Test Ecovacs X2 Omni : un excellent robot aspirateur laveur mais une navigation à revoir

Difficile de se démarquer au milieu du marché des robots aspirateurs laveurs et pourtant Ecovacs réussit à le faire. Une machine au design carré et très esthétique, une puissance d’aspiration monstrueuse, une réelle intelligence et un nouveau télémètre laser placé dans un coin. Voyons maintenant si toutes ces nouveautés boostent ses performances.

L’année 2023 semble être placée sous le signe de l’innovation pour le marché des robots aspirateurs laveurs. Chaque constructeur cherche à se démarquer avec des technologies spécifiques comme la vadrouille mobile du Dreame L20 Ultra ou la modularité du SwitchBot S10. Avec son Ecovacs X2 Omni, le constructeur joue la carte d’une nouvelle technologie de télémètre laser et d’une intelligence encore plus poussée.

À cela s’ajoutent un nouveau design « carré », une base autonettoyante plus compacte que la précédente et une puissance d’aspiration de 8 000 Pa. Autant d’arguments pour Ecovacs qui veut positionner ce modèle comme le nouveau haut de gamme de référence. De grandes ambitions que nous avons soumises aux pires épreuves.

Ce test a été réalisé à partir d'un produit prêté par le constructeur.

Ecovacs Deebot X2 Omni Design

Dans un univers peuplé principalement de robots ronds, l’arrivée d’un robot en rectangle (35,3 x 32 cm) est assez déstabilisante. Un design qui, selon Ecovacs, n’est pas là uniquement pour faire joli et se démarquer de la concurrence. Il serait le meilleur pour traiter les coins et les plinthes.

Il est habillé d’une jolie robe en gris métal sur le dessus et en noir sur les côtés. Nous sommes en présence d’une véritable machine haut de gamme, à la finition impeccable de bout en bout. Le gros bouton en croix permet de lancer ou stopper un cycle de nettoyage avec un appui, alors qu’un appui long ordonne au robot de retourner à sa base.

Sous le robot, nous avons droit à la classique brosse latérale qui attrape les résidus pour les envoyer vers la brosse centrale. Cette dernière est en caoutchouc et surtout affiche une longueur de 20 cm, là où la concurrence se situe en général à 17 – 18 cm.

Avec sa puissance d’aspiration monstrueuse de 8 000 Pa, Ecovacs nous promet la meilleure aspiration du marché. Le robot intègre un bac à poussière de 420 ml, un petit record sur le marché. Le bac à eau de 180 ml est plus standard, mais inaccessible pour l’utilisateur.

Nous avons beaucoup apprécié les roues crantées et surtout le moteur qui les anime. Il permet à ce robot de passer des obstacles jusqu’à 2 cm sans sourciller, là où la concurrence peine souvent à 1 cm.

Ecovacs signe ici un des plus beaux robots du marché, un peu plus trapu que la concurrence et pourtant tellement élégant. Notez qu’à l’usage, les traces sur la coque restent rares et qu’un simple coup de chiffon sec retirera les poussières qui s’accumuleront dessus.

Ecovacs Deebot X2 Omni La station de vidage

La base du Deebot X2 Omni est imposante avec des mensurations de 39,4 x 44,3 x 52,8 cm, il faudra donc lui faire de la place. Cet embonpoint s’explique par la présence d’un sac à poussière de 3 L et de deux réservoirs d’eau, un de 4 L pour l’eau propre et un de 3,5 L pour l’eau sale.

Ecovacs fait passer la pilule de la taille par un design et une finition très réussis.

Ecovacs Deebot X2 Omni Les capteurs embarqués

À la différence de toute la concurrence, ce robot ne dispose pas d’un dôme pour contenir le télémètre laser. Il est pourtant bien présent, mais placé sur le côté gauche, celui avec une surface en plastique noir translucide. Selon Ecovacs, il est aussi performant que placé sur le dessus du robot et permet d’avoir un robot plus compact. Sur ce dernier point, nous restons dubitatifs, ce robot fait 9,5 cm de hauteur et se situe donc dans la moyenne du marché.

Ce télémètre laser se voit complété en façade par une caméra AIVI 3D 2.0 et un capteur RVB pour mieux détecter les obstacles dans le noir. Le classique bumper, ici rectangulaire, est bien là pour amortir les chocs ou détecter les hauteurs de meubles trop basses.

