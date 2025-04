Ce bon videoprojecteur Full HD, compatible HDR10, devient enfin une bonne affaire grâce à cette baisse de prix

Le Dangbei Neo est un vidéoprojecteur idéal pour reproduire une expérience cinéma chez soi, et à prix contenu. Il est même aujourd’hui plus abordable que d’habitude en passant à seulement 369 euros chez la Fnac et Darty.

Les personnes qui souhaitent se concocter un petit cinéma dans leur salon, misent bien plus souvent sur un vidéoprojecteur que sur un TV classique. Certains ont l’avantage d’être bien plus compact que d’autres, ce qui les rend très faciles à transporter. C’est le cas par exemple du Dangbei Neo, un modèle petit format qui diffuse les images en FHD jusqu’à 120 pouces et qui coûte moins de 370 euros grâce à cette promotion.

Les atouts du Dangbei Neo

Un vidéoprojecteur léger et facile à transporter

Des images Full HD jusqu’en 120 pouces compatible HDR10

Applications disponibles dont Netflix

Au lieu d’un prix barré à 399,99 euros, le vidéoprojecteur Dangbei Neo se négocie aujourd’hui en promotion à 369,99 euros sur le site Darty. Cette offre est également disponible sur le site de la Fnac.

Un modèle nomade qui ne prend pas beaucoup de place

Le Dangbei Neo opte pour un aspect minimaliste et discret pour se fondre dans le décor. Ne fonctionnant pas sur batterie, il faudra le brancher pour le faire fonctionner. Cela ne vous empêche pas de le changer de pièce ou de l’emmener avec vous pour une soirée chez des amis, puisqu’il pèse 1,42 kg.

Il est capable de projeter des images jusqu’à 120 pouces dans une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). On pourra même compter sur une compatibilité avec le HDR10, qui permet d’afficher une plus large palette de couleurs et une luminosité bien plus satisfaisante. D’ailleurs, avec 540 lumens ISO, vous pourrez l’utiliser dans une pièce légèrement éclairée, mais pas complètement. On obtient un meilleur rendu dans la pénombre.

Sur la partie audio, on retrouve deux haut-parleurs de 6 W compatible Dolby Audio. Le rendu est correct dans une petite pièce, mais il est préférable d’ajouter une barre de son ou bien y connecter une enceinte via Bluetooth.

Des fonctionnalités pratiques pour améliorer l’expérience

La marque ajoute quelques fonctionnalités intelligentes pour simplifier l’installation et obtenir une meilleure expérience de visionnage. Il y a la mise au point automatique qui ajuste automatiquement la netteté de l’image. Il y a aussi la correction trapézoïdale qui permet de corriger les distorsions d’image qui apparaissent lorsque le projecteur n’est pas parfaitement aligné sur l’écran. Sans oublier, la détection d’obstacles.

Enfin, le vidéoprojecteur ne tourne pas sur Android TV ou Google TV. Il fonctionne avec un système d’exploitation basé sur Linux. Une interface simple à appréhender, mais qui est limité en termes d’applications. Il intègre tout même nativement Netflix et d’autres applications, mais vous pouvez toujours vous tourner vers des clés HDMI, comme le Fire TV ou un boîtier multimédia pour profiter d’un OS plus complet.

