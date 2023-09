Test du Dreame L20 Ultra : un robot aspirateur-laveur complet, mais complexe

Les robots aspirateurs-laveurs ne cessent de se perfectionner, avec des modèles de plus en plus performants et autonomes. Le nouveau Dreame L20 Ultra apporte des fonctionnalités innovantes, lui permettant de se différencier de la concurrence. Voyons dans ce test complet ce qu'elles apportent au quotidien et si elles lui confèrent des qualités de nettoyage encore plus complètes.

L’arrivée du Roborock S7 MaxV Ultra a chamboulé le marché des robots aspirateurs-laveurs, en apportant un niveau d’autonomie jusqu’alors jamais égalé, notamment grâce à un nettoyage entièrement automatisé de la serpillière. Depuis, de nombreux autres modèles encore plus innovants sont sortis, par exemple chez Dreame, avec le L10s Ultra, qui propose un design travaillé et même un séchage à air chaud des serpillières.

La marque vient de lancer un nouveau modèle encore plus avancé, le L20 Ultra, capable entre autres de détacher ses patins pour ne pas mouiller les tapis épais, de les écarter pendant le nettoyage pour longer les plinthes et mieux atteindre les coins, et de détecter intelligemment les zones sales pour les nettoyer en profondeur.

Il est le premier sur le marché à intégrer ces fonctionnalités et semble se positionner pour remporter le titre du meilleur robot aspirateur-laveur. Nous l’avons testé pendant un mois, voici donc notre verdict.

Dreame L20 Ultra Caractéristiques techniques

Modèle Dreame L20 Ultra Dimensions 35 cm x 35 cm x 10,38 cm Détection des obstacles Oui Couleur Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un L20 Ultra fourni par la marque.

Dreame L20 Ultra Un design travaillé, mais imposant

Le design du Dreame L20 Ultra se distingue du reste de la gamme, tant il est imposant. À première vue, on pourrait même le confondre avec un modèle Ecovacs, tellement la base est imposante, mesurant 606,5 x 426 x 499 mm. Heureusement, la marque a travaillé les courbes de celle-ci pour la rendre la plus discrète possible, notamment sur la façade avant, recouverte de stries verticales en relief.

Comme à son habitude, la marque a dissimulé les réservoirs d’eau sous une trappe située sur le haut de la base. Ceux-ci sont dodus, le réservoir d’eau propre pouvant contenir 4,5 L et celui d’eau usagée 4 L. C’est largement assez pour nettoyer jusqu’à 600 m² sans avoir à intervenir, ce qui est très impressionnant. Entre eux, un emplacement accueille la cartouche de détergent, fournie avec le robot, ainsi que la brosse de nettoyage, également incluse dans la boîte. On retrouve aussi trois boutons d’accès rapide, permettant de faire revenir le robot, de lancer ou de mettre en pause le nettoyage, et de commencer ou d’interrompre le séchage des serpillières.

Sur la face avant, sous la partie striée, un cache peint de couleur dorée permet d’accéder au sac à poussière de 3,2 L, l’un des plus grands du marché pour un aspirateur robot. Malheureusement, il s’agit d’un vulgaire panneau à enlever et il aurait été préférable de créer un tiroir, comme le fait Ecovacs avec le Deebot T20 Omni. On apprécie toutefois l’encoche sur la partie prévue pour accueillir un sac de rechange, d’ailleurs fourni avec le robot.

Terminons par la partie inférieure de la base, qui se prolonge avec un plateau en plastique, permettant d’accueillir le robot et d’éviter d’humidifier les sols lors du lavage. Contrairement à Roborock, Dreame n’a pas amélioré sa technologie de lavage des patins, qui se contente de les frotter contre des picots en plastique. En y regardant de plus près, on remarque une différence par rapport à la génération précédente, permettant de décrocher les patins automatiquement et de les maintenir en place, sans nécessiter d’intervention manuelle.

S’agissant du robot, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un appareil haut de gamme. Non seulement les finitions sont excellentes, mais le design du robot est également très soigné. Le bumping board reprend le même design que la base, avec les stries creusées, attestant du travail réalisé par les designers de la marque.

Sur le dessus, on retrouve le dôme LiDAR, dont la couleur de la bordure reprend celle du cache du sac à poussière, ainsi que trois boutons d’accès rapide. Un cache amovible recouvrant l’intégralité de la partie supérieure dissimule quant à lui le bac à poussière. Malheureusement, celui-ci n’est pas maintenu par un mécanisme, bien qu’il ne sera pas nécessaire de l’ouvrir, mis à part pour changer le filtre HEPA.

