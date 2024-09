Test du Dreame L40 Ultra : Nettoyage complet pour un prix abordable

Avec le Dreame L40 Ultra, le numéro deux des aspirateurs robots propose un produit performant et digne d'un modèle haut de gamme. Il bénéficie des dernières innovations en termes de nettoyage, mais également d'un prix plus accessible, rivalisant avec le Roborock Qrevo Master.

Dreame est l’une des marques leader sur le marché des aspirateurs robots laveurs, avec des modèles de plus en plus évolués. Nous avons testé il y a quelques mois son fleuron, le X40 Ultra, équipé de technologies de nettoyage de pointe, alliant notamment une brosse latérale robotisée, ainsi que d’un patin de serpillière extensible, assurant un nettoyage en profondeur des sols, y compris les coins et les plinthes. Toutefois, son prix élevé le rend moins attractif que le Roborock Qrevo Master, qui propose des prestations équivalentes à un tarif inférieur.

Le nouveau L40 Ultra reprend la plupart des fonctionnalités du X40 Ultra, mais pour un tarif plus abordable. Il offre ainsi une excellente performance de nettoyage, tout en étant légèrement moins onéreux. Voyons en détail ce qu’il vaut et comment il se compare aux robots concurrents.

Modèle Dreame L40 Ultra Dimensions 35 cm x 59,05 cm x 45,67 cm Couleur Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Dreame L40 Ultra fourni par la marque.

Un design inchangé, mais toujours aussi beau

Les aspirateurs Dreame sont parmi les plus beaux du marché, notamment grâce au design travaillé de la station. En revanche, celle-ci n’a pas vraiment évolué depuis le L10s Ultra, le premier robot entièrement autonome de la marque.

La base reprend donc une disposition verticale, avec deux réservoirs accessibles par le haut, mais dissimulés sous un capot. Le L40 Ultra se distingue légèrement du X40 en inversant les surfaces striées à l’avant. Elles sont présentes uniquement sur le capot recouvrant le sac à poussière et le réservoir de détergent du L40 Ultra, tandis que le reste du robot est lisse.

Tout comme le X40, la planche de lavage est dotée de raclettes rotatives, facilitant l’entretien de la station. Toutefois, la base de la station n’est pas amovible et seule la planche peut être retirée, ce qui rend le nettoyage dans un évier plus complexe.

Le design du robot est assez classique, reprenant une forme circulaire avec un dôme LiDAR sur le dessus et trois boutons de contrôle. Un couvercle supérieur dissimule le bac à poussière, qui comprend également le filtre HEPA.

Le robot reprend également la brosse motorisée du X40 Ultra, ainsi qu’un patin extensible. Les deux peuvent ainsi s’étendre pour mieux nettoyer les coins et le long des plinthes.

Le L40 est également doté d’une caméra ainsi qu’un capteur multispectre, permettant de détecter automatiquement le niveau de saleté lors du nettoyage.

Par ailleurs, le robot est livré avec une brosse en caoutchouc préinstallée, tandis que la brosse TriCut, conçue pour minimiser les enchevêtrements de cheveux et poils d’animaux en les coupant, est présente dans le carton.

Enfin, la qualité de fabrication est excellente, avec des matériaux qui paraissent durables.

Une app simple et complète

Comme toujours, l’application Dreamehome est intuitive et agréable à utiliser. Elle permet de cartographier votre domicile et de régler vos préférences de nettoyage.

Lors de la création de la carte, le robot détecte les meubles et segmente automatiquement les différentes pièces. Il peut également enregistrer jusqu’à quatre cartes distinctes et s’orienter automatiquement, ce qui s’avère pratique pour les maisons à plusieurs étages. Une fois la carte créée, vous avez la possibilité de renommer les pièces, de les diviser ou fusionner, ainsi que de définir des barrières virtuelles et des réglages de nettoyage spécifiques à chaque pièce.

L’application offre une multitude de paramètres, à tel point qu’il peut être difficile de s’y retrouver parmi toutes les options. Le L40 Ultra bénéficie de la fonction Clean Genius, qui lui permet d’adapter automatiquement la puissance d’aspiration et l’humidité de la serpillière. De plus, il est capable d’évaluer le niveau de saleté et de procéder à un second passage dans les pièces les plus sales, ou de nettoyer les serpillières en profondeur en cas de besoin. Bien sûr, vous pouvez aussi ajuster manuellement ces réglages, notamment la puissance d’aspiration, l’humidité de la serpillière, ainsi que la fréquence de nettoyage des serpillières. Il est également possible de définir une séquence de nettoyage personnalisée, ou de demander au robot d’aspirer avant de passer la serpillière, plutôt que de réaliser ces deux tâches simultanément.

En ce qui concerne les tapis, l’application vous permet de configurer le comportement du robot. Il peut automatiquement lever ses serpillières lorsqu’il passe sur un tapis, l’ignorer, ou même retirer les patins et les laisser dans la station pour nettoyer les tapis plus épais. Vous pouvez également personnaliser les paramètres liés à l’extension de la serpillière et à la brosse latérale, ainsi que choisir d’ajouter du détergent automatiquement et même de régler la température de lavage des serpillières.

Grâce à la caméra intégrée, il est possible de surveiller votre domicile à distance en prenant le contrôle du robot. De plus, le L40 Ultra peut prendre des photos des obstacles rencontrés et les ajouter sur la carte, permettant ainsi de comprendre pourquoi certaines zones n’ont pas été nettoyées.

De plus, le L40 Ultra dispose d’un assistant vocal embarqué, permettant de le contrôler à la voix sans passer par des enceintes connectées. Il reste toutefois compatible avec Google Assistant et Alexa pour plus de praticité au quotidien.

