Test du vidéoprojecteur Dangbei Atom : un format compact avec Google TV et Netflix

Spécialiste de la vidéoprojection, la marque Dangbei propose le modèle Atom qui utilise une source Laser avec une puce DLP pouvant afficher une image d’une définition Full HD. Il présente la particularité d’intégrer le système Google TV avec la possibilité de télécharger des applications, mais est livré avec Netflix, ce qui en fait l’un des rares modèles du genre à pouvoir utiliser directement la plateforme américaine sans avoir à brancher un dispositif externe pour en profiter.

L’autre caractéristique notable de ce modèle est qu’il est extrêmement compact et peut s’installer en quelques secondes embarquant de nombreuses fonctions d’alignement de l’image. Disponible pour un prix plutôt raisonnable en dessous des 800 euros, ce modèle a de sérieux atouts pour séduire. Voyons ce qu’il en est exactement dans un test complet.

Dangbei Atom Fiche technique

Modèle Dangbei Atom Dimensions 19,51 mm x 4,75 mm x 19,51 mm Définition maximale 1920 x 1080 pixels Taille de l’écran 180 pouces Compatible HDR HDR10 Ports HDMI 1 Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 10 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Google Assistant Fiche produit

Conditions du test

Le vidéoprojecteur Dangbei Atom testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle conçu pour les vidéoprojecteurs. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

Dangbei Atom Un petit carré très peu épais qui peut passer et s’installer partout

Le vidéoprojecteur Dangbei est un modèle compact à focale courte. Par rapport à son cousin Emotn N1, il propose un format beaucoup plus plat.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En effet, il fait moins de 5 cm d’épaisseur pour un peu moins de 20 cm de large et de profondeur. Il pèse seulement 1,3 kg donc très aisément transportable. Il peut trouver très facilement une place dans n’importe quel intérieur, que cela soit de manière pérenne ou temporaire.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour faciliter son installation, le fabricant a prévu un socle en caoutchouc antidérapant et même un pas de vis de diamètre standard pour le fixer sur un trépied, par exemple. Il est donc capable de tenir sur une surface légèrement inclinée ou sur un support adapté. D’ailleurs, la marque en propose un sur son site.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Notez que vu son petit gabarit, l’alimentation est externe. Il est donc livré avec un bloc relativement imposant relié au câble d’alimentation.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La partie supérieure de l’appareil est totalement lisse. C’est à l’arrière qu’on trouve le seul bouton qui permet de l’allumer si on ne souhaite pas utiliser la télécommande pour ce faire.

Dangbei Atom Toutes à l’arrière

C’est également là qu’il y a les connectiques, dont le connecteur d’alimentation. On peut compter sur la présence d’une entrée HDMI, d’un port USB 2.0 et d’une sortie audio jack 3,5 mm. En outre, notez que l’Atom est compatible Wi-Fi 5 (802.11 ac) et Bluetooth 5.1. Le connecteur HDMI supporte la technologie eARC, ce qui permet de relier le vidéoprojecteur à une barre de son, le cas échéant. Il n’y a pas de port Trigger 12V pour gérer la synchronisation avec un écran motorisé.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dangbei Atom Libre choix

Le vidéoprojecteur Dangbei Atom est livré sans écran. Cela laisse le choix pour écran, mais si le budget est limité, on peut aussi être tenté de l’installer sans écran (en se servant d’un mur comme surface de projection) et donc perdre le bénéfice (important) d’avoir une surface optimisée pour la projection. Comptez entre 500 et 2700 € environ pour des écrans de différentes tailles dont la surface profite d’un traitement spécifique.

Dangbei Atom Posé c’est installé

Grâce à son format particulièrement compact, l’Atom peut être rangé et sorti très facilement. On peut le prendre pour une séance temporaire et l’installer devant soi, sur une table basse ou le positionner de manière plus pérenne où il reste discret. Sa focale est fixe, ce qui signifie que plus vous aurez de recul par rapport à l’écran ou au mur, plus l’image sera grande. Au maximum, Dangbei annonce une diagonale de 180 pouces, mais nous conseillons de ne pas dépasser les 100 pouces afin de garder un maximum de luminosité. Exactement comme le Hisense C1, il a un rapport de projection de 1,2:1. Concrètement, cela veut dire que pour obtenir une image de 2,40 m de base, il faut un recul d’environ 2,80 m.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’Atom dispose de plusieurs fonctions d’optimisation de l’image facilitant son installation. Il peut faire la mise au point automatiquement et donc régler seul la netteté, en fonction de la distance qui le sépare de l’écran ou du mur. Ensuite, il corrige le trapèze (plus ou moins 30 degrés) pour obtenir une image parfaitement rectangulaire, même s’il est positionné plus haut ou plus bas que le point central. Il peut projeter la tête à l’endroit, à l’envers, en face ou en arrière, par rapport à l’écran. En plus, si vous avez un tableau accroché au mur qui est dans sa zone de projection, il décale automatiquement l’image pour l’éviter. Attention toutefois, car, dans ce cas, l’image sera nécessairement plus petite.

