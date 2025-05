Ce vidéoprojecteur Full HD compatible HDR10 à tout pour plaire, surtout après 20 % de remise sur Amazon

Compact, léger et rapide à installer, le Dangbei Mini est un vidéoprojecteur complet et prêt à l’emploi. S’il vous intéresse, sachez qu’Amazon le propose à seulement 260 euros au lieu de 329 euros à son lancement, avec un pied rotatif.

Dangbei Mini // Source : amazon.fr

Les vidéoprojecteurs ont véritablement le vent en poupe depuis plusieurs années. On en trouve de toutes les tailles, de tous les formats et à tous les prix. Et pas facile de s’y retrouver face à toute cette offre. Mais avec son format compact, son image Full HD et Google TV intégré, le Dangbei Mini coche toutes les cases du bon candidat. Et ça tombe bien, car il est actuellement affiché avec une promotion de 21 % sur Amazon, par rapport à son prix de départ, avec un pied rotatif en plus.

Les trois points forts du Dangbei Mini

Une qualité d’image Full HD

Un design ultra-compact et moderne

Google TV intégré

Au lieu de 329 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 260 euros sur Amazon.

Qualité d’image et efficacité

Le vidéoprojecteur Dangbei Mini (N2) offre une qualité d’image Full HD (1 920 x 1 080 pixels) jusqu’à 120 pouces, ainsi qu’une luminosité de 400 lumens ISO, offrant des images nettes et lumineuses même dans des environnements peu éclairés. Il faudra cependant disposer d’un espace suffisamment grand pour profiter d’une diagonale XL : pour un affichage de 120 pouces, il faudra un recul de 3,2 mètres.

Super équipé, l’appareil dispose bien évidemment des fonctions automatiques d’ajustement de l’image : évitement des obstacles, ajustement du trapèze, autofocus… Tout ce qu’il faut pour avoir des images rectangulaires, bien nettes et toujours centrées sur la surface d’affichage choisie (écran, mur…).

On notera d’ailleurs que l’appareil prend en charge les contenus HDR10. De quoi offrir des images toujours plus lumineuses et détaillées. Côté son, l’appareil est équipé de deux haut-parleurs de 6W, compatibles Dolby Audio. De quoi profiter d’un audio de bonne qualité, mais l’ajout d’une barre de son ne sera jamais de trop.

Compact et connecté

La navigation à travers le vidéoprojecteur est très facile puisque le vidéoprojecteur intègre Google TV. On y retrouve d’ailleurs un accès direct aux services de streaming les plus populaires, tels que Netflix, YouTube ou Prime Video. La connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 est assurée et permet une diffusion fluide et une connexion aisée avec vos appareils. Il embarque également un port HDMI, deux ports USB-A et un port jack 3,5 mm.

Enfin, le Dangbei Mini arbore un design compact des plus efficaces. De sorte qu’il pourra s’intégrer facilement dans un environnement moderne. Avec seulement 1,4 kg sur la balance, il peut se transporter à une seule main. À noter que cette offre comprend un pied rotatif qui permet au vidéoprojecteur une inclinaison de 210° contre seulement 5° de base. De quoi offrir une plus grande liberté d’utilisation et, surtout, de pouvoir l’installer n’importe où plus facilement.

