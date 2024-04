Test du Dreame X40 Ultra : un nettoyage complet et efficace des sols

Nouveau fleuron du numéro deux des aspirateurs robots en France, le Dreame X40 Ultra concentre les dernières innovations du marché en termes de nettoyage automatisé. Il propose en outre une base auto-nettoyante, supposée simplifier son entretien, ainsi qu'une brosse latérale et des patins motorisés pour un nettoyage complet. Qu'apportent ces innovations au quotidien, et valent-elles le coup, pour un prix affiché à 1 500 euros ? Voyons cela en détail dans ce test complet.

Les fabricants d’aspirateurs robots redoublent d’ingéniosité pour proposer des produits toujours plus aboutis et performants, pour un entretien en complète autonomie, combinant aspiration et lavage des sols. Avec son nouveau porte-étendard, Dreame propose de nouvelles fonctionnalités, apportant un nettoyage encore plus complet et efficace.

Le nouveau Dreame X40 Ultra Complete, vendu en France avec une gamme complète de consommables, se distingue notamment grâce à sa base auto-nettoyante, capable de laver les patins à 70 ºC. Le robot, quant à lui, est doté d’un bras articulé ainsi que de patins extensibles, permettant d’atteindre efficacement les angles et recoins.

Vendu à 1 500 euros, il se place en concurrence frontale avec le Roborock S8 MaxV Ultra, un de nos aspirateurs favoris du moment. Voyons ce qui les distingue et ce que vaut le Dreame X40 Ultra Complete au quotidien.

Dreame X40 Ultra Fiche produit

Modèle Dreame X40 Ultra Dimensions 45,67 cm x 59,05 cm x 34 cm Détection des obstacles Oui Couleur Noir, Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Dreame X40 Ultra Complete fourni par la marque.

Dreame X40 Ultra Un design élégant, mais peu novateur

Malgré un changement de design pour le L20 Ultra, Dreame a préféré revenir à ses premiers amours pour le X40 Ultra. Ce dernier reprend l’apparence globale du L10s Ultra, le premier robot entièrement autonome de la marque.

La base est disposée de manière verticale, avec les deux réservoirs d’eau situés sur la partie haute et recouverts par un fin capot. La façade avant est quant à elle travaillée avec des stries verticales en relief, ajoutant un côté premium à l’ensemble. Sur la moitié inférieure, un cache de couleur dorée recouvre le sac à poussière et le réservoir de détergent. La principale nouveauté se situe au niveau de la planche de lavage des serpillières, qui dispose désormais de raclettes rotatives, permettant d’éviter que la saleté ne s’accumule. En revanche, bien que la planche de lavage soit amovible, elle n’est pas pleine, laissant ainsi passer l’eau et la saleté dans la base de la station, qui est fixe.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le robot reprend quant à lui une apparence classique, à savoir un format circulaire, avec, sur la partie supérieure, un dôme LiDAR, trois boutons de raccourcis, ainsi qu’une trappe permettant d’accéder au filtre et au bac à poussière. En revanche, en y regardant de plus près, le robot propose des caractéristiques innovantes, à savoir des capteurs multi-spectres à l’avant pour une détection d’obstacle précise, mais surtout une brosse latérale motorisée. Celle-ci peut notamment se déployer automatiquement pour nettoyer les coins et le long des meubles. Le X40 Ultra dispose également de deux patins rotatifs, dont un qui peut s’étendre, lui permettant d’atteindre les plinthes et les angles plus efficacement.

De série, le robot est livré avec un seul rouleau brosse en caoutchouc, bien qu’une brosse TriCut, conçue pour minimiser les enchevêtrements de cheveux et poils d’animaux en les coupant, soit proposée en option pour une cinquantaine d’euros.

En France, le Dreame X40 Ultra est disponible uniquement en blanc et dans la déclinaison Complete. Cela signifie qu’en plus du robot et de la base, la boîte contient de nombreux accessoires et consommables de rechange. On y trouve un deuxième rouleau brosse, deux brosses latérales, douze serpillières supplémentaires, trois filtres à poussière, trois sacs à poussière et un bidon d’un litre de solution de nettoyage.

Pour ce qui est de la qualité de fabrication, elle est assez bonne dans l’ensemble. Le robot et la base sont solides et utilisent des matériaux qui semblent durables. Toutefois, pour un produit à ce tarif, certains plastiques paraissent un peu fragiles, notamment au niveau des trappes.

