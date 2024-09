Mini vidéoprojecteur sur batterie pour toutes les situations

La marque Dangbei a profité du salon IFA 2024 pour dévoiler son nouveau vidéoprojecteur ultra compact, le Freedo. Il fonctionne sur batterie et embarque Google TV pour un maximum de divertissement chez soi ou en dehors.

Dangbei Freedo // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Spécialiste des solutions de vidéoprojection, Dangbei proposera prochainement sur le marché un nouveau vidéoprojecteur compact au look sympa. Il sera disponible en janvier 2025 et viendra rejoindre le modèle Mars Pro 2, un vidéoprojecteur à courte focale, mais qui se montre beaucoup plus petit. Il propose un design semblable à un micro et monté sur un support qui lui permet d’être totalement incliné pour projeter une image sur un mur, voir au plafond. On le pose tout simplement sur une table, une étagère ou peut même l’accrocher à un support via son pas de vis situé dessous. Il est à peu près du même gabarit que le Xgimi MoGo 3 Pro aussi présenté à l’IFA cette année. Comme ce dernier, il est doté de plusieurs fonctions pour corriger automatiquement l’image et même éviter les obstacles sur un mur, le cas échéant.

Dangbei Freedo // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Format compact mais autonome avec sa batterie intégrée

Il peut offrir une diagonale maximale de 120 pouces avec une définition Full HD depuis une source LED DMD DLP avec une matrice de 0,33 pouce. Non compatible 3D, il supporte le format HDR10 et animé par le système Google TV avec son lot d’applications dont une certification Netflix. Sinon, il y a une entrée HDMI et un port USB pour lire d’autres contenus multimédia.

Dangbei Freedo // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le vidéoprojecteur Freedo peut également servir d’enceinte Bluetooth pour un son sur 360 degrés. Il est doté d’une batterie qui, selon la marque, permet de regarder des vidéos pendant 2 heures 30 ou d’écouter de la musique pendant 8 heures. Sinon, sachez qu’il peut aussi offrir encore plus d’autonomie en le branchant à une batterie de secours type powerbank (si la puissance est supérieure à 65W). Bien entendu, il peut également le brancher à une prise de courant.

Le nouveau vidéoprojecteur Dangbei Freedo sera donc disponible en début d’année prochaine pour un prix de 500 euros environ.