Nos tests nous ont permis de voir que l’Atom offre une image nette une fois posé et que les réglages automatiques donnent pleinement satisfaction. Toutefois, il est possible d’ajuster manuellement la configuration, si nécessaire.

Dangbei Atom Google TV à bord avec Netflix et les autres applications de streaming

Si l’Emotn N1 disposait de son propre système avec plusieurs limitations, ici, c’est Google TV qui est à la manœuvre. Le système est donc nettement plus ouvert à tel point que le fabricant a réussi à le faire certifier par Netflix. En plus, on peut compter sur les autres plateformes de streaming comme Prime Video, MyCanal, Apple TV+, Rakuten TV, Disney+ et bien d’autres encore. L’appareil dispose, en outre, de son propre lecteur de médias. Si on n’en est pas satisfait notamment par certains fichiers qui ne sont pas pris en charge, on peut toujours télécharger VLC, VideoStation ou Plex, par exemple.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Google TV propose des menus de configuration assez classique que l’on retrouve sur les vidéoprojecteurs de la marque et d’autres. Il y a une section spéciale pour configurer l’appareil. Le système nous a paru plutôt réactif et la navigation entre les différents menus est satisfaisante.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dangbei Atom Une image précise

Comme évoqué en introduction, l’Atom utilise une source de lumière Laser avec la technologie ALPD 3.0 s’appuyant sur une puce DMD DLP de Texas Instrument de 0,33 pouce. À titre de comparaison, le Hisense C1, presque deux fois plus cher toutefois pour une image Ultra HD, utilise une puce plus grande, de 0,47 pouce tandis que l’Emotn N1 s’appuie sur une technologie concurrente, le LCD. La définition native de l’Atom est de 1368×768 pixels qu’il est capable d’upscaler grâce au principe de la wobulation pour afficher une image de 1920×1080 pixels. Il embarque la technologie XPR pour ce faire et le résultat est très bon.

On a ainsi droit à une bonne précision et une belle netteté avec de nombreux détails clairs. L’image est homogène, ce qui est appréciable. Notez sa compatibilité avec les contenus 3D. Officiellement, il propose une luminosité de 1200 Lumens.

La technologie DLP avec Laser permet d’avoir des couleurs vives et des noirs relativement profonds par rapport aux modèles LCD qui proposent des contrastes moins importants. Ces derniers sont toutefois totalement dépourvus d’effets arc-en-ciel, un phénomène qui touche tous les modèles DLP. Autre petit grief contre ces derniers : la présence d’une bordure grise formant une sortie de cadre virtuel sur les contours de l’image. Celui-ci fait environ 2 cm pour une diagonale de 100 pouces.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le vidéoprojecteur ne supporte pas les contenus HDR dynamiques que sont HDR10+ et le HDR Dolby Vision. Il faut donc se contenter des formats HDR10 et HLG.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En SDR ou HDR, plusieurs modes d’images sont disponibles : Standard, Vif, Cinéma, Jeu et Personnalisé. On peut jouer sur la température de couleurs pour une teinte standard (réglage par défaut), chaude ou « soin des yeux ». Ce dernier mode permet de limiter la couleur bleue qui est nocive pour l’endormissement. C’est bien pensé. Notez la possibilité de moduler la puissance du laser : Standard, Economique, Personnalisé et Haute performance. Le mode Personnalisé permet de régler la luminosité entre 0 et 10 par pas de 10%, selon les besoins.

L’image produite permet de voir une certaine profondeur de champ et un bon piqué. L’image est globalement agréable à l’œil. Le contraste est intéressant surtout si on arrive à faire la pénombre dans la pièce. Notez qu’il s’agit d’un contraste natif l’appareil étant dépourvu du système dynamique. Le rendu des couleurs est bon, merci la technologie DLP. Ces dernières sont vives, mais sans excès toutefois donnant des scènes relativement naturelles.

La compensation des mouvements et la mise à l’échelle

Les images avec des mouvements rapides sont plutôt agréables avec des décrochages limités. Les rendus ne sont pas parfaits, surtout pour des personnages qui passent devant des fonds hachurés, mais l’ensemble se tient assez bien. Des yeux entrainés peuvent voir certains contours qui ne sont pas extrêmement bien suivis.

La mise à l’échelle est tout à fait convaincante de notre point de vue. La simulation est très bien réalisée et on profite d’un beau piqué avec un niveau élevé de détails.

