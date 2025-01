Le cinéma arrive à la maison : le vidéoprojecteur 4K à focal ultra-courte Hisense 100L5HD et son écran ALR Fresnel 100″ sont soldés à prix fou

Le glas des TV a-t-il sonné ? C’est ce que semble vouloir signifier cette réduction de quasiment 1000 euros sur le vidéoprojecteur 4K Hisense 100L5HD avec un écran ALR Fresnel de 100″, pour se faire une vraie petite salle de projection à la maison.

Dans cette offre, il y a deux produits : tout d’abord le vidéoprojecteur Hisense 100L5HD, un modèle 4K à focale courte ; ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de le mettre à l’autre bout de la pièce, face à l’écran sur lequel vous souhaitez projeter. Vous pouvez le poser littéralement au pied de l’écran, avec seulement 30 cm de recul. L’autre produit, c’est justement le fameux écran de projection. C’est un modèle avec un cadre segmenté, des bords de 9 mm pour une surface de projection max de 100″. Tout ce beau monde est proposé à -30 % chez Boulanger pendant les soldes d’hiver, donc plus intéressant qu’au moment de sa sortie.

Les points forts du Hisense 100L5HD

Il peut projeter une image 4K sur 100″, pour bien aller avec l’écran

L’audio est bien travaillé, avec une puissance de base de 30W RMS

La focale ultra-courte évite les installations fastidieuses

Lorsqu’il a été lancé, en 2024, le lot avec le vidéoprojecteur Hisense 100L5HD et l’écran ALR Fresnel de 100″ coûtait 3 299 euros. Pendant ces fameuses Soldes d’hiver 2025, vous retrouvez le duo en promo chez Boulanger à 2 290 euros.

Peut-être le futur remplaçant de votre TV actuel ?

Avec le Hisense 100L5HD, vous avez un vidéoprojecteur capable de vous faire vivre de grands moments de cinéma. C’est un appareil qui ne paye pas de mine, même s’il pèse son poids : 55 x 16 x 35 cm pour 11,5 kg. Là où il brille, c’est, comme on l’a exprimé plus haut, son utilisation en focale ultra-courte. Vous le posez au pied de l’écran, qui est fourni, d’ailleurs, avec un recul de seulement 30 cm, et à vous vos meilleurs films et séries.

L’écran, d’ailleurs, parlons-en. Ce n’est pas une simple toile tendue lambda, c’est un produit qui coûte environ 1000 euros tout seul. Il est composé de diaphragmes enroulables ultra-fins de 0,5 mm. Vous le recevez avec un cadre segmenté, qui permet de bien tendre le tout et surtout de l’accrocher au mur. En plus, il est certifié anti-ghosting avec l’ALR breveté, pour une qualité d’image exceptionnelle.

Des vidéos 4K, un vidéoprojecteur connecté, que demander de plus ?

Le vidéoprojecteur, revenons à lui, affiche donc de la 4K. Vous le placez sur un meuble, devant l’écran, et vous profitez d’une image de 100″, plus grand que la majorité des téléviseurs sur le marché, avec un rapport de contraste de 3000:1 et une luminosité de 2700 lumens. Ainsi, même si la pièce est éclairée ou qu’il fait jour, vous arrivez quand même à profiter de tous les contenus projetés. En plus de tout ça, il est compatible HDR, donc vraiment, niveau rendu, il met toutes les chances de son côté.

L’appareil est connecté et fonctionne avec le système d’exploitation Vidaa. Dessus, vous retrouvez toutes vos plateformes de streaming, Netflix, Disney+, Prime, etc. Il y a un Store pour télécharger toutes celles qui ne sont pas présentes nativement. Il propose du Bluetooth, du Wifi, est compatible avec Alexa pour un contrôle vocal total. Il a même un port HDMI ARC, deux ports HDMI classique, deux ports USB, un port RJ 45 et un port optique numérique pour relier tous vos périphériques externes.

Parce que la vidéoprojection, c’est la vie, vous pouvez retrouver les meilleurs vidéoprojecteurs du moment dans notre guide d’achat dédié et ainsi transformer votre salon en véritable salle de cinéma.

