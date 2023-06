Test de l’Ecovacs Deebot T20 Omni : des résultats de nettoyage convaincants, mais une praticité moyenne

Les combinés aspirateurs et serpillières robots entièrement autonomes se démocratisent, avec plusieurs marques et modèles disponibles sur le marché. Afin de se démarquer de la concurrence, Ecovacs innove avec un nouveau modèle, le Deebot T20 Omni, capable de fonctionner de manière autonome et surtout de chauffer l'eau à 55 degrés pour un nettoyage plus hygiénique, et en profondeur.

Nous testions il y a un an le Deebot X1 Omni, fleuron de la marque Ecovacs, et l’un des aspirateurs robots les plus avancés. Il est capable non seulement d’aspirer en toute autonomie, mais également de passer la serpillière sans intervention manuelle, grâce à sa base de nettoyage avancée. Celle-ci lui permet de nettoyer ses patins avant, pendant et après le cycle de nettoyage avec de l’eau propre, tout en collectant l’eau sale dans un réservoir dédié.

En un an, le X1 Omni s’est fait devancer par des modèles plus pratiques et surtout plus discrets, comme notamment le Roborock S8 Max Ultra et le Dreame L10s Ultra. Tous deux sont équipés de brosses en silicones et capables de relever leurs patins au-dessus de tapis par exemple. Ecovacs a toutefois innové, en lançant le Deebot T20 Omni, nouveau modèle entièrement autonome, mais surtout avec un nettoyage utilisant de l’eau chauffée à 55°, afin d’offrir des performances de nettoyage supérieures et une hygiène améliorée.

Ecovacs Deebot T20 Omni Fiche technique

Ce test a été réalisé avec un robot aspirateur prêté par Ecovacs.

Ecovacs Deebot T20 Omni Une station très imposante

Le design du robot en lui-même est assez classique, avec une forme arrondie et des dimensions de 362 x 362 x 103.5 mm, soit un peu plus haut que la moyenne, sans pour autant l’empêcher de se glisser sous la plupart des meubles. Ses couleurs sont assez originales, puisque le corps du robot est blanc, mais la partie supérieure est recouverte d’une trappe gris argent de même que les inserts latéraux, lui donnant un certain aspect premium. Les finitions sont correctes, malgré un jeu perceptible de certains éléments comme le dôme LiDAR ou le pare-chocs avant. La qualité des plastiques est assez moyenne et semble un peu fragile, ce qui est dommage pour un produit à ce prix.

En termes d’apparence, on retrouve un dôme LiDAR assez imposant sur le dessus du robot, accompagné d’un unique bouton multifonction. Comme mentionné précédemment, une trappe amovible recouvre le reste du robot, facilitant notamment l’accès au bac à poussière et au filtre HEPA. En revanche, Ecovacs n’a pas fait d’effort d’intégration, puisque la trappe n’est pas soutenue et il faut la poser à côté du robot ou sur une table lorsque vous la retirez.

Sous l’appareil se cache un rouleau-brosse en silicone ainsi que deux grands patins et deux brosses latérales, en plus des roues et des capteurs de vide. Enfin, autour du robot, on retrouve le capteur TrueDetect ainsi que des capteurs de proximité, les connecteurs de charge et une trappe à poussière. À noter que le Deebot T20 Omni ne dispose pas de réservoir d’eau intégré au robot, c’est donc la base qui se charge d’humidifier les serpillières avant le cycle de nettoyage.

Tout comme le Deebot X1 Omni, le nouveau-né d’Ecovacs impressionne par son imposante base mesurant 448 x 430 x 578 mm. Avec une telle taille, elle ne passe absolument pas inaperçue, peu importe où vous la placez, malgré ses couleurs sobres semblables à celles du robot, à savoir une façade blanche avec une trappe gris argent.

Le gabarit de la station s’explique notamment par ses deux grands réservoirs d’eau de quatre litres chacun, auxquels on accède en soulevant la grande trappe supérieure. Sous ces derniers, un tiroir qui s’ouvre par la façade avant permet d’accéder au sac à poussière de 3 litres. Enfin, l’espace situé dans la partie basse de la station est dédié à l’accueil du robot, afin de vidanger le bac à poussière et de nettoyer et sécher les patins de la serpillière.

Enfin, comme ses rivales Roborock et Dreame, Ecovacs ne fait pas preuve de générosité et ne fournit pas d’accessoires de rechange dans la boite du T20 Omni, si ce n’est une brosse pour nettoyer la station.

Ecovacs Deebot T20 Omni Une application complète, mais capricieuse

L’application Ecovacs est complète et regroupe de nombreuses fonctionnalités, à commencer bien sûr par le statut de l’aspirateur et l’état de la charge, ainsi que la carte de votre logement. Le robot peut gérer jusqu’à trois cartes simultanément, ce qui est très pratique si vous avez plusieurs étages chez vous.

Celles-ci sont générées en quelques minutes lors de la première utilisation. Il est bien entendu possible de renommer et distribuer les pièces à votre guise, tout en ayant également la possibilité de définir des limites virtuelles, que ce soit pour l’aspiration et le lavage, ou simplement pour le lavage.

