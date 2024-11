Test du Eureka J20 : un robot aspirateur laveur innovant mais imparfait

Le Eureka J20 Ultra se distingue par son design innovant et ses fonctionnalités prometteuses. Doté d'une puissance d'aspiration de 8 000Pa et d'une serpillière à chenilles, il promet un nettoyage efficace des sols durs et des tapis. Voyons dans ce test complet s'il va mettre KO la concurrence et s'il est vraiment à la hauteur de nos attentes.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le marché des aspirateurs robots est en constance évolution, avec des innovations de plus en plus nombreuses pour améliorer et simplifier le nettoyage. Grâce à sa serpillière à chenilles inédite, le Eureka J20 Ultra se positionne comme un nouveau robot aspirateur laveur à la pointe de la technologie, assurant un nettoyage efficace en toute autonomie

Cependant, avec un prix à la hauteur des leaders du marché, le Eureka J20 Ultra vaut-il vraiment le coup et se démarque-t-il suffisamment de la concurrence ? La réponse dans ce test détaillé.

Fiche technique

Modèle Ecovacs Deebot T30s Combo Complete Dimensions 55,4 cm x 52,8 cm x 44,5 cm Surface couverte maximum pour un cycle de nettoyage 200 m2 Détection des obstacles Oui Couleur Noir Fonction lavage Oui Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un robot fourni par la marque.

Une base imposante, mais un robot innovant

La station du Eureka J20 est relativement encombrante, mesurant 423 x 462 x 452,5 mm. Les deux réservoirs d’eau sont accessibles directement par le dessus, tout comme le sac à poussière dissimulé sous un couvercle. Sur la partie frontale, une forme cylindrique sert de compartiment intégré pour la cartouche de détergent, qui est un flacon en plastique, contrairement aux réservoirs remplissables préférés par les marques concurrentes. La base de lavage fait appel à des picots en plastique pour frotter la serpillière pendant qu’elle est en mouvement. Malheureusement, elle n’est pas entièrement amovible, ce qui aurait facilité le nettoyage.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La forme du robot est plus rectangulaire que celle de la plupart des concurrents, bien que les angles soient arrondis. Sur le dessus, on retrouve le classique dôme LiDAR ainsi que deux boutons.

La plaque supérieure est amovible, offrant accès au bac à poussière, au filtre HEPA, ainsi qu’aux boutons de réinitialisation et d’appairage. En dessous, le robot est équipé d’une brosse à rouleau et d’une serpillière à chenilles, qui constitue son innovation principale.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Eureka J20 est disponible en noir et en blanc pour s’allier au mieux avec votre intérieur. La qualité de fabrication est correcte, mais l’esthétique est peu travaillée. À ce niveau de prix, on aurait apprécié des plastiques plus travaillés et une apparence plus moderne.

Une application peu fournie

L’application Eureka est en retrait par rapport à celles des concurrents. Son design est sombre et austère et peu intuitif. De manière assez classique, le robot cartographie votre logement lors de la première utilisation afin de se familiariser avec son environnement. Toutefois, il est peu précis quant à la séparation des pièces et a tendance à les regrouper ou séparer à tort. Heureusement, l’application permet de fusionner ou séparer des pièces, mais aussi de les renommer et de créer des zones interdites.

Plusieurs modes de nettoyage sont proposés, à savoir aspiration seule, serpillière seule, aspiration et serpillière simultanés, ou aspiration puis serpillière. Il est également possible d’ajuster la puissance d’aspiration et la fréquence de lavage de la serpillière, ainsi que la fréquence de vidange de la poussière et la durée de séchage de la serpillière.

Globalement, l’application est simple mais manque de personnalisation avancée et de fonctionnalités. Elle n’affiche pas non plus les obstacles sur la carte, malgré la présence d’une technologie de détection et d’évitement des obstacles du robot.

Performances

Le Eureka J20 Ultra dispose d’une puissance d’aspiration de 8 000Pa, soit dans la moyenne basse des robots haut de gamme. Celle-ci est plus que suffisante sur les sols durs, qu’il s’agisse de parquet ou de carrelage, et la brosse à poils durs permet de déloger efficacement la saleté des joints.

Le robot convient également aux tapis et peut automatiquement relever sa serpillière pour ne pas les mouiller. En revanche, la puissance d’aspiration peut être limitée pour les tapis les plus épais. Si c’est votre cas, mieux vaut privilégier un robot avec un double rouleau brosse, comme le Roborock S8 MaxV Ultra.