Sous le robot se cachent les roues, les capteurs, une unique brosse latérale, un simple rouleau-brosse en silicone, qui a toutefois le mérite d’être relevable, et deux gros patins circulaires.

Enfin, la face avant est la plus sophistiquée, puisque c’est là que Dreame a disposé la caméra IA et les doubles LED pour la vision dans l’obscurité. Des capteurs sont également disposés sur les côtés du robot ainsi qu’à l’arrière, où sont également placés les connecteurs de recharge et l’orifice permettant de recharger le réservoir d’eau du robot.

Avec une base d’une telle taille et des courbes si travaillées, le L20 Ultra se distingue comme un appareil haut de gamme. La qualité des finitions est excellente, qu’il s’agisse de la base ou du robot. On regrette cependant que la marque ne propose que la version blanche dans nos contrées, ayant préféré rendre la version noire exclusive au continent américain. Le format de la base est discutable, puisqu’il est moins discret que la plupart des autres modèles, mais permet toutefois de gagner en autonomie.

Dans la version standard, seuls un sac à poussière de rechange et une brosse de nettoyage sont fournis, en plus des serpillières et des brosses indispensables au nettoyage. On notera néanmoins la présence de série d’une cartouche de détergent dans la boîte. La version Complete, coutant 100 euros de plus, apporte un kit d’accessoires supplémentaires, à savoir douze patins de serpillière, trois flacons de détergent, trois filtres, deux brosses latérales et un rouleau-brosse.

Dreame L20 Ultra Une application intuitive et riche en options

L’application Dreame est une des meilleures du marché, reconnue pour sa simplicité d’utilisation et sa fiabilité. Avec le L20 Ultra, elle s’est quelque peu complexifiée, le robot proposant un nombre impressionnant de paramètres et de réglages. Heureusement, l’installation est simple et le processus est guidé.

Lors de la première utilisation, le robot se balade chez vous et cartographie votre logement en quelques minutes. Il est assez intelligent pour délimiter les pièces de lui-même et même les catégoriser, en détectant si la pièce comprend un canapé ou un lit, permettant ainsi de définir des zones automatiquement. Selon le plan, ce n’est pas toujours parfait, mais ça présente le mérite de vous simplifier le travail. Il est bien entendu possible de personnaliser la carte en renommant et modifiant des pièces, mais aussi des zones interdites et des passages virtuels. C’est inédit et très appréciable de pouvoir autant personnaliser la carte, ou plutôt les cartes, puisque le Dreame L20 Ultra peut en enregistrer jusqu’à quatre, ce qui est très commode si vous avez plusieurs étages ou une résidence secondaire.

S’agissant du nettoyage, une myriade de modes de nettoyage sont proposés, à commencer par deux modes intelligents CleanGenius : Quotidien et Ultime. Comme leurs noms l’indiquent, le premier est adapté à un nettoyage régulier pour des sols peu sales, alors que le deuxième implique un nettoyage de vos sols en profondeur. En plus de ces modes, un mode manuel est également proposé, permettant d’ajuster les paramètres de nettoyage de manière très fine. Ainsi, vous pouvez personnaliser la puissance d’aspiration, la vitesse de lavage, le niveau d’humidité des serpillières et le nombre de passages. Ces réglages peuvent d’ailleurs s’appliquer à l’ensemble de votre logement, ou être définis de manière indépendante pour chaque pièce. De même, l’ordre de nettoyage des pièces est personnalisable. Il est même possible de n’utiliser qu’un mode à la fois, qu’il s’agisse d’aspiration, de lavage, ou même de faire l’un puis l’autre.

En plus de ces paramètres, de nombreux autres sont disponibles dans les réglages, comme le fait de nettoyer dans la direction du sol, d’ajouter automatiquement du détergent, de nettoyer une seconde fois les serpillières si elles sont toujours sales, etc. De même, il est possible de définir si le robot doit éviter un tapis, relever ses patins, ou les laisser dans la base. Vous pouvez également paramétrer le fonctionnement de la fonction MopExtend, afin de savoir si les patins doivent s’écarter pour longer les plinthes à chaque passage ou une fois par semaine, ou si le robot doit le faire de manière intelligente.

