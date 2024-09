Test du Philips Screeneo UL5 : le triple laser UST abordable à l’épreuve du réel

Il promet monts et merveilles : un home cinéma accessible, ultra-compact et doté d'une technologie triple laser dernier cri. Le Philips Screeneo UL5, financé en partie par une campagne Indiegogo, a de quoi séduire sur le papier. Mais cette promesse de cinéma à domicile à prix modéré se traduit-elle par une expérience à la hauteur ?

Le vidéoprojecteur Philips Screeneo UL5 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Le marché des vidéoprojecteurs ultra-courte focale (UST) ne cesse de s’étoffer, avec des modèles toujours plus compacts et abordables. Le Philips Screeneo UL5 s’inscrit dans cette tendance, promettant une expérience cinéma à domicile accessible au plus grand nombre. Ce modèle n’a plus grand chose à voir avec le Screeneo UL5, nettement plus imposant.

Né d’une campagne Indiegogo ayant récolté plus d’un million d’euros, ce petit projecteur laser intrigue autant qu’il interroge. Il est surprenant qu’une marque établie comme Philips, qui conçoit des téléviseurs et autres appareils électroniques depuis des décennies, ait eu recours au financement participatif. Le Screeneo UL5 tient-il ses promesses d’image Full HD jusqu’à 100 pouces, le tout dans un format ultra-compact et à un prix attractif de 799 euros ? Réponse dans notre test.

Philips Screeneo UL5 Spécifications techniques

Modèle Philips Screeneo UL5 Dimensions 206 mm x 86,6 mm x 94 mm Définition maximale 1920 x 1080 pixels Taille de l’écran 120 pouces Compatible HDR HDR10 Ports HDMI 1 Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 6 watts Sortie audio Haut-parleurs Système d’exploitation (OS) LuminOS Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un vidéoprojecteur prêté par le constructeur.

Philips Screeneo UL5 Architecture technique : entre innovation et compromis

Le Philips Screeneo UL5 s’appuie sur une technologie d’affichage éprouvée dans le domaine des vidéoprojecteurs : le DLP (Digital Light Processing). Au cœur de ce système se trouve une puce DMD (Digital Micromirror Device) de 0,23 pouce, fournie par Texas Instruments. Cette puce est composée de centaines de milliers de micro-miroirs oscillants, chacun représentant un pixel de l’image. Ces miroirs basculent à très haute vitesse pour refléter la lumière provenant de la source laser, créant ainsi l’image projetée sur l’écran ou le mur.

Cette technologie est réputée pour offrir une bonne netteté d’image et un excellent taux de contraste, ce qui est essentiel pour une expérience cinéma immersive. Toutefois, la résolution native de la puce DMD 0,23’’ présente ici est de 960×540 pixels et c’est grâce à la technologie XPR (eXpanded Pixel Resolution) que la résolution de 1920×1080 pixels est atteinte. L’UL5 embarque ainsi un actuateur (une pièce de verre oscillante) qui décale très rapidement l’image projetée de manière diagonale, quadruplant ainsi le nombre de pixels perçus par l’œil humain.

Technologie triple laser : potentiel et réalité

Le Screeneo UL5 est équipé d’une source lumineuse à laser triple (rouge, vert et bleu), ce qui lui confère plusieurs avantages. Tout d’abord, elle permet une reproduction des couleurs plus large et plus riche, couvrant un spectre colorimétrique étendu. Les lasers offrent également une luminosité des plus constantes sur le long terme, avec une durée de vie nettement supérieure aux lampes traditionnellement utilisées dans les vidéoprojecteurs. Ainsi, Philips annonce une couverture de l’espace colorimétrique SDR (rec.709) de 200 % et HDR (Rec.2020) de 108 %. On verra plus loin que couverture large n’est pas vraiment précision et qu’il faut se méfier des chiffres mis en avant par la marque.

Philips Screeneo UL5 Design : l’essentiel à savoir

Le Philips Screeneo UL5 est un appareil au design épuré et compact. Son boîtier rectangulaire, principalement blanc avec des accents gris, arbore des lignes sobres qui devraient lui permettre de s’intégrer harmonieusement dans divers intérieurs.

Sa face avant accueille un récepteur infrarouge et un bouton de mise sous tension. De larges grilles d’aérations sont installées sur les flancs, aux côté de la connectique également répartie de part et d’autre. Le nez du UL5 est recouvert de tissu gris, pour dissimuler ses transducteurs. L’objectif est logé au creux de la face supérieure, aux côtés d’un capