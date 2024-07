Test de l’Ecovacs Deebot T30s Combo Complete : l’aspirateur tout-en-un pour nettoyer toute la maison

Ecovacs est une des marques les plus innovantes dans le domaine des aspirateurs robots. En effet, avec le Deebot X2 Omni, elle a démocratisé le lavage des serpillières à l’eau chaude, fonctionnalité que l’on retrouve désormais sur de nombreux modèles. Cette innovation s’est d’ailleurs étendue aux produits moyens de gamme, comme l’Ecovacs Deebot T30 Omni, mais aussi des modèles concurrents, comme le Roborock Qrevo MaxV ou le Dreame L10s Pro Ultra Heat.

Avec le nouveau Deebot T30s Combo Complete, la marque continue sur sa lancée et propose un appareil tout-en-un, alliant un robot aspirateur laveur avec un aspirateur à main et un manche long pour le transformer en aspirateur-balai. Le principal avantage est que l’aspirateur manuel se vide automatiquement dans le même sac à poussière que le robot et se recharge sur la même station, facilitant l’entretien au quotidien.

Aujourd’hui, nous testons la version Combo Complete, la plus complète de la gamme. Ecovacs propose également un modèle sans aspirateur à main, ainsi qu’un modèle Combo qui n’inclut pas le manche long pour le nettoyage des sols. Toutefois, ce dernier accessoire peut être acheté séparément et ajouté à la station du Combo par la suite.

Ecovacs Deebot T30s Combo Complete Fiche technique

Modèle Ecovacs Deebot T30s Combo Complete Dimensions 55,4 cm x 52,8 cm x 44,5 cm Surface couverte maximum pour un cycle de nettoyage 200 m2 Détection des obstacles Oui Couleur Noir Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un robot fourni par la marque.

Ecovacs Deebot T30s Combo Complete Une station encombrante

La station d’accueil du Ecovacs Deebot T30s Combo Complete est massive, puisqu’elle est conçue pour accueillir non seulement le robot, les réservoirs d’eau, et le sac à poussière, mais aussi l’aspirateur à main et les accessoires.

La partie gauche de la station est d’ailleurs assez classique. On y retrouve deux réservoirs accessibles en soulevant le clapet supérieur, ainsi qu’un sac à poussière sous un volet sur la face avant. La moitié droite est quant à elle différente des autres robots aspirateurs du marché, puisqu’elle est dédiée à l’aspirateur manuel.

Ce dernier est accessible directement par le dessus pour un accès facilité, tandis qu’un tiroir au bas de la station sert à ranger les accessoires, à savoir un suceur plat, une brosse à épousseter et une mini-brosse électrique. Le manche se place sur la droite de la station. Il suffit pour cela de retirer le cache en caoutchouc et de placer le support, ce qui permet à la version Combo d’accueillir le manche a posteriori.

Le design du robot est on ne peut plus classique, avec un dôme LiDAR sur le dessus, et trois boutons qui se fondent harmonieusement avec le panneau amovible cachant le filtre HEPA. Pour la détection des obstacles, le Deebot T30s Combo Complete utilise un capteur infrarouge TrueDetect 3D à l’avant. Sur le dessous, il utilise deux serpillières rotatives, dont une avec le système TruEdge pour s’étendre et nettoyer le long des plinthes.

Le T30s utilise une brosse à poils en fils de nylon, connue pour son efficacité de nettoyage, mais aussi pour les enchevêtrements de cheveux et de poils d’animaux. Pour les minimiser sans dégrader l’efficacité, le T30s Combo Complete est équipé d’un peigne ZeroTangle, conçu pour réduire les enchevêtrements.

L’aspirateur à main est petit et tient facilement dans la main. Son design léger le rend facile à transporter et à aspirer presque n’importe où vous en avez besoin.

Ecovacs Deebot T30s Combo Complete Une application correcte, mais un peu trop basique

Comme la plupart des robots, l’application Ecovacs permet de gérer les paramètres de la base et la cartographie. Cette dernière est précise et peut être éditée selon vos préférences. Vous pouvez ajouter des meubles, fusionner ou séparer des pièces, et ajuster le type de sol. De même, l’application vous permet de définir des scénarios avec des réglages de nettoyage spécifiques pour chaque pièce, comme une aspiration plus forte dans la cuisine. Toutefois, le design de la carte est quelque peu obsolète par rapport aux applications des concurrents, et n’affiche pas les obstacles détectés par le robot.

Les paramètres de nettoyage sont ajustables selon vos préférences, y compris la puissance d’aspiration, le débit d’eau et la vitesse de nettoyage, pour permettre au robot de se concentrer davantage sur les taches et la saleté. Le robot propose différents modes : aspiration, lavage, les deux simultanément, ou l’un après l’autre. Il propose également un mode intelligent qui ajuste automatiquement les paramètres en fonction du niveau de saleté, mais son nom Hébergement intelligent semble mal traduit.

Les réglages supplémentaires incluent la fréquence de lavage et de vidange automatique, la sensibilité de détection des obstacles et les modes d’extension de la serpillière. Par défaut, le robot étend la serpillière droite en permanence pour nettoyer les coins et le long des plinthes. De même, le comportement du robot en présence de tapis est personnalisable: il peut soulever ses serpillières, ignorer le tapis ou le nettoyer avec les patins, pratique pour les moquettes fines. Enfin, vous pouvez choisir entre un lavage standard et profond des serpillières et utiliser ou non de l’eau chaude.

