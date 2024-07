Ce vidéoprojecteur très compact à ultra courte focale se fait vite oublier

La marque Philips vient d’annoncer le lancement prochain de son nouveau vidéoprojecteur ultra compact Screeneo UL5. Sa particularité est très compact et facile à installer ayant pour vocation à être placé à seulement quelques centimètres du mur ou de l’écran.

Philips proposait jusqu’ici le vidéoprojecteur ultra courte focale Screeneo U4 qui était très compact. Ce nouveau modèle en reprend le principe afin de s’intégrer facilement dans n’importe quel intérieur qu’il s’agisse d’un salon ou d’une chambre.

Facile à installer, le projecteur embarque plusieurs systèmes de correction automatique de l’image pour obtenir la netteté et un aspect parfaitement rectangulaire, même s’il est placé sur le côté.

Il se différencie ainsi des autres modèles ultra courte focale qui sont assez imposants, pour la très grande majorité. Il fait 94 x 86,6 x 206 mm pour seulement 1 kg. Malgré son format, il est capable de proposer une image pouvant atteindre 100 pouces (254 cm) à seulement 51 cm du mur, ou mieux encore, d’un écran. L’utilisation de ce dernier permet d’obtenir une image de meilleure qualité. Avec un recul de 61 cm, on obtient même une image de 120 pouces en diagonale.

Une source Triple Laser avec une bonne luminosité

Techniquement, le Screeneo UL5 utilise la technologie de projection Triple Laser depuis une puce DLP de 0,23”. Rappelons que le Screeneo U4 disposait d’une source LED, intéressante pour les couleurs, mais au contraste moins prononcé.

Ce modèle propose une définition Full HD avec une luminosité de 550 Lumens ANSI. Il est compatible HDR10 avec une large couverture des espaces colorimétriques. On peut compter sur une prise HDMI, deux ports USB-C et un port USB-A pour les contenus externes. Notez également la connectivité Bluetooth et Wi-Fi.

En outre, l’appareil est animé par le système LuminOS avec la possibilité d’utiliser certaines applications de streaming dont les principales comme Apple TV, Disney+, Molotov, Canal+, Prime Video, YouTube, mais aussi Netflix.

Enfin, notez la présence de son système audio intégré de 2×3 watts.

Le vidéoprojecteur Philips Screeneo UL5 est disponible en précommande à partir de 699 €, exclusivement sur la plateforme de financement participatif Indiegogo.