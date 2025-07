Moins de 600 € pour un TV 4K géant de 75 pouces, de la marque Philips en plus : c’est aussi ça les soldes

Il n’est aujourd’hui pas impossible de dénicher des téléviseurs de 75 pouces, avec une belle dalle 4K et des ports HDMI 2.1, à moins de 600 euros. Par exemple, le TV Philips 75PUS7009 est, pendant les soldes d’été, proposé à 545 euros au lieu de 674 euros chez PC Componentes.

Il est loin le temps où les téléviseurs de 75 pouces étaient hors de prix. Aujourd’hui, on peut tout à fait dénicher des grands TV à moins de 1 000 euros, y compris des modèles avec une dalle 4K, des ports HDMI 2.1 et une foule de compatibilités, comme le Philips 75PUS7009, vendu à moins de 600 euros pendant les soldes d’été.

Les points essentiels du TV Philips 75PUS7009

Une dalle LED 4K de 75 pouces

Compatible HDR10, HDR10+, HLG

Des ports HDMI 2.1

Auparavant proposé à 674 euros, le TV Philips 75PUS7009 est désormais affiché à 545 euros chez PC Componentes.

Un TV Philips massif, mais élégant

Le TV Philips 75PUS7009 est tout d’abord un modèle sobre et classe avec son cadre très fin, voire invisible sur trois côtés, une conception qui permet de renforcer l’immersion, surtout avec une si grande dalle. Oui, celle-ci mesure en effet 75 pouces, soit une diagonale de 189 cm. Un tel écran impose donc d’avoir un meuble TV assez grand, si vous ne souhaitez pas l’accrocher au mur. Notez aussi que vous devrez bénéficier d’un recul suffisant dans votre pièce, ici de 2,74 m exactement, pour minimiser la fatigue oculaire.

Concernant cet écran, celui-ci présente une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et se contente d’une technologie LED. Pas d’OLED, ni de QLED ici, mais vu le prix, le choix de la marque est tout à fait acceptable, d’autant plus que les images seront ici bien nettes. Le processeur Philips Pixel Precise Ultra HD se charge en plus d’optimiser la qualité des contenus. Notez par ailleurs que l’écran supporte les formats HDR10, HDR10+ et HDR HLG (mais pas de Dolby Vision ici), lesquels rendent les images plus détaillées, y compris dans les zones d’ombre, grâce à une extension de la plage dynamique.

Des fonctionnalités gaming bienvenues

Côté audio, Philips a opté pour deux haut-parleurs délivrant une puissance totale de 20 W, ainsi que pour les traitements Dolby Atmos et DTS:X, qui offrent en théorie un son bien immersif et vaste. Côté gaming, le téléviseur intègre des ports HDMI 2.1, mais la dalle étant bloquée à 60 Hz, vous ne pourrez pas jouer avec la 4K@120Hz sur une console next-gen. Vous pourrez, en revanche, lancer des parties en 4K@60Hz.

Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont tout de même bien présents. Les ports HDMI 2.1 sont aussi compatibles eARC. Enfin, ce téléviseur est animé par le système Titan OS, qui donne évidemment accès aux plateformes de streaming phares. Le logiciel vous permet aussi de regarder votre série en cours directement depuis la page d’accueil ou encore de bénéficier de suggestions des principaux services de streaming. Le téléviseur intègre par ailleurs Alexa et fonctionne aussi avec Google Assistant.

