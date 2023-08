Roborock : ces nouveaux aspirateurs robots promettent un nettoyage intelligent sans trop gonfler les prix

Après un excellent Roborock S8 Ultra et un Q Revo très attrayant, voici que le constructeur lance deux nouveaux robots aspirateurs laveurs de milieu de gamme pour rendre cette technologie plus accessible. Les Roborock Q5 Pro et Q8 Max débarquent ainsi à l'IFA 2023.

Alors que Roborock vient de lancer un excellent Q Revo, le constructeur renforce son offre milieu de gamme avec deux nouvelles références à l’IFA 2023, les Roborock Q5 Pro Series et Q8 Max Series. En plus de l’intelligence embarquée dans ses robots aspirateurs, le constructeur joue la carte des capacités supérieures de ses bacs à poussières comme à eau.

Aspiration et lavage des sols intelligents

Avec ses deux nouveaux modèles de milieu de gamme, Roborock et veut marquer le coup et inquiéter la concurrence. Ainsi, le Roborock Q5 Pro affiche les codes design de la maison pour un robot élégant qui n’existera qu’en version noire. Il proposera une puissance d’aspiration de 5 500 Pa, mais c’est sa technologie de double brosse en caoutchouc qui risque de faire la différence. Les deux associées doivent permettre de mieux capturer les gros et les petits résidus. Il propose un bac à poussière d’une contenance de 470 ml et de 350 ml pour l’eau, des chiffres au-dessus de la moyenne.

La version Q5 Pro+ proposera en plus une base d’autovidage d’une capacité de 2,5 L et que vous ne devrez remplacer que toutes les 7 semaines selon la marque. Par contre, à la différence du Q Revo, elle ne lavera pas la vadrouille et ne remplira pas le bac à eau. De plus, il ne pourra pas repérer et identifier les obstacles. Le Q5 Pro sera commercialisé en octobre au prix de 429,99 euros et le Q5 Pro+ (avec base) à 699,99 euros.

Le Roborock Q8 Max est assez proche du Q5 avec une technologie de double brosse en caoutchouc, un télémètre laser et une vadrouille. Les différences physiques se situent au niveau du lavage des sols avec 30 niveaux de débit d’eau pour personnaliser au mieux l’efficacité. S’il dispose du même télémètre laser que celui du Q5, le Q8 Max propose en plus une torche à l’avant qui permet au robot de repérer et d’identifier les obstacles.

La base de charge propose également l’auto-vidage du bac à poussière du robot avec une capacité de 2,5 L soit, selon Roborock, 7 semaines avant de devoir le remplacer. Comme le Q5 ne comptez pas sur elle pour le lavage de la vadrouille ou remplir le bac à eau du robot. Le Q8 Max sera disponible en octobre au prix de 599 euros et sa déclinaison avec base d’auto-vidage le Q8 Max+ à 819 euros.

Quelques précisions sur l’intelligence des robots aspirateurs

Au niveau intelligence, nous avons toujours la fonction qui permet de repérer et d’identifier des obstacles lors du traitement des sols (uniquement le Q8 Max). Selon Roborock, les deux robots sont capables de créer une carte six fois plus vite que les précédents modèles. L’application propose maintenant un mode nettoyage rapide, en théorie 30 % plus rapide que le nettoyage classique. La marque ajoute une carte 3D plus précise et propose même une recharge qui se cale sur les périodes où l’électricité est la moins chère.

Comme le Q Revo, il est possible de préciser l’alignement des lattes de parquet pour que le robot le suive et éviter ainsi de potentielles rayures. Enfin, il pourra même vous suggérer des zones interdites pour éviter des incidents lors du traitement des sols.