En plus de toutes ces fonctionnalités intelligentes, l’application permet d’utiliser la caméra embarquée du robot pour surveiller votre domicile. La vidéo est bien évidemment chiffrée et protégée par un code et permet de vous déplacer chez vous en temps réel et même de communiquer avec votre animal domestique ou un potentiel intrus. Un message audio est émis pour indiquer que quelqu’un accède à la vidéo, mais il est également possible d’être plus discret et d’allumer simplement les LED. Enfin, contrairement à d’autres modèles, il est possible d’accéder à la vidéo en temps réel pendant le nettoyage, rajoutant un côté ludique.

Bien évidemment, le robot est entièrement compatible avec Google Assistant, pour le contrôler à la voix et même de l’envoyer nettoyer une pièce spécifique. L’intégration avec Alexa est moins poussée, puisqu’elle permet uniquement de lancer ou d’arrêter le nettoyage, sans pouvoir spécifier de pièce en particulier.

Dreame L20 Ultra Des fonctionnalités innovantes, mais un nettoyage imparfait

Le Dreame L20 Ultra dispose d’une puissance d’aspiration de 7 000 Pa, soit une des plus élevées proposées sur un robot aspirateur. Il est épaulé pour l’aspiration par un rouleau-brosse en silicone qui se relève, ainsi que deux patins rotatifs amovibles et relevables, à une hauteur de 10,5 mm, soit bien plus que la plupart des robots de cette gamme. Il est étonnant que Dreame n’ait pas intégré un deuxième rouleau-brosse, comme sur le Roborock S8 Pro Ultra, pour rendre l’aspiration encore plus efficace sur les tapis épais. De même, la marque a fait le choix d’une seule brosse latérale sur le côté gauche, contrairement à deux chez certaines autres marques.

Sur sols durs, les performances d’aspiration sont très bonnes et le L20 Ultra sait débarrasser les sols des saletés et poussières. Il arrive à atteindre les plinthes et les angles, et ses dimensions de 350 x 350 x 103,8 mm lui permettent de se glisser aisément sous la plupart des meubles. Pour ce qui est des tapis, les performances sont également bonnes et le robot sait automatiquement booster sa puissance d’aspiration pour mieux les dépoussiérer. On regrette toutefois l’absence d’un double rouleau brosse, qui aurait véritablement permis d’attraper la saleté en profondeur sur moquette épaisse.

Pour ce qui est du mode serpillière, Dreame a fait le choix de deux patins rotatifs capables d’appliquer une pression élevée afin de nettoyer les sols. Ceux-ci peuvent se relever automatiquement ou se détacher dans la base, permettant ainsi de ne pas humidifier tapis et moquettes. L’aspirateur pourra lui-même décider de relever ou de détacher les patins en présence de tapis, pour un nettoyage en toute autonomie.

Avant chaque nettoyage, les patins sont lavés et humidifiés dans la base. Celle-ci charge ensuite le réservoir de 80 mL embarqué dans le robot en eau et solution de nettoyage, s’assurant ainsi que les patins sont humidifiés en permanence. Les patins peuvent également s’étendre sur les côtés, afin de mieux atteindre les plinthes et les angles. Cependant, en écartant les patins, une petite bande n’est pas bien nettoyée au centre du robot, nécessitant ainsi un second passage.

Dans les faits, l’efficacité du mode serpillière reste en retrait par rapport à la concurrence. Bien qu’il convienne parfaitement pour un nettoyage quotidien de sols peu souillés, le résultat est médiocre sur des sols particulièrement sales. En effet, après une longue balade en forêt par temps de pluie avec un chien de 30 kg, l’état des sols est déplorable. En un seul passage, il reste quelques traces et de la saleté, là où le Roborock S8 Pro Ultra ou le Ecovacs Deebot T20 Omni s’en sortent haut la main. Le robot peine à désincruster les taches tenaces, malgré l’utilisation du détergent intégré, qui semble peu efficace.

Cela nous amène à parler des fonctions « intelligentes » du Dreame L20 Ultra. Contrairement aux deux modèles précités, il fait le choix d’utiliser une caméra embarquée, lui permettant d’améliorer la navigation et de mieux reconnaître les obstacles. Dans les faits, celle-ci peut lui jouer des tours, notamment lorsqu’il s’agit d’éviter des obstacles. Bien qu’ils soient correctement identifiés, l’aspirateur a tendance à les éviter avec une importante marge, résultant en une zone non nettoyée d’environ 2 cm autour de l’obstacle. De même, si l’aspirateur détecte un obstacle, il part du principe que celui-ci est toujours là, même si vous l’avez déplacé pendant le nettoyage. Il est également arrivé que le robot confonde un chien ou un humain qui passe avec un obstacle, allant même jusqu’à identifier des pieds comme des chaussures.

