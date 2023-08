Comment cet aspirateur balai Roborock pourrait faire de l’ombre à Dyson

Un aspirateur balai puissant, connecté et surtout capable d’aspirer avec puissance et laver les sols en même temps, Roborock propose déjà ce type de produit. Mais avec son nouveau Dyad Pro Combo dévoilé à l'IFA 2023, il améliore encore le concept et ajoute de nouvelles brosses pour une plus grande polyvalence.

Le marché des aspirateurs balais se porte très bien, et Dyson est certainement le constructeur qui est le plus connu malgré les prix de ses produits. De son côté, Roborock dispose déjà d’un modèle d’aspirateur balai, le Dyad, qui se voit maintenant rejoint par le Dyad Pro Combo. Il est censé rattraper les manques de son prédécesseur, comme une gamme de brosses limitée. Il a été présenté à l’IFA 2023 de Berlin aux côtés des Roborock Q5 Pro et Q8 Max.

L’aspirateur balai qui veut faire de l’ombre à Dyson

Avec son nouveau Dyad Pro Combo, Roborock complète son offre avec un produit qui se veut un 5-en-1 complet. Il proposera une puissance d’aspiration de 17 000 Pa, associé à une brosse motorisée pour une aspiration à sec et humide.

En effet, il est capable, grâce à son réservoir d’eau intégré, de laver les sols en plus de les aspirer. Il offre une capacité de 950 ml et un réservoir d’eau sale de 770 ml complète le système. Ce dernier se charge de récupérer l’eau sale durant le traitement du sol.

De plus, il intégrera même un bac pour ajouter du détergent qui sera automatiquement injecté dans le système. En effet, cet aspirateur est capable de détecter automatiquement le niveau et le type de saleté, pour mieux adapter la puissance de l’aspirateur. Sa base de recharge permet de lancer un nettoyage des brosses en utilisant l’eau et le détergent intégré au robot.

Des brosses à foison

Roborock ne se contente de pas d’améliorer l’existant et complète son robot avec des brosses spécifiques à certains usages.

Ainsi, nous avons une mini-brosse motorisée pour aspirer en profondeur les lits et canapés. Ajoutez à cela un embout 2 en 1 qui permet de traiter les espaces fines, les angles avec efficacité et vous pouvez ajouter une mini-brosse douce pour une plus grande efficacité.

La DyadPower Ends Mess est un module qui intègre trois brosses différentes et qui tourne de façon opposée pour un nettoyage humide des sols encore plus performants.

Sur le dessus, vous avez aussi un écran LCD couleur qui vous donne des informations sur la puissance de l’aspirateur ou son mode de nettoyage. Il propose également une application pour contrôler manuellement le niveau de puissance et de détergent si vous ne souhaitez pas activer la fonction automatique.

Avec le Roborock Dyad Pro Combo, le constructeur annonce un aspirateur balai aux prestations haut de gamme. S’il ne propose pas autant de brosses et d’accessoires que Dyson, à la différence du constructeur anglais, le nettoyage humide des sols est intégré. Le Dyad Pro Combo sera disponible en octobre au prix de 659 euros.