Un nettoyage en profondeur

Le Dreame L40 Ultra bénéficie d’une puissance d’aspiration de 11 000 Pa, soit seulement 1 000 Pa de moins que le X40 Ultra.

Grâce à une telle puissance, ses performances d’aspiration sont impressionnantes, que ce soit sur des surfaces dures ou sur des tapis. Le robot réussit à ramasser la saleté du sol et nettoie efficacement les coins, en partie grâce à sa brosse latérale extensible. Même en mode d’aspiration minimal, les sols durs sont bien nettoyés et le mode Clean Genius ajuste intelligemment la puissance durant le nettoyage, permettant de réduire les nuisances sonores et d’augmenter l’autonomie. En revanche, il lui arrive parfois de passer à côté de certaines particules, comme des épines.

Pour les tapis, le L40 Ultra augmente automatiquement sa puissance d’aspiration, ce qui lui permet d’aspirer en profondeur dans les fibres et d’en retirer la poussière et la saleté. Le robot peut également déposer ses patins de serpillière à la station lorsqu’il passe en mode aspiration seule ou lorsqu’il nettoie des tapis, afin d’éviter de les mouiller.

Le mode serpillière est globalement efficace et permet d’éliminer efficacement les taches. L’ajout de détergent et l’utilisation d’eau chaude à 65 ºC permettent de venir à bout de la plupart des taches, mais aussi d’assurer une hygiène optimale. Contrairement aux autres modèles Dreame, l’eau est bien chaude à la sortie, ce qui était un point négatif des prédécesseurs du L40 Ultra.

La fonction MopExtend permet au patin droit de s’étendre automatiquement pour nettoyer les bordures et les plinthes. Le robot ajuste cette extension en fonction des besoins, sauf si vous préférez que les patins se déploient à chaque passage. En mode lavage, le rouleau brosse et la brosse latérale peuvent être relevés, empêchant ainsi tout frottement inutile.

Le Dreame L40 Ultra est capable de détecter les zones les plus sales et de programmer un second passage, ou de générer une carte recommandant de les nettoyer à nouveau. Cependant, contrairement à l’approche de Roborock qui se concentre sur les zones sales, Dreame effectue un second passage sur toute la pièce identifiée comme sale. Cette approche est particulièrement agaçante, notamment car elle prend beaucoup plus de temps, mais nécessite aussi une utilisation d’eau accrue. Par ailleurs, le L40 Ultra a souvent tendance à renettoyer des zones qui ne sont pas forcément sales, comme une chambre à coucher, ce qui remet quelque peu en cause le côté intelligent de la fonction.

En termes de navigation, le L40 Ultra se débrouille bien, se déplaçant d’une pièce à l’autre sans difficulté, puis retournant à sa station de recharge sans problème. La détection d’obstacles a également été revue par rapport aux précédents modèles. En effet, le L40 Ultra s’approche au plus près des obstacles et sait également identifier des obstacles qui apparaissent durant le nettoyage, pour les éviter. Il peine parfois à éviter quelques obstacles, mais les paramètres peuvent être ajustés pour qu’il soit plus prudent.

Pour ce qui est du bruit, le L40 est relativement silencieux, même s’il est par exemple plus bruyant que le Roborock Qrevo Master. Il n’est toutefois pas gênant si vous regardez la télévision ou travaillez. En revanche, la puissance maximale génère davantage de bruit, mais elle n’est nécessaire que pour les tapis épais.

Enfin, la batterie offre une autonomie d’environ 200 minutes, suffisante pour nettoyer une surface d’environ 125 à 150 m². Si la batterie est faible, le robot retourne à sa station de recharge et reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.

Un entretien laborieux

Le Dreame L40 Ultra promet une expérience de nettoyage avec un entretien minimal. En effet, sa station d’accueil dispose de grands réservoirs d’eau, réduisant ainsi la fréquence à laquelle vous devez les vider ou les remplir. Un kit de raccordement à l’eau courante est également disponible, permettant d’automatiser complètement cette tâche. Le réservoir de détergent intégré permet d’éviter d’avoir à ajouter manuellement du produit à chaque remplissage des réservoirs.

L’entretien du robot est simplifié, notamment grâce à la brosse en caoutchouc qui limite les enchevêtrements de cheveux. La brosse optionnelle TriCut n’est quant à elle pas particulièrement plus utile que la standard pour les poils et cheveux, même si elle a le mérite d’être fournie de série. En effet, les poils peuvent tout de même s’enchevêtrer autour, nécessitant un entretien manuel fréquent.

La station d’accueil prend également soin des serpillières en utilisant de l’eau chauffée à 65 ºC et de l’air chaud pour les nettoyer et les sécher, réduisant ainsi les mauvaises odeurs. Toutefois, la planche de lavage n’est pas aussi performante qu’une brosse dédiée, comme celle du Roborock S8 MaxV Ultra, et les serpillières doivent être lavées en machine environ une fois par mois. De plus, sa conception fait que la partie basse de la station se salit très rapidement et nécessite un nettoyage manuel fréquent, malgré la présence des raclettes.

Heureusement, une fonction permet de remplir cette zone d’eau pour ensuite la frotter avec la brosse fournie. Néanmoins, une conception plus pratique, comme celle du modèle Ecovacs Deebot X5 Omni, aurait facilité l’entretien.

Prix et disponibilité

Le Dreame L40 Ultra est disponible sur Amazon, chez Boulanger et Fnac Darty pour 1 300 euros, y compris les accessoires. C’est un tarif similaire à celui de son concurrent, le Roborock Qrevo Master. Les deux proposent d’excellentes performances de nettoyage et une simplicité d’utilisation accrue.

Le Qrevo Master nettoie légèrement mieux et est plus facile à entretenir, mais le L40 Ultra bénéficie d’un réservoir de détergent et de la brosse TriCut.