L’effet Arc-en-ciel

S’agissant d’une technologie de projection DLP, l’effet d’arc-en-ciel est présent ici, mais plutôt limité. La visibilité de ce phénomène dépend de la sensibilité du spectateur et peut survenir en donnant l’impression de voir de petits arcs-en-ciel (rouge/vert/bleu) sur les contours des objets lumineux sur des fonds sombres, voire sur certains sous-titres, par exemple.

Dangbei Atom Une calibration perfectible

Pour nos mesures, nous avons sélectionné le mode Cinéma (température des couleurs réglée par défaut sur le mode Standard) disponible dans les paramètres. En SDR, nous avons mesuré un taux de contraste natif de seulement 642:1, ce qui est plutôt faible. Les noirs paraissent bien délavés et plutôt gris, d’où un usage dans des pièces sombres, de préférence. Le gamma a été relevé à 2,2, ce qui est un peu en dessous de la valeur attendue, mais on peut remarquer que l’appareil s’efforce de suivre la courbe de référence proposant ainsi une certaine justesse des gris, sur tout le spectre, ce qui n’est pas toujours évident. Concernant la température des couleurs, celle-ci a été mesurée, en moyenne à 7379 K, soit bien supérieure à la valeur idéale de 6500 K. Les images sont donc globalement plus froides que ce qu’elles devraient être.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour la fidélité des couleurs, nous avons relevé un Delta E moyen de 7,18, donc nettement supérieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée. Un calibrage peut être nécessaire pour obtenir une plus grande fidélité.

Avec des contenus HDR, c’est aussi le mode Cinéma qui permet de produire l’image la plus proche du rendu cinéma. Pour la fidélité des couleurs, nous avons mesuré un Delta E moyen de 4,98, là aussi supérieur au seuil de 3. Le pic de luminosité a été mesuré à 690 cd/m² avec un recul de 1 mètre de distance par rapport à l’écran. Le projecteur propose une luminosité de 316 cd/m² à une distance de 1,5 m de l’écran, ce qui est nettement plus que le Xgimi Mogo 2 Pro, par exemple qui avait été mesuré à 92,7 cd/m² dans les mêmes conditions. Même en reculant, le vidéoprojecteur arrive à garder une certaine luminosité.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, pour les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives de 80,41% et 61,1%, ce qui est perfectible.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dangbei Atom Disons qu’il est jouable

Le vidéoprojecteur propose un mode Jeu qui permet de réduire le temps de retard à l’affichage. Toutefois, celui-ci est loin d’être optimal, car mesuré à un tout petit peu moins de 50 ms, la limite pour que cela soit « jouable ». Les joueurs les plus avertis seront un peu déçus par ce point. La plupart des autres personnes peuvent s’en contenter.

Dangbei Atom Juste le minimum

Avec ses deux haut-parleurs de 5W chacun, l’Atom fait le minimum pour l’audio. Ne comptez pas sur le décodage du format Dolby Atmos, il est limité au Dolby Audio et Dolby Digital. On peut cependant profiter d’un son relativement équilibré. On ne parle pas non plus de spatialisation et de basses, deux caractéristiques absentes ici. Pour dépanner, la liaison Bluetooth permet d’utiliser le vidéoprojecteur comme enceinte d’appoint.

La télécommande

La télécommande qui accompagne le vidéoprojecteur est compacte. Bluetooth, elle n’est pas rétroéclairée, mais vu le nombre de touches, cela ne pose pas vraiment de problème. Il y a un bouton pour déclencher l’assistant vocal Google et trois sont dédiés aux plateformes YouTube, Netflix et Prime Video. Un bouton permet de revenir au menu d’accueil et on peut évidemment gérer le volume. Notez aussi l’intégration d’un microphone. Enfin, pour faciliter l’installation, sur le profil, il y a un bouton permettant de faire la mise au point et un autre pour accéder aux réglages du projecteur, ce qui est bien pensé et permet donc une configuration rapide, si nécessaire.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dangbei Atom Consommation et nuisance sonore raisonnables

En mode Cinéma SDR, le vidéoprojecteur Dangbei Atom consomme 57W avec une mire blanche à 100% et le niveau de luminosité standard. Avec une image HDR, la consommation est à peine supérieure. C’est plutôt raisonnable. Avec le mode Economique, on descend à 47W.

Pour la nuisance sonore, nous avons mesuré un bruit de seulement 35 dB à 1 mètre de distance, ce qui signifie que le projecteur est très discret (mode standard ou économique). Même placé proche de soi, en bout de canapé, par exemple, on l’entend très peu et il ne nuit pas à la séance.

Dangbei Atom Prix et disponibilité

Le vidéoprojecteur Dangbei Atom est disponible pour un prix de 759 euros.