement la nature des sols pour éviter de mouiller les tapis et moquettes. Les serpillères se relèvent jusqu’à 10 mm pour ça. Quand il a fini et qu’il retourne à sa base, celle-ci s’occupe de laver les serpillères à 75° pour éliminer 99,99% des bactéries.

Une base multifonctionnelle qui s’occupe de tout

L’aspirateur robot est équipé du traditionnel système pour éviter les obstacles. Ici, il s’agit du Reativ Tech avec la navigation LiDAR PreciSense qui permet d’une part d’identifier les objets sur son chemin, mais aussi de proposer une cartographique 3D ultra précise que vous retrouvez dans l’app sur votre smartphone. L’aspirateur est intelligent et va détecter aussi les endroits dangereux, les vides, et vous suggérer de les catégoriser comme zones interdites.

L’aspirateur est bien entendu connecté et vous pouvez déclencher le ménage depuis n’importe quel objet, ou presque, comme une montre par exemple. La batterie de 5200 mAh permet une autonomie classique, environ 180 minutes, avec retour automatique à la base, reprise du ménage là où il s’est arrêté, bref, tout ce qu’on attend d’un aspirateur robot de ce niveau.

Pour comparer cette nouveauté avec d’autres modèles déjà bien installés, vous pouvez comparer les meilleurs aspirateurs robots en passant par notre guide d’achat.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.