Le robot est compatible avec Alexa et Google Assistant. Il inclut également un assistant vocal Yiko intégré, pratique si vous n’avez pas d’enceintes connectées. Au quotidien, il se révèle pratique et fiable et comprend le nom des pièces à nettoyer et les tâches attendues.

Ecovacs Deebot T30s Combo Complete Un nettoyage impeccable, mais une navigation perfectible

L’Ecovacs Deebot T30s Combo Complete dispose d’une puissance d’aspiration impressionnante de 11,000Pa, une des plus élevées du marché avec le Dreame X40 Ultra. Cela lui permet d’aspirer efficacement la saleté des tapis et des sols durs, notamment grâce au rouleau à poils qui soulève et balaie la poussière pour de meilleurs résultats.

J’ai donné du fil à retordre au robot, en le laissant nettoyer les sols après une longue balade en forêt avec mon chien. Il a pu venir à bout de la terre, de la poussière et même des poils en toute autonomie. La puissance d’aspiration élevée est particulièrement efficace sur les tapis, atteignant les fibres en profondeur. Cependant, si vous avez un tapis épais, un modèle avec un double rouleau brosse, comme le Roborock S8 MaxV Ultra convient mieux, mais l’Ecovacs Deebot T30s Omni s’en sort tout de même très bien.

Pour le nettoyage humide, l’Ecovacs Deebot T30s Combo Complete est doté de deux patins de lavage rotatifs et relevables, que la station lave avec de l’eau chaude à 70ºC. Durant mes tests, il est venu à bout des taches, même tenaces et sèches. Le robot est capable de détecter intelligemment la saleté et d’effectuer un second passage lorsqu’il le juge nécessaire, assurant que les sols restent parfaitement propres.

Pour les taches sèches, il est préférable d’utiliser le mode de nettoyage lent avec le débit d’eau le plus élevé pour de meilleurs résultats et d’ajouter un peu de détergent dans le réservoir d’eau propre. Le système TruEdge est particulièrement efficace, notamment car le patin est constamment étendu et rétracté si nécessaire, et non l’inverse. Il ajuste également sa stratégie de nettoyage et ne laisse pas de bandes non nettoyées, comme c’est le cas avec d’autres robots.

Pour ce qui est de la navigation, le Deebot T30s Combo Complete est un peu moins bon que la concurrence. En effet, il se montre hésitant avec les portes fermées et peut parfois sembler perdu pendant le nettoyage. Dans les faits, il s’en sort tout de même bien et parvient à se déplacer vers les pièces qu’il doit nettoyer et à rentrer à sa base. Sa technologie de détection d’obstacle parvient à détecter ceux qui font plusieurs centimètres, mais ne parvient pas à reconnaître les plus petits, comme les câbles.

L’aspirateur à main est particulièrement pratique pour nettoyer presque toutes les surfaces, notamment celles que le robot ne peut pas atteindre. Il ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration en fonction du niveau de saleté, mais dispose également d’un bouton de réglage manuel. Quatre accessoires sont inclus dans la boîte : un suceur plat, une brosse de dépoussiérage, une mini-brosse motorisée et un manche long avec une brosse motorisée pour les sols. Son poids de 1,2 kg lui confère une maniabilité remarquable, très pratique pour nettoyer les canapés, la voiture, les rideaux, le dessus de plinthes, etc.

Quant à la brosse pour sols, elle est dotée d’une technologie anti-enchevêtrement et d’une LED, permettant d’illuminer la poussière pour mieux la repérer. Une fois utilisé, il suffit de le replacer sur la base pour qu’il se vide automatiquement dans le sac à poussière de la station.

Ecovacs Deebot T30s Combo Complete Un entretien peu chronophage

L’Ecovacs Deebot T30 Complete est conçu pour minimiser l’entretien, notamment grâce à une station unique pour deux produits. Celle-ci ne nécessite que peu d’intervention, si ce n’est remplir et vider les réservoirs d’eau, et changer le sac à poussière. Ceux-ci sont suffisamment grands pour ne nécessiter que peu d’intervention. Il convient également de nettoyer le socle de la station fréquemment. Bien qu’il s’encrasse facilement, il est entièrement amovible et un nettoyage rapide à l’eau et à la brosse (non fournie) sous l’eau suffit à le rendre propre. L’application propose également un mode nettoyage, qui permet de remplir automatiquement le socle avec de l’eau, qu’il faut ensuite frotter manuellement avant que la station n’aspire l’eau sale.

La technologie ZeroTangle d’Ecovacs vise à réduire l’enchevêtrement des poils dans la brosse grâce à un peigne qui les dirige vers l’aspiration. Cependant, son efficacité est variable, surtout en présence de poils d’animaux ou de cheveux longs. Durant mes essais, j’ai les poils de mon chien s’enroulaient malgré tout autour de la brosse, nécessitant un nettoyage manuel fréquent.

C’est certes mieux qu’une brosse en fil de nylon traditionnelle, mais moins efficace qu’une brosse sans poils, autour de laquelle les poils et cheveux ne s’accumulent pas.

Ecovacs Deebot T30s Combo Complete Prix et disponibilité

Le Ecovacs Deebot T30s Combo Complete sera disponible pour 1 300 euros dès le 5 juillet sur Amazon, le 11 juillet chez Boulanger, le 12 juillet chez Darty, et le 9 juillet chez la Fnac.

Les versions standard et Combo sont également disponibles chez les mêmes vendeurs pour 1 000 et 1 200 euros. Une offre de lancement permet d’économiser 100 euros sur tous les modèles.