La page d’accueil permet de lancer rapidement le nettoyage automatique, ainsi que d’envoyer le robot dans une pièce ou une zone spécifique. Il est par ailleurs possible de définir des programmes de nettoyage personnalisés, permettant ainsi d’ajuster les paramètres d’aspiration et de lavage pour chaque pièce. Le nombre de réglages est impressionnant et il est possible de paramétrer la vitesse de nettoyage, la puissance de l’aspiration, la fréquence de lavage des serpillières, la séquence de nettoyage, le fait de relever automatiquement les serpillières ou d’éviter entièrement un tapis. Le Deebot T20 Omni est d’ailleurs un des rares aspirateurs robots à proposer à la fois une aspiration et un lessivage des sols simultanément ou l’un après l’autre, pour encore plus d’efficacité.

Bien qu’elle soit très complète, l’application n’est pas intuitive, à commencer par le fait que certaines traductions sont approximatives, mais aussi par l’organisation peu claire de différents menus et la navigation d’une fonction à l’autre. Il est compliqué de comprendre s’il faut glisser vers la gauche ou le haut ou ouvrir un sous-menu pour accéder à une certaine fonction. Pire encore, elle s’ouvre parfois sans pouvoir se connecter au robot ou charger la carte et il est nécessaire de la fermer et de la rouvrir pour pouvoir lancer le nettoyage. De la même façon, de fausses erreurs apparaissent souvent, comme le fait que le réservoir d’eau soit vide, alors qu’il est plein. C’est dommage, surtout que le Deebot T20 Omni n’est pas le premier modèle de la marque, mais on peut se consoler en se disant qu’il suffira d’une mise à jour pour régler ces déconvenues.

Terminons cette section par la compatibilité avec les assistants vocaux, puisque le Deebot T20 semble exceller sur ce point. Il est non seulement compatible avec Alexa et Google Assistant, mais embarque également son propre assistant nommé Yiko. Celui-ci est directement embarqué dans le robot et ne nécessite pas d’avoir d’enceinte ou d’écran connecté chez soi. Sur le papier, il semble pratique, surtout qu’il est capable de comprendre de nombreuses commandes, y compris envoyer le robot nettoyer une pièce spécifique ou s’autonettoyer. En revanche, il a souvent du mal à nous comprendre, d’autant plus qu’il faut d’abord dire « OK Yiko » et attendre qu’il réponde avant de lui dire ce que vous attendez de lui. Au quotidien, vous aurez plus vite fait de sortir votre téléphone de votre poche pour lancer un nettoyage, mais l’option peut tout de même se révéler utile pour les technophobes qui préféreraient ne pas manipuler leur smartphone pour lancer un cycle de nettoyage.

Ecovacs Deebot T20 Omni Un nettoyage en profondeur

Le Deebot T20 Omni offre une performance d’aspiration très élevée, grâce à sa puissance de 6 000 Pa et ses doubles brosses latérales. Il ne fait qu’une bouchée de la poussière et de la saleté et nettoie efficacement les angles et le long des plinthes. Le rouleau en silicone parvient à déloger la saleté, sans que les poils ne s’y enroulent. En revanche, on aurait préféré une double brosse pour une meilleure performance, notamment sur tapis épais. Ceci dit, la marque a rattrapé son retard sur la concurrence en intégrant cette fois-ci une fonctionnalité de soulèvement automatique des patins, ce qui permet d’aspirer les tapis tout en faisant de même avec les sols durs en les lavant, durant le même cycle de nettoyage et sans besoin d’intervention humaine.

Le Deebot T20 Omni propose quatre modes d’aspiration, à savoir silencieux, standard, max et max+. Les deux premiers sont très silencieux, produisant environ 57 et 60 décibels, ce qui est acceptable pour avoir une conversation ou regarder la télévision. Les modes plus puissants sont encore plus efficaces, mais produisent approximativement 65 décibels, ce qui peut être un peu gênant. Dans tous les cas, le moteur du robot peut être bruyant lorsqu’il se déplace, et on l’entend avancer même lorsqu’il n’aspire pas.

Passons maintenant au nettoyage humide, qui est le point d’attention du robot, grâce à sa fonctionnalité permettant de chauffer l’eau. Il convient de préciser que la base Omni se charge de chauffer l’eau du réservoir d’eau propre pour nettoyer la serpillière avant, pendant et après le nettoyage. Comme mentionné plus haut, il est possible de choisir le niveau d’humidité des serpillières, mais il faut se rappeler que le robot lui-même ne dispose pas de réservoir d’eau. Cela signifie que l’eau chaude n’est utilisée que dans la base et n’est pas transvasée dans le robot et qu’elle refroidit donc au fur et à mesure du nettoyage.

