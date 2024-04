Test de l’Ecovacs Deebot T30 Omni : une station compacte mais un nettoyage efficace

L'Ecovacs Deebot T30 Omni se présente comme un robot aspirateur et laveur de sols relativement accessible, avec un tarif sous la barre symbolique des 1000 euros. Il ne manque toutefois pas d'arguments pour convaincre, à savoir un lavage des serpillières à eau chaude, un patin extensible pour nettoyer le long des plinthes, et un système anti-enchevêtrement des poils et cheveux. Dans ce test complet, passons en revue ses qualités, mais aussi ses défauts, et ce qu'il vaut par rapport à des produits plus onéreux.

Avec son nouveau Deebot T30 Omni, Ecovacs cherche à faire de l’ombre à Roborock et son Qrevo MaxV, en proposant un aspirateur robot relativement abordable, mais doté de nombreuses fonctionnalités innovantes. Il propose un lavage des serpillières à 70°, couplé à une serpillière extensible pour nettoyer le long des plinthes. Il se distingue par sa base compacte, plus élégante que celle des concurrents. Enfin, il est équipé d’une innovation supposée éviter l’enchevêtrement des cheveux et des poils dans le rouleau-brosse, simplifiant ainsi son entretien.

Dans ce test, nous passons en revue le Deebot T30 Omni noir, qui est également proposé dans une variante Pro, disponible en blanc ou rose. Pour 100 euros supplémentaires, ce dernier ajoute un assistant vocal embarqué et la reconnaissance intelligente de la saleté.

Ce test a été réalisé avec un Ecovacs Deebot T30 Omni fourni par la marque.

Ecovacs Deebot T30 Omni Une station mini, mais des fonctionnalités maxi

Le Deebot T30 Omni se caractérise par sa base aux dimensions réduites de 480 x 490 x 409 mm. Elle propose cependant les mêmes fonctionnalités devenues classiques, à savoir le vidage automatique dans un sac à poussière, dissimulé derrière un panneau amovible sur la façade. La principale nouveauté se situe au niveau des deux réservoirs d’eau, disposés en haut de manière horizontale. Le réservoir d’eau propre est à l’avant et le réservoir d’eau sale à l’arrière, couvrant toute la largeur de la base. Ces derniers sont particulièrement larges et peuvent être complexes à remplir et à vider. Le couvercle supérieur s’ouvrant entièrement, le risque de déversement est important, notamment en manipulant le bac d’eaux usées. Ecovacs ne s’est pas arrêté là et a retravaillé le socle de la base, en le rendant totalement amovible, comme sur l‘Ultenic MC1. Cette approche simplifie grandement le nettoyage, comme nous le verrons plus bas.

Le robot reprend quant à lui une forme circulaire, contrairement au Deebot X2 Omni, fleuron d’Ecovacs. Il possède un dôme LiDAR sur le dessus, ainsi que trois boutons d’accès rapide. La partie supérieure est recouverte par une plaque amovible, qui dissimule le bac à poussière et le filtre HEPA. Quant à la partie inférieure, on y retrouve deux serpillières rotatives, dont l’une dispose du système TruEdge pour nettoyer les bords et les plinthes. Le Deebot T30 Omni utilise un rouleau brosse combinant une partie en plastique, ainsi que des poils durs et doux, afin de nettoyer efficacement sols durs et tapis. Toutefois, cette approche est risquée, car bien que ces brosses nettoient généralement mieux, les cheveux et poils d’animaux ont tendance à s’y emmêler. Pour pallier ce potentiel problème, Ecovacs a équipé le robot d’une sorte de peigne, dans le but de minimiser les enchevêtrements éventuels.

Dans l’ensemble, le robot, la station d’accueil et les réservoirs d’eau utilisent des matériaux solides. La qualité de construction est meilleure que le Deebot T20 Omni, voire que le Roborock Qrevo MaxV.

Ecovacs Deebot T30 Omni Une application basique

L’application Ecovacs est moins perfectionnée que celles de Dreame et Roborock. Son interface est moins intuitive et les options proposées sont limitées.

Comme la majorité des robots aspirateurs, l’application vous invite dans un premier temps à cartographier votre logement. La carte ainsi créée est précise, bien qu’Ecovacs semble gélérer avec les pièces dénuées d’angles droits. Vous avez ensuite la possibilité de la modifier, par exemple en y ajoutant des meubles, ou en fusionnant ou séparant des pièces. De même, vous pouvez définir des scénarios avec des paramètres de nettoyage spécifiques pour chaque pièce.

Le Deebot T30 Omni dispose d’un mode de nettoyage intelligent, lui permettant d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction du niveau de saleté. Les paramètres de nettoyage peuvent aussi être ajustés manuellement, permettant de personnaliser la puissance d’aspiration, le débit d’eau et la vitesse de nettoyage. Plus cette dernière est lente, plus le robot se concentre sur le nettoyage des taches et de la saleté. Plusieurs modes sont proposés, à savoir aspiration ou lavage, les deux simultanément, ou l’un puis l’autre.

L’application permet de modifier la fréquence de lavage des serpillières et de vidange automatique, ainsi que la sensibilité de la détection d’obstacles. La fonctionnalité TrueEdge, visant à étendre automatiquement ou systématiquement le patin droit pour longer les plinthes, est également personnalisable. Il en est de même pour la détection de tapis, puisque le robot peut, selon vos paramètres, lever ses serpillières, ignorer le tapis ou le nettoyer. Enfin, vous pouvez choisir entre un lavage standard ou approfondi des serpillières, et utiliser de l’eau chaude ou non.

