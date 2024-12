Roborock Qrevo Curv : ce robot aspirateur noté 9/10, grâce à sa puissante d’aspiration impressionnante, baisse son prix de 400 € en cette fin d’année

Le Roborock Qrevo Curv est un aspirateur robot autonome qui a débarqué chez nous en septembre 2024 avec son lot de nouveautés et d’innovations qui en font l’un des meilleurs de sa partie. Surtout qu’avec une réduction de 26%, il devient un peu plus abordable.

Le Qrevo Curv de Roborock est un aspirateur robot autonome qui envoie du lourd. Il se place dans la catégorie des milieux de gamme de la marque, même si son prix de base de 1499 euros pourrait faire croire qu’il s’agit d’un haut de gamme. Avec la réduction de 400 euros en ce moment, aussi bien chez Darty que chez Boulanger, il devient un peu plus abordable. L’occasion de découvrir les nouveautés qu’il propose, notamment la brosse DuoDivide ou le châssis relevable.

Les points forts du Roborock Qrevo Curv

Une seule charge permet 3h40 d’autonomie

La puissance d’aspiration de 18500 Pa qui impressionne

Le châssis relevable pour passer les seuils élevés

Pour un milieu de gamme, le Roborock Qrevo Curv est un peu gourmand sur son prix de base puisqu’il coûte 1499 euros. En ce moment, si vous allez chez Boulanger ou même chez Darty, vous pouvez le commander pour 1099 euros.

Un aspirateur robot qui se prend pour le roi de l’escalade

Le Roborock Qrevo Curv est un aspirateur robot accompagné de sa base, sur laquelle il retourne quand il a fini son travail ou qu’il n’a plus de batterie pour se recharger. Ce modèle est double fonction : il aspire et il lave au même passage, le tout avec une puissance de 18500 Pa, ce qui est assez impressionnant. En plus de ça, il est relativement silencieux, donc s’il passe pendant que vous êtes là, il ne dérange pas.

Il apporte son lot de nouveautés, avec notamment une brosse DuoDivide qui évite les enchevêtrements et surtout un châssis relevable qui lui permet de monter sur les seuils un peu surélevés. Bon, par contre, l’aspirateur a un peu tendance à vouloir tout escalader, essentiellement les meubles, avant de se rendre compte qu’il ne peut pas et continuer son petit bonhomme de chemin.

Une navigation intelligente avec une efficacité solide

L’aspirateur est équipé de plusieurs réservoirs : il y en a un pour l’eau propre de 4 litres, un de 3 litres pour les eaux usées et un bac à poussière de 0,325 litre. Les puristes pourront regretter l’absence de bac pour le détergent, qu’il faut ajouter manuellement dans l’eau propre, mais en vrai, ce n’est pas si grave. Les efforts restent minimes par rapport aux résultats.

L’appareil se déplace tout seul chez vous, peut cartographier jusqu’à 240m². Vous avez l’aperçu sur le smartphone, pouvez définir des murs virtuels, suivre sa progression, lui demander d’intervenir sur une zone en particulier… Bref, tout ce que propose les aspirateurs robots haut de gamme. Bien sûr, un mot sur la station de charge qui sert à laver les patins à l’eau chaude (75°), charger le robot, remplir le réservoir d’eau propre, etc.

Découvrez plus de détails sur le Roborock Qrevo Curv dans son test complet (où il a eu 9/10 rappelons-le) afin d’achever de vous convaincre de craquer pour lui.

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter notre guide d’achat des meilleurs aspirateurs robots et trouver celui qui vous aidera à vous passer de la corvée de ménage des sols.