Dreame X40 Ultra Une application complète et intuitive

Le Dreame X40 Ultra se pilote à l’aide d’une application intuitive. Celle-ci facilite l’installation du robot, en permettant de cartographier votre logement et d’ajuster vos préférences de nettoyage. Lors de la création de la carte, le robot identifie et segmente automatiquement les pièces, en fonction des meubles qu’il détecte. Il peut par ailleurs sauvegarder jusqu’à quatre cartes différentes et s’y positionner automatiquement, ce qui est pratique si votre maison comporte plusieurs étages. Une fois la carte créée, vous pouvez renommer des pièces, les scinder ou fusionner, mais aussi créer des barrières virtuelles et des paramètres de nettoyage spécifiques par pièce.

De nombreux paramètres sont disponibles dans l’application, tellement qu’on se perd en cherchant les possibilités offertes. Le X40 Ultra dispose de la fonctionnalité Clean Genius, qui lui permet d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration et le niveau d’humidité de la serpillière. De plus, il peut automatiquement apprécier le niveau de saleté et lancer un second passage pour les pièces les plus sales, ou de laver les serpillières en profondeur. Vous pouvez bien sûr ajuster ces paramètres manuellement, y compris la puissance d’aspiration, l’humidité de la serpillière et la fréquence de lavage des serpillières. De même, vous pouvez définir une séquence de nettoyage personnalisée, ou demander au robot de passer l’aspirateur avant de passer la serpillière, au lieu de le faire simultanément.

Concernant les tapis, l’application vous permet d’ajuster le comportement du robot. Il peut soit lever automatiquement sa serpillière en passant sur un tapis, l’ignorer, ou même détacher les patins et les laisser dans la station pour nettoyer les tapis épais. De même, les paramètres d’extension de la serpillière et de la brosse latérale sont personnalisables, ainsi que l’ajout ou non de détergent et la température de lavage des serpillières.

Le robot étant équipé d’une caméra, il est également possible de surveiller son domicile à distance en télécommandant le robot. De plus, le X40 Ultra peut photographier les obstacles et les placer sur la carte, permettant de comprendre pourquoi une zone n’a pas été nettoyée.

Toutefois, contrairement aux Roborock S8 MaxV Ultra et Ecovacs Deebot X2 Omni, le Dreame X40 Ultra ne dispose pas d’un assistant vocal intégré ni de la connectivité Matter. Il est toutefois compatible avec Google Assistant et Alexa.

Dreame X40 Ultra Une aspiration exemplaire et un lavage efficace

Les performances du Dreame X40 Ultra se caractérisent par sa puissante aspiration de 12 000 Pa et la capacité du robot à nettoyer les angles et le long des plinthes.

Les performances d’aspiration sont excellentes, tant sur les sols durs que sur les tapis, malgré l’utilisation d’un seul rouleau de brosse. Le robot parvient à capturer la saleté du sol et peut nettoyer les coins efficacement, notamment grâce à la brosse latérale extensible. Même en utilisant la puissance d’aspiration la plus faible, les sols durs sont efficacement aspirés, bien qu’un mode plus puissant soit plus adapté pour les plus grosses particules.

Sur les tapis, le robot booste automatiquement sa puissance, lui permettant d’atteindre les fibres des tapis en profondeur pour en aspirer la poussière et la saleté. Par ailleurs, le robot peut détacher et laisser ses patins de serpillière dans la station lorsqu’il est en mode aspiration seule, ou lorsqu’il nettoie les tapis, évitant ainsi de les mouiller.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est des sols durs, le X40 Ultra est presque aussi performant, en étant capable d’éliminer facilement les taches. L’ajout de détergent permet de dissoudre les graisses efficacement, mais je dois avouer que les serpillières sont systématiquement froides après un lavage dans la base, malgré des paramètres correctement réglés. C’est dommage, car l’eau chaude, même si elle refroidit pendant le cycle, notamment à cause de la diffusion d’eau fraîche depuis le réservoir du robot, permet de nettoyer encore plus efficacement les sols. Ainsi, les résultats ne sont parfois pas parfaits, avec des trainées ou des imperfections visibles en cas de sols particulièrement sales.

