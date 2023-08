Pourquoi cet aspirateur robot atypique mais ingénieux fonctionne avec trois docks en même temps

À l'IFA 2023, avec son S10, SwitchBot risque de déborder la concurrence avec la promesse d'une aspiration et d'un lavage des sols réellement autonome… Une technologie ingénieuse qui passe par l'usage de trois bases différentes !

Un nouvel entrant sur le marché des robots aspirateurs laveurs, cela n’a plus rien d’étonnant. Mais une fois devant le SwitchBot S10, difficile de ne pas être à la fois curieux et enthousiaste à l’IFA 2023. En effet, SwitchBot ne s’inspire pas des leaders du marché en proposant une « simple » base avec auto-vidage et autonettoyante. Au lieu de ça, il a une solution atypique : pas moins de trois bases différentes pour un seul robot afin d’avoir un usage automatisé à plus de 99 %.

Un robot, trois bases

Si vous prenez juste le S10, il se présente comme un robot tout ce qu’il y a de plus classique. Une forme ronde, une robe blanche et un petit dôme qui cache un télémètre laser. Ce dernier va s’occuper de la cartographie et de la navigation dans votre domicile et sera épaulé par une caméra en façade (avec torche) pour mieux repérer et identifier de possibles obstacles.

Que du classique, nous direz-vous ! Et pourtant, retournez la bête et vous constaterez que la classique brosse centrale et sa compagne latérale ne sont pas accompagnées d’une vadrouille classique, ou de patins rotatifs. Le constructeur mise tout sur une serpillière en rouleau comme nous pouvons en trouver sur les aspirateurs balais tels que le Roborock Dyad Pro Combo.

Selon la marque, elle évite de laisser des traces, tout en offrant des prestations de lavage des sols supérieures. Mais cela ne s’arrête pas là ! À chaque rotation, elle lave le sol et s’autonettoie en même temps. L’eau sale étant stockée dans un petit bac côtoyant celui d’eau propre du robot. De plus, elle se relève pour ne pas humidifier les tapis.

Il n’y a donc plus besoin de retourner à une base auto-nettoyante et cela permet au constructeur de proposer une philosophie d’usage basée sur trois docks différents.

La première sert à remplir le réservoir d’eau propre du robot et vider son réservoir d’eau sale. Ne soyez pas étonné par sa taille qui correspond à celle d’une base de charge uniquement. En effet, elle est pensée pour se connecter à une arrivée et à une évacuation d’eau comme nous pouvons en avoir dans une cuisine, une salle de bain ou aux toilettes. Cela demande un peu de bricolage, mais le constructeur livre le robot avec tous les outils et accessoires pour une installation simple et rapide.

La seconde base sert à vider automatiquement le bac à poussière du robot et de sécher à l’air chaud la serpillière en rouleau. Action qu’il effectuera après un cycle complet de nettoyage.

La troisième base sera peut-être moins essentielle, mais peut tout de même se révéler intéressante. Elle fait office d’humidificateur d’air que vous n’aurez jamais à remplir d’eau. En effet, quand son bac à eau affiche un niveau bas, le robot va automatiquement se recharger en eau, pour ensuite la transférer dans l’humidificateur d’air.

Avec ce concept de robot aspirateur laveur et humidificateur d’air, SwitchBox nous prouve qu’il existe des voies alternatives à la base polyvalente et qu’il est encore possible de réellement innover comme avec sa serpillière en rouleau. Un produit qu’il nous tarde de tester, afin de vérifier, en plus de son efficacité, s’il peut convenir à des appartements de taille modeste.