En dessous du robot se trouvent des capteurs anti-chute pour éviter les accidents dans les escaliers.

Ecovacs Deebot X2 Omni Application et gestion

L’application Ecovacs a évolué avec une interface encore plus épurée qu’auparavant et que nous trouvons plus esthétique.

Le processus d’installation est très simple et se fait en Bluetooth. Il suffit de scanner via l’application le QR Code placé sous le capot supérieur. Le processus est ensuite totalement automatique, vous n’aurez qu’à ajouter le code de votre réseau Wi-Fi.

La page d’accueil du robot liste les produits en votre possession. Pour chacun, il est possible de lancer un nettoyage complet du domicile ou de le renvoyer à sa base. Il faut appuyer sur le bouton « Commencer à contrôler votre robot » pour réellement prendre le contrôle du Deebot X2 Omni.

La page dédiée au robot est très épurée, nous avons une première ligne avec le nom du robot et l’accès à des options : 3D pour afficher la carte en trois dimensions, Caméra pour accéder au flux vidéo, Carte pour la modifier et les Paramètres. La ligne suivante indique le niveau de la batterie et si les patins rotatifs sont bien installés.

La partie principale de l’affichage est occupée par la carte avec une petite icône en Y pour accéder à l’assistant vocal du robot, et une seconde pour paramétrer la station d’accueil. Le panneau de commande a été totalement revu. Un gros bouton Démarrer permet de lancer un cycle de nettoyage, il se transforme en bouton pause durant ce temps. Juste à sa droite, vous avez un bouton pour lancer le nettoyage de zone. Ensuite, vous pouvez paramétrer le cycle en choisissant le mode de nettoyage : Aspiration, En mode serpillière ou Mode Aspiration et Serpillière. Puis vous pourrez définir le niveau de la puissance d’aspiration et celui du débit d’eau qui humidifiera la vadrouille. Il est aussi possible de choisir si le robot effectue un ou deux passages.

Vous aurez également accès dans ce panneau à la programmation de planning de travail, d’activer les options de nettoyage intelligent, dont la reconnaissance des déjections animales, ou de la base, comme la fréquence de nettoyage des patins.

Ecovacs a réuni les principaux paramètres dans le panneau de commande. Les autres se limitent à l’association avec les assistants vocaux (Alexa, Google Home et Siri), ou le suivi de l’usure des consommables.

Cette nouvelle version de l’application Ecovacs est finalement plus intuitive et simple à utiliser que la précédente.

Ecovacs Deebot X2 Omni Entretien et accessoires

L’entretien est ici très simple. La brosse centrale est très peu sensible à l’effet d’enroulement des fils et cheveux. Un petit nettoyage une fois par mois devrait suffire, tout comme pour la brosse latérale.

Il est juste dommage que le constructeur ne propose aucun outil de nettoyage avec coupe-fil.

Entretien de la base

Il n’y a que trois actions à réaliser pour l’entretien de la base. En premier lieu, changer le sac à poussière, ce qui devra se faire une fois tous les mois et demi, ou un peu plus fréquemment si vous avez des animaux. Seconde obligation, vider régulièrement le bac à eau sale et éviter ainsi l’apparition d’odeur désagréable. Pensez bien à le rincer avant de le replacer. Pour un appartement de 65 m² et un cycle de nettoyage par jour, vous ne devriez pas le faire plus d’une fois tous les cinq à sept jours, idem pour le remplir le bac d’eau propre.

Dernier point, le socle de nettoyage est amovible, ce qui permet de le laver plus facilement. Ci-dessous, vous avez la photo du socle après un mois dans un appartement avec enfants et animaux. Mieux vaut le faire une fois toutes les deux semaines pour éviter une accumulation excessive de résidus et de mauvaises odeurs.

Cette base lave les serpillières à l’eau chaude et il faut admettre que c’est un peu mieux qu’à l’eau froide. Le processus se termine par un séchage à l’air chaud.

Ecovacs Deebot X2 Omni Performances et usages

La cartographie

Selon Ecovacs, le positionnement atypique du télémètre laser ne change rien aux performances de son robot et devrait même l’aider à mieux traiter les bords. Après le processus de cartographie, nous avons une carte assez précise, mais le robot a raté une pièce entière.

Il a fallu relancer le processus deux fois avant d’obtenir une carte et un découpage des pièces plus précis. L’application permet de personnaliser le nom des pièces, de les fusionner ou les diviser.