Le rouleau brosse à poils et la brosse latérale du J20 Ultra ramassent efficacement la poussière, mais aussi les poils d’animaux, miettes et autres saletés. La forme du robot lui permet également d’accéder plus facilement aux coins et de s’insérer entre les meubles. Il ne dispose toutefois pas d’une brosse latérale flexible pour atteindre les coins et longer les plinthes comme le Roborock S8 MaxV Ultra ou le Dreame X40.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La principale innovation de l’Eureka J20 Ultra est son système de serpillière à chenilles, qui diffère des patins ou serpillières plates ou vibrantes de la concurrence. Au lieu de vibrer ou de bouger, celle-ci s’enroule sur elle-même tout en appliquant une pression de 17 N sur le sol pour venir à bout des taches. De plus, la serpillière est maintenue humide durant le nettoyage, tout en utilisant du détergent, grâce à la cartouche intégrée dans la base. Cette approche permet au robot de nettoyer les sols efficacement et d’éliminer la plupart des taches en un seul passage.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le J20 Ultra s’en sort très bien, éliminant efficacement les taches et la saleté, y compris les taches tenaces et grasses. En revanche, le robot fait l’impasse sur les dernières innovations en termes de nettoyage. Il est par exemple dénué du lavage de la serpillière à eau chaude, qui permet pourtant de réduire les bactéries et les mauvaises odeurs. De plus, malgré son système de serpillière unique et sa forme, il peine à laver efficacement le long des plinthes et dans les coins, puisqu’il ne dispose pas d’une serpillière latérale ou extensible pour atteindre les bords et les plinthes. Enfin, il n’est pas non plus équipé d’un système de détection de la saleté pour effectuer un second passage, comme c’est le cas des derniers modèles de Roborock, Dreame et Ecovacs.

Pour ce qui est de la navigation, le J20 Ultra se déplace sans encombre d’une pièce à l’autre et sait rentrer à sa base sans difficulté. En revanche, il peine à estimer les passages et pense parfois qu’il peut se glisser sous un meuble, alors qu’il le frotte ou s’y cogne. La détection d’obstacle est globalement bonne, grâce à deux capteurs situés sur le pare-choc avant. Elle s’effectue en temps réel, permettant au robot de détecter des obstacles qui se seraient ajoutés pendant le cycle. Malheureusement, il peine à détecter les petits obstacles près du sol, comme les câbles et fils.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le J20 Ultra fonctionne à un niveau de bruit généralement acceptable au quotidien, bien qu’il soit légèrement plus bruyant que certains autres aspirateurs robots.

En termes d’autonomie, le J20 Ultra peut tenir jusqu’à 130 minutes de nettoyage sur une charge complète, ce qui est dans la moyenne. Par ailleurs, le robot peut automatiquement retourner à la station pour se recharger avant de reprendre le travail si la batterie venait à faiblir durant le nettoyage.

Entretien

Le Eureka J20 Ultra nécessite relativement peu d’intervention humaine au quotidien, si ce n’est de vider et remplir les réservoirs d’eau. Il requiert toutefois un entretien régulier de la station et du robot pour le maintenir en bon état de marche. Malheureusement, la base de la station n’est pas entièrement amovible, ce qui rend son nettoyage quelque peu difficile. En effet, de l’eau sale reste souvent au fond de la station, nécessitant un nettoyage à la main avec une lingette ou une éponge.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est du robot, sa serpillière enroulable se nettoie automatiquement grâce à un racloir durant le nettoyage, en plus de celui effectué par la station. Elle reste facilement amovible pour la laver en machine à l’eau chaude, permettant d’éliminer efficacement les bactéries.

En revanche, le rouleau brosse à poils peut être difficile à entretenir, car les cheveux et les poils d’animaux ont tendance à s’y emmêler. C’est pour cette raison que la plupart des marques utilisent des brosses en silicone ou un système anti-enchevêtrement comme l’Ecovacs Deebot T30 Omni. Si vous avez des animaux ou avez des cheveux longs, il vaut donc mieux proscrire le J20 Ultra.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Enfin, l’entretien du bac à poussière et des filtres est simple. La station vide automatiquement le bac du robot dans le sac à poussière, minimisant le besoin d’intervention manuelle. Le remplissage et le vidage des réservoirs d’eau sont également simples, grâce aux poignées intégrées et à la forme haute et étroite. Cependant, l’application manque d’un mode de nettoyage de station dédié, ce qui aurait pu simplifier davantage le processus de maintenance. En effet, d’autres robots permettent de remplir la base de la station avec de l’eau, qu’il suffit ensuite de frotter avant qu’elle ne soit automatiquement récoltée.

Prix et disponibilité

Le Eureka J20 Ultra est disponible sur Amazon pour 1 200 euros en blanc ou en noir. C’est un tarif particulièrement élevé au vu des prestations, puisqu’à part la serpillière innovante, les Roborock Qrevo Pro et le Dreame L10s Pro Ultra Heat proposent des prestations supérieures, comme le nettoyage des patins à l’eau chaude, les serpillières extensibles et une meilleure détection d’obstacles, pour des tarifs significativement inférieurs.