En plus de l’application, le robot fonctionne aussi avec Alexa et Google Assistant. Il peut aussi être lancé avec les boutons sur le dessus, ou même en tapant son pare-chocs avant avec le pied. Enfin, les versions Pro sont équipées de l’assistant vocal Yiko d’Ecovacs, ce qui peut être utile si vous souhaitez directement le contrôler à la voix, sans faire appel à une enceinte connectée.

Ecovacs Deebot T30 Omni Un nettoyage efficace, mais une navigation perfectible

L’Ecovacs Deebot T30 Omni dispose d’une puissance d’aspiration impressionnante de 11 000 Pa, soit plus que le Roborock S8 MaxV Ultra, probablement un des meilleurs aspirateurs robots du marché. Cela lui permet d’aspirer la saleté sur sols durs, mais aussi les tapis en profondeur. Son rouleau-brosse est conçu pour soulever et la saleté et la poussière, et la diriger vers l’orifice d’aspiration, afin de maximiser les performances.

Le Deebot T30 Omni propose d’excellents résultats d’aspiration, en particulier sur sols durs, en ne laissant aucune saleté visible après son passage, à condition de ne pas utiliser une puissance trop élevée sur les sols durs. En utilisant des paramètres élevés, le robot a souvent tendance à souffler la saleté, nécessitant alors un second passage pour des résultats optimaux. Il est donc préférable de l’utiliser sur des réglages modérés sur sols durs et de privilégier les paramètres élevés pour les tapis et moquettes.

La forte puissance d’aspiration est particulièrement efficace sur les tapis, aspirant les poils épais en profondeur. Cependant, si vous avez des tapis et moquettes épais, un modèle avec deux rouleaux brosses, comme le Roborock S8 MaxV Ultra, peut être plus adapté.

Pour le nettoyage humide, le Deebot T30 Omni utilise deux serpillières rotatives relevables. Elles sont lavées avec de l’eau chaude à 70 °C avant, pendant et après chaque session de nettoyage. La station d’accueil remplit également le réservoir d’eau intégré du robot, garantissant l’humidification continuelle les serpillières durant le nettoyage.

Les résultats sont impressionnants, en particulier sur des taches sèches. En effet, le Deebot T30 Omni n’a presque aucune difficulté pour éliminer les taches de café ou de sauce. Pour les taches sèches, il est préférable d’utiliser un mode en profondeur et d’effectuer un second passage, pour éliminer les taches coriaces.

Le système TruEdge est assez intéressant, car le robot nettoie avec la serpillière constamment étendue et la rétracte si nécessaire, couvrant une surface complète.

L’Ecovacs Deebot T30 Omni pêche toutefois par sa navigation peu précise et sa détection d’obstacles trop approximative. Il arrive à se déplacer sans trop de difficultés, mais navigue souvent de manière inhabituelle, manquant certains endroits tout en passant deux fois sur d’autres. Il a tendance à rencontrer des difficultés avec les portes fermées, tentant de forcer le passage.

Pire encore, sa technologie de détection des obstacles est très incohérente, ignorant complètement certains objets tout en évitant certains autres. Il sait par exemple détecter les chaussures, les grands jouets et les boîtes, mais ne voit pas les câbles, les chiffons et même les pieds de certains meubles. De plus, il lui arrive fréquemment de se prendre dans des fils électriques, malgré une détection d’obstacles soi-disant précise.

En termes d’autonomie, Ecovacs promet jusqu’à 200 minutes d’autonomie. Avec des paramètres de nettoyage moyens, le robot peut nettoyer environ 100 mètres carrés sur une seule charge, avec la possibilité de retourner à la station d’accueil pour se remplir lorsque la batterie est faible.

Ecovacs Deebot T30 Omni Un entretien relativement simple

Avec le Deebot T30 Omni, Ecovacs a voulu faciliter l’entretien du robot pour ne nécessiter que peu d’intervention humaine. Ainsi, le socle de la station est particulièrement facile à nettoyer, puisqu’il est entièrement amovible. Bien qu’il se salisse facilement, il suffit de le nettoyer sous l’eau avec une brosse — non fournie — pour qu’il soit de nouveau propre. De plus, un mode de nettoyage est également proposé dans l’application, permettant de remplir le socle d’eau, qu’il suffit ensuite de brosser, avant qu’elle ne soit collectée automatiquement.

Ecovacs met de plus en avant la fonctionnalité ZeroTangle, permettant de limiter l’enchevêtrement des poils grâce à un peigne qui dirige les poils pour qu’ils soient aspirés. Toutefois, les résultats sont mitigés, en particulier si vous avez des animaux ou perdez beaucoup de cheveux. Durant mes tests, les poils de mon chien avaient tout de même tendance à s’emmêler dans la brosse, et j’ai dû fréquemment la nettoyer manuellement. Cela reste mieux que sur un robot utilisant une brosse à fils de nylon, mais moins bien qu’une brosse en silicone. Il faut donc être vigilant sur ce point, selon la configuration de votre logement.

Quant aux réservoirs d’eau, ils sont particulièrement grands, permettant un nettoyage sans intervention pour environ 170 mètres carrés. Comme mentionné plus haut, leur format peut compliquer le transport et la vidange, mais il s’agit plus de prendre le bon coup de main que d’un véritable problème. Le sac à poussière est également assez grand et n’a pas besoin d’être remplacé fréquemment.

Ecovacs Deebot T30 Omni Prix et disponibilité

L’Ecovacs Deebot T30 Omni est d’ores et déjà disponible en version noire sur Amazon, ainsi que chez Fnac Darty pour 900 euros. Le Deebot T30 Pro Omni est quant à lui proposé en blanc ou rose sur Amazon, chez Boulanger et Fnac Darty pour 1 000 euros.



Les deux versions bénéficient en outre d’une remise de lancement de 100 euros jusqu’au 25 avril, valable dans toutes les enseignes mentionnées ci-dessus.