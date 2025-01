Boulanger solde à bon prix ce petit vidéoprojecteur Full HD (jusqu’à 100 pouces) de la marque Philips

Le Philips NeoPix 550 Smart est un vidéoprojecteur présenté en septembre 2024, avec d’autres modèles, pour démocratiser un peu plus l’utilisation de ces appareils dans nos foyers. Le prix, déjà agressif, de 299 euros, passe à 249 euros pendant les Soldes chez Boulanger.

Si vous étiez dans les parages en septembre 2024, vous avez sûrement déjà entendu parler du Philips NeoPix 550 Smart. Il a été dévoilé par la marque aux côtés des NeoPix 230 Smart et NeoPix 750 Smart. Des vidéoprojecteurs connectés qui fonctionnent avec LuminOS permettant d’accéder à toutes vos plateformes de streaming préférées et même vos vidéos personnelles sur une surface maximum de 100 pouces avec une résolution Full HD. L’avantage de ces modèles est de proposer un bon rapport qualité/prix, encore plus durant les Soldes puisque chez Boulanger vous retrouvez ce modèle NeoPix 550 Smart pour 249 euros.

Les points forts du Philips NeoPix 550 Smart

Tous les systèmes de correction automatique de l’image

Les deux haut-parleurs de 7W chacun font un bon travail

Son fonctionnement est relativement silencieux

Depuis septembre 2024, le prix du Philips NeoPix 550 Smart tourne plus autour de 299 euros. Grâce aux Soldes chez Boulanger, vous pouvez vous faire plaisir pour 249 euros.

Un bon petit vidéoprojecteur avec un prix très abordable

Le Philips NeoPix 550 Smart se présente donc comme un petit vidéoprojecteur de 29,4 x 10,7 x 27,4 cm pour seulement 3,2 kg. C’est un modèle à focale classique, donc il lui faut un minimum d’un mètre de recul pour pouvoir projeter une image Full HD de qualité. Plus vous reculez, plus vous pouvez projeter une grande image. À 3,1 mètres, vous pouvez afficher une image de 100″ et regarder vos films, séries et autres programmes dans de très bonnes conditions.

Même si c’est possible, évitez de brancher une console sur le vidéoprojecteur. Déjà parce que l’image est limitée à du 1080p, donc à part la Nintendo Switch, vous subirez une baisse de qualité. Et ensuite parce que la latence est trop grande pour en profiter correctement. Le mieux c’est d’utiliser LuminOS pour accéder à Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Twitch, Molotov, etc. Là, il fait très bien son travail.

Un vidéoprojecteur à utiliser dans une pièce sombre

À ce prix, le Philips NeoPix 550 fait forcément quelques concessions sur certains points pour rester compétitif. Par exemple, la mise au point n’est pas automatique, il faut le faire manuellement. Aussi, la luminosité n’est que de 500 Lumens. Ce qui signifie qu’en pleine journée, vous ne risquez pas de voir grand-chose à moins de tirer les rideaux.

Pour la connectivité, vous profitez bien sûr du Wi-Fi, pour tout ce qui est accès aux plateformes de streaming. Il y a aussi du Bluetooth, pour éventuellement relier une barre de son ou des écouteurs, un casque, pour profiter tranquillement de vos contenus. Pour brancher vos périphériques externes, il est doté d’un port HDMI 1.4, deux ports USB, une sortie audio et une sortie optique numérique.

Si jamais vous avez d’autres attentes en termes de vidéoprojecteur, vous pouvez consulter ce que nous proposons dans notre guide d’achat comparatif disponible juste ici.

