Philips NeoPix, des vidéoprojecteurs vraiment pour tous les g(c)oûts

Philips vient de dévoiler sa nouvelle série de vidéoprojecteurs NeoPix Smart. Cette gamme, composée de trois modèles – NeoPix 230 Smart, NeoPix 550 Smart et NeoPix 750 Smart – entend démocratiser l’expérience du home cinéma en proposant des appareils faciles à utiliser à des prix accessibles.

NeoPix 230 Smart // Source : Philips

Outre le récent modèle à ultra courte focale Screeneo UL5 proposé par la marque, Philips étoffer sa gamme de vidéoprojecteurs avec l’arrivée sur le marché de trois modèles de la gamme NeoPix Smart. Ils veulent être des appareils polyvalents et faciles à utiliser. Ils sont tous animés par le système d’exploitation LuminOS, basé sur Android. Bien que moins étoffé par rapport à des appareils sous Google TV et ses très nombreuses applications, ils permettent malgré tout un accès direct aux principales plateformes de streaming comme Disney+, Prime Video ou Apple TV, par exemple. On peut compter sur une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, pour la connexion d’appareils audio externes. Notez également la possibilité de projeter le contenu de l’écran d’un smartphone ou d’une tablette tactile, par exemple.

Côté image, les trois projecteurs affichent une définition Full HD 1080p native. À l’image des autres vidéoprojecteurs ultra compacts, ils intègrent également des technologies avancées de correction d’image, comme la correction trapézoïdale et l’ajustement des quatre coins, permettant d’obtenir une image parfaitement rectangulaire même lorsque le projecteur n’est pas placé face à l’écran. La marque ne précise pas s’ils sont dotés d’une fonction d’évitement des obstacles comme c’est de plus en plus le cas afin de déplacer automatiquement l’image s’il y a un tableau au mur, par exemple. La mise au point est manuelle sur les NeoPix 750 Smart et NeoPix 550 Smart alors qu’elle est automatique pour le NeoPix 230 Smart.

Source : Philips

Les trois modèles disposent d’une connectique complète, avec des ports HDMI, USB-A, USB-C et sortie audio jack 3,5 mm. Les ports USB-A peuvent servir de source d’alimentation, permettant de brancher directement des clés de streaming sans nécessiter de prise supplémentaire.

NeoPix 750 Smart : le haut de la gamme abordable

Le modèle phare de la série, le NeoPix 750 Smart est capable de projeter une image allant jusqu’à 120 pouces. Selon la marque, il offre une luminosité de 700 Lumens, ce qui le rend utilisable même en présence de lumière ambiante, même si les meilleurs résultats restent obtenus dans la pénombre ou l’obscurité totale. Son rapport de contraste de 3000:1 assure, sur le papier, une bonne distinction entre les zones claires et sombres de l’image.

NeoPix 750 Smart // Source : Philips

Il embarque un panneau LCD, évitant d’avoir de potentiels effets arc-en-ciel inhérents à la technologie DLP, associée à une source lumineuse LED conçue pour durer plus de 30 000 heures, selon la marque. Côté son, il y a deux haut-parleurs stéréo de 7 W et une sortie audio permet de le brancher à un système plus puissant.

NeoPix 750 Smart // Source : Philips

NeoPix 230 Smart : compacité et praticité pour 80 pouces en diagonale

Le modèle NeoPix 230 Smart est un modèle particulièrement compact doté d’un pied rotatif à 180 degrés. Cela lui permet de projeter des images sur différentes surfaces, du mur au plafond, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d’utilisation. Ses dimensions sont de 239 x 140,7 x 187,9 mm et son poids de 1,38 kg. Il utilise la technologie LCD et peut projeter une image Full HD jusqu’à 80 pouces en diagonale avec une luminosité de 250 lumens, donc principalement pour des conditions sombres.

NeoPix 550 Smart // Source : Philips

Le NeoPix 230 Smart intègre également une fonction de configuration instantanée qui corrige automatiquement la distorsion trapézoïdale et ajuste la mise au point. Original, il est équipé d’une bande LED sur la partie supérieure permettant ainsi de s’en servir en tant que lampe de chevet ; pratique lorsqu’il est installé dans une chambre.

NeoPix 550 Smart : l’équilibre entre performance et prix

Enfin, le NeoPix 500 Smart se positionne entre les deux autres modèles. Il propose une image Full HD avec une diagonale de 100 pouces et la marque communique sur une luminosité de 500 Lumens, là aussi à utiliser principalement dans les environnements sombres. Il s’agit aussi d’un modèle LCD.

NeoPix 230 Smart // Source : Philips

Comme ses frères, il bénéficie du système LuminOS, du Wi-Fi bibande et de multiples options de connectivité. Ses deux haut-parleurs de 7 W et son fonctionnement silencieux le rendent intéressant pour les petits espaces.

NeoPix 230 Smart // Source : Philips

Bien entendu, chaque projecteur est livré avec une télécommande pour faciliter la navigation dans l’interface et l’ajustement des paramètres. Notez la possibilité de changer facilement les modes de projection, d’utiliser un zoom numérique si besoin. En outre, il y a aussi une fonction de mise en veille si on veut s’endormir devant.

NeoPix 230 Smart // Source : Philips

Prix et disponibilité des vidéoprojecteurs Philips NeoPix 230, NeoPix 550 et NeoPix 750

Le modèle Philips NeoPix 750 Smart est disponible pour un prix de 349 euros. Comptez sur un prix de 239 euros pour le Philips NeoPix 230 Smart. Enfin, le vidéoprojecteur Philips NeoPix 550 est proposé à 269 euros.