Navigation et détection d’obstacle

Avec son télémètre laser, sa caméra AIVI 3D 2.0 et une seconde RGB, nous pensions avoir au moins les mêmes performances que le X1 Omni. Nous avons donc placé une chaussure, un câble USB et un gros câble d’alimentation, un Playmobil, deux pièces de Lego et des déjections animales, félines pour être précis.

Si le robot repère bien les gros obstacles comme la voiturette ou la chaussure, il va pourtant au contact. Si l’objet ne bouge pas, il l’évitera dans le cas contraire, il le poussera jusqu’à rencontrer un mur. Le câble USB est parfaitement évité, sauf quand il est sur toute sa longueur alors que dans ce cas, le câble d’alimentation n’est pas inquiété. Les petits jouets sont parfaitement repérés, même les petits Lego. Les déjections animales sont parfaitement repérées et évitées. Le robot garde bien ses distances pour éviter tout éparpillement accidentel.

L’évitement des obstacles est donc de très bon niveau, dans le trio de tête avec Roborock et iRobot, mais il prend beaucoup de précautions pour éviter le contact. Résultat, les deux à trois centimètres tout autour ne sont pas du tout traités.

Les déplacements dans l’espace sont en général assez bons. Toutefois, il ne traite pas si bien les bords que nous l’attendions et, très souvent, il fait des tours à 360° sur lui-même pour se repérer. Résultat, il prend entre 10 à 30. % plus de temps pour traiter un appartement qu’un robot plus classique. De plus, régulièrement, environ une fois sur 7 ou 8, le robot peine à retrouver sa base et nous devons manuellement le positionner. Il lui arrive aussi fréquemment de se perdre et de vous demander de le repositionner devant sa base pour reprendre le travail, ce qui arrive approximativement une fois sur huit.

Efficacité du nettoyage

L’aspiration

Avec ses 8 000 Pa de puissance et sa large brosse centrale de 20 cm de long, Ecovacs promet beaucoup et nous ne sommes pas déçus. Ainsi, sur sol dur, il aspire 90 % à 95 % des résidus, et de 85 % à 90 % sur un tapis à fils courts. Nous atteignons un très bon 75 % à 80 % de résidus attrapés sur des tapis à fils longs. Toutefois, les plinthes et les angles ne sont pas mieux traités qu’avec un robot rond.

Le nettoyage humide

Le nettoyage humide est assuré par deux patins rotatifs et nous l’avons donc envoyé traiter du maquillage bien gras, une tache de café, une de cola et une de ketchup, le tout ayant séché quelques heures. Le premier passage fait un peu peur, les taches commencent à être nettoyées, mais sont surtout très étalées.

Situation initiale Premier passage

Le second passage laisse encore quelques grosses traces, mais l’essentiel est traité, et même le maquillage est un peu écrémé.

Premier passage Deuxième passage

Le troisième passage nous donne un sol parfaitement nettoyé et même le maquillage a presque disparu. Toutefois, le sol reste collant, il nous faudra un ultime passage pour rendre le sol parfaitement propre. Si vous renvoyez souvent le robot laver ses patins, trois passages devraient suffire.

Deuxième passage Troisième passage

Niveau bruit ce robot, se positionne dans la moyenne haute avec en mode silencieux à 68 dB à 5 cm et 53 dB à deux mètres. En mode Standard, nous passons à 72 dB à 5 cm et 69 dB à deux mètres. Le mode le plus bruyant, Max, atteint les 75 dB et 71 dB. En mode Max+, nous dépassons les 78 à 80 dB à 5 cm et 77 à deux mètres. La base est assez bruyante avec 95 dB à 1 mètre quand elle vide le bac à poussière du robot, et environ 88 dB si vous êtes dans une pièce adjacente.

Ecovacs Deebot X2 Omni Autonomie

Nous avons une autonomie de bon niveau avec presque quatre heures en mode Silencieux et approximativement trois heures trente en mode Normal et 2 h 30 en mode Max.

Nous passons à 1 h à 1 h 30 en mode Max+. Ces chiffres ont été mesurés en utilisant le mode aspiration et serpillière en niveau moyen d’humidité.

Ecovacs Deebot X2 Omni Prix et disponibilités de l’Ecovacs Deebot X2 Omni

L’Ecovacs Deebot X2 Omni est commercialisé au prix de 1499 euros sur le site d’Ecovacs, ainsi qu’auprès de revendeurs partenaires.