Pour ce qui est de la navigation, le robot s’en sort assez bien et n’est pas resté coincé durant nos essais. Sa reconnaissance d’obstacle lui permet d’éviter de déplacer des objets et de ne pas aspirer de câble par inadvertance, même s’il lui est arrivé de détecter un câble et de passer tout de même par-dessus. En revanche, il a trop souvent tendance à errer, à chercher son chemin, perdant ainsi du temps sans raison apparente. Il lui arrive aussi de repasser plusieurs fois au même endroit, encore une fois sans raison valable.

De manière globale, le Dreame L20 Ultra perd énormément de temps à essayer de se frayer un chemin et a tendance à éviter des endroits dans lesquels il passerait pourtant sans problème. Il n’est donc pas le robot le plus recommandable si votre maison est régulièrement en désordre, puisqu’il peine à naviguer aisément dans des zones exigües.

L’intelligence artificielle embarquée dans le robot lui permet également d’identifier les zones particulièrement sales et de repasser une deuxième fois si nécessaire. C’est assez utile, mais encore une fois, peu pratique au quotidien. Au lieu de ne nettoyer que les zones sales, l’aspirateur repasse une seconde fois dans toutes les pièces identifiées comme souillées. Dans notre cas, il repassait donc dans toutes les pièces hormis la chambre, ce qui nécessitait un temps total de nettoyage de 165 minutes pour une surface totale de 53 m², dont 44 m² nettoyés deux fois.

Heureusement, le robot dispose d’une excellente autonomie, puisque la batterie peut durer jusqu’à 180 minutes en mode combiné et 260 minutes en aspirateur seule, ce qui est suffisant dans la plupart des cas. Dans le cas contraire, le robot peut automatiquement aller se recharger et reprendre le travail une fois la batterie pleine. Malheureusement, Dreame n’a toujours pas intégré la possibilité de recharger en heures creuses, ce qui aurait été appréciable, particulièrement avec le contexte actuel.

Terminons enfin par les niveaux sonores du robot, qui se révèle assez silencieux. Parmi les quatre puissances d’aspiration proposées, le mode le plus silencieux ne produit qu’environ 60 db à une distance d’environ 1 mètre, alors que le plus puissant produit 67 db. Le premier ne gênera donc pas au quotidien pour regarder la TV ou pendant un appel téléphonique, alors que le dernier sera audible, sans pour autant être insupportable.

Dreame L20 Ultra Un jeu d’enfant à entretenir

Avec le L20 Ultra, Dreame a vu les choses en grand, en le dotant de deux énormes réservoirs d’eau. Cela permet de nettoyer de grandes surfaces sans avoir à se soucier d’avoir à vider ou remplir les réservoirs d’eau. Il en est de même pour le sac à poussière, dont la capacité permet d’éviter d’avoir à le changer trop souvent.

Pour ce qui est de l’entretien des patins, le robot se contente de petits picots en plastique, qui ont pouvoir nettoyant assez limité. Toutefois, le robot sait identifier s’ils sont toujours sales et peut les laver une seconde fois au besoin. Une fois nettoyés, la base se charge également de les laver en utilisant de l’air chaud à 45º, évitant ainsi le développement de bactéries et moisissures.

Dans les faits, la propreté des patins est médiocre et il faudra penser à les laver en machine à 60º, afin d’éviter que la saleté ne s’y accumule. De même, malgré un séchage efficace, les mauvaises odeurs tendent à se développer au bout de quelques cycles, ce que seul un vrai lavage en machine permet d’éliminer.

Enfin, l’entretien de la base est simplifié, notamment car la grille de nettoyage des patins est amovible, mais aussi, car la base dispose d’un mode nettoyage. Celui-ci se charge de remplir la niche d’eau, qu’il suffit ensuite de frotter avant qu’elle ne soit automatiquement évacuée dans le réservoir d’eau sale.

Quant au robot, il suffira d’essuyer ses capteurs et de nettoyer ses brosses une fois par mois, le rouleau en silicone aidant à éviter que les poils ne s’y emmêlent.

Dreame L20 Ultra Prix et disponibilité

Le Dreame L20 ultra est d’ores et déjà disponible à 1199 euros.