De même, la serpillière s’assèche également durant le cycle. Il peut de ce fait arriver qu’elle n’humidifie même plus le sol, avant de retourner nettoyer les patins. Il faudra donc penser à bien ajuster la fréquence de rinçage des serpillières afin qu’elles restent humides. Cette approche a également un inconvénient majeur, puisqu’il implique une consommation d’eau très élevée et malgré les quatre litres d’eau du réservoir. Le Deebot T20 Omni n’arrivait pas à dépasser les 50 m² sur des réglages moyens, ce qui limite grandement son utilisation pour un logement de plusieurs pièces. Il nous a donc fallu basculer sur des réglages plus économes pour pouvoir nettoyer une surface plus importante, mais avec une efficacité moindre.

S’agissant justement de l’efficacité du nettoyage humide, le Deebot T20 Omni nous a agréablement surpris, puisqu’il est capable de venir à bout de tâches, même sèches en un seul passage. L’eau chaude y est sûrement pour quelque chose, sachant que le robot n’est officiellement pas prévu pour fonctionner avec du détergent, bien que rien ne vous empêche de le faire en pratique.

Globalement, le robot s’est montré très satisfaisant en termes de nettoyage, à condition de composer avec sa très importante consommation d’eau et le bruit qu’il fait lorsqu’il se déplace. Ne pensez toutefois pas que la large taille de la station implique plus d’autonomie que la concurrence. À titre de comparaison, le Roborock S8 Pro Ultra peut nettoyer environ 100 m² alors que le Ecovacs Deebot T20 Omni ne nettoie que la moitié, avec un réservoir plus grand, pour des réglages similaires, voire plus économes sur l’Ecovacs.

Comme il est devenu d’usage sur les robots très haut de gamme, le Deebot T20 Omni peut sécher la serpillière pendant un nombre d’heures paramétrables, afin de minimiser les odeurs. Le résultat n’est toutefois pas parfait et le séchage est bruyant, produisant plus de 50 dB, ce qui peut être gênant dans un salon.

Concernant la navigation, le Deebot T20 Omni est équipé de la navigation 3D, ce qui lui permet de se déplacer en évitant les obstacles sur sa route. Il peut donc nettoyer vos sols même si vous y laissez trainer des jouets, chaussures ou autres objets. Dans la pratique, il est capable d’éviter la plupart des obstacles et de se rendre efficacement dans les pièces et zones qu’il doit nettoyer et de se localiser dans l’espace sans problème. Il peut aussi monter une petite marche qui sépare les pièces, lui permettant de se déplacer en toute autonomie.

En revanche, il rencontre quelques difficultés lorsqu’il est confronté à des câbles ou des obstacles de plus petite taille, comme une télécommande par exemple, là où d’autres produits font mieux, notamment grâce à leurs caméras avec intelligence artificielle. Il lui arrive également de repasser sur un endroit déjà nettoyé et d’y rester plusieurs secondes et par la même occasion de mouiller le sol à cet emplacement.

Enfin, contrairement à ce que fait la concurrence, l’application Ecovacs n’indique pas les obstacles rencontrés par le robot pendant le nettoyage, sachant que le Roborock S8 Pro Ultra peut le faire, malgré le fait qu’il soit dépourvu de caméra.

Terminons par l’autonomie du Deebot T20 Omni, annoncée à 260 minutes. Bien que cette estimation soit basée sur une utilisation en mode silencieux, l’autonomie du robot en mode max atteint à peine une heure, ce qui est un peu juste. Il peut en revanche se recharger si celle-ci ne suffit pas et reprendre le travail par la suite, mais le fait de manière étrange, puisqu’il n’attend pas d’être entièrement chargé pour reprendre le travail et se retrouve à interrompre le cycle une nouvelle fois. Il n’est par ailleurs pas possible de lui demander de se recharger durant les heures creuses ni de personnaliser les paramètres de charge.

Ecovacs Deebot T20 Omni Entretien facilité

Le Deebot T20 Omni est assez autonome, sachant qu’il vidange automatiquement son bac à poussière dans le sac de 3L et qu’il nettoie ses serpillières en toute autonomie. Il ne requiert que peu d’intervention humaine. Il faut toutefois penser à nettoyer sa base de temps à autre, car la crasse et l’eau stagnante ont tendance à s’y accumuler.

De même, bien que la base Omni nettoie automatiquement les patins du robot, ceux-ci sont frottés contre des picots et nettoyés à l’eau chaude, sans pour autant être astiqués par une brosse dédiée comme le fait Roborock avec son RockDock. Il faut donc penser à mettre les serpillières en machine au moins une fois par mois pour éviter les mauvaises odeurs et maximiser l’hygiène, car le séchage à air chaud et le nettoyage à 55° ne font pas tout, comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous.

Le rouleau-brosse est quant à lui épargné, car sa conception en silicone sans fils de nylon lui évite de voir cheveux et poils s’y emmêler et il ne faudra qu’enlever les quelques débris enroulés de temps en temps, sans qu’ils bloquent le fonctionnement de la brosse.

Ecovacs Deebot T20 Omni Prix et date de sortie

Le Ecovacs Deebot T20 Omni sera disponible le 16 juin 2023 pour 1 099 euros. Boulanger propose une offre de précommande pour un prix de lancement de 999,99 euros. Il n’est bien entendu pas l’aspirateur le moins cher du marché, mais ce prix se justifie par ses performances de nettoyage et le faible entretien qu’il requière.