La fonctionnalité MopExtend permet au patin droit de s’étendre automatiquement et de nettoyer les bordures et les plinthes. Le robot peut automatiquement ajuster la fréquence de cette extension, sauf si vous choisissez de prolonger les patins à chaque cycle. Cette fonctionnalité a d’ailleurs été améliorée, puisqu’il n’existe plus de bande non nettoyée au milieu des patins, comme c’était le cas sur le L20 Ultra. Enfin, en mode lavage, le rouleau brosse et la brosse latérale peuvent automatiquement être relevés, évitant qu’ils frottent inutilement.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

En cas de détection de zones sales, le Dreame X40 Ultra peut soit automatiquement déclencher un second passage, soit générer une carte des pièces qu’il recommande de nettoyer une seconde fois. Toutefois, contrairement à ce que fait Roborock, le robot de Dreame effectue un second passage dans toute une pièce considérée comme sale, au lieu de se focaliser sur une zone précise.

Sur le plan de la navigation, le X40 Ultra est globalement bon, étant capable de naviguer d’une pièce à l’autre en toute autonomie et sans se coincer, puis de retourner se charger sans problème particulier. Cependant, sa détection d’obstacles mériterait d’être peaufinée. Le robot crée une carte des obstacles au début du nettoyage, mais ne la met pas à jour durant le cycle. Cela signifie que si votre chausson était au milieu de la pièce quand le robot a commencé à la nettoyer, il va penser qu’il est toujours là, même si vous le retirez. De même, il a tendance à laisser une marge de plusieurs centimètres autour des obstacles, ce qui résulte en une large zone non nettoyée autour d’eux.

Pour ce qui est du bruit, Le X40 est assez silencieux, malgré sa forte puissance d’aspiration. La puissance la plus faible est peu audible, et ne gêne aucunement lorsque l’on regarde la TV ou que l’on travaille. Bien entendu, la puissance maximale est bien plus bruyante, mais n’est surtout utile que sur les tapis épais.

Enfin, la batterie procure une autonomie d’environ 180 minutes, ce qui est largement suffisant pour nettoyer une surface d’environ 150 m². En cas de batterie faible, le robot retourne à sa station d’accueil, se recharge et reprend là où il s’était arrêté.

Dreame X40 Ultra Un entretien facile, mais tout de même nécessaire

Le Dreame X40 Ultra promet une expérience de nettoyage quasi autonome. Sa station d’accueil est équipée de grands réservoirs d’eau, ce qui permet de ne pas avoir à les vider ou remplir trop fréquemment. Un kit de raccordement à l’eau courante est également proposé, permettant d’automatiser entièrement cette corvée. De plus, le réservoir de détergent assure de ne pas avoir à en ajouter manuellement à chaque remplissage des réservoirs.

Entretenir le robot est un jeu d’enfant, notamment grâce à la brosse en caoutchouc, qui minimise les emmêlements de cheveux. La brosse optionnelle TriCut coupe les cheveux et poils d’animaux avant qu’ils ne s’emmêlent, promettant encore moins d’entretien, bien que nous n’ayons pas encore pu la tester.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La station d’accueil chouchoute aussi vos serpillières, utilisant de l’eau chaude à 70 ºC et de l’air chaud pour les nettoyer et les sécher, limitant les mauvaises odeurs. Cependant, la planche de lavage n’est pas aussi efficace qu’une brosse dédiée comme sur le Roborock S8 MaxV Ultra, et les serpillières ont tendance à se salir et nécessitent un nettoyage en machine environ une fois par mois. De plus, sa conception creuse signifie que l’eau coule dans la partie inférieure de la base, qu’il convient ensuite de nettoyer. Heureusement, une fonction permet de la remplir avec de l’eau, qu’il suffit ensuite de frotter avec la brosse fournie, mais une conception plus ingénieuse à l’image de l’Ecovacs Deebot T30 Omni aurait été plus simple à entretenir.

Dreame X40 Ultra Prix et disponibilité

Le Dreame X40 Ultra Complete est disponible sur Amazon, chez Boulanger et Fnac Darty pour 1 500 euros, y compris les accessoires. C’est un tarif élevé, notamment en comparaison du Dreame L10s Pro Ultra Heat, qui dispose de quelques fonctionnalités en moins, mais convient à la plupart des foyers, pour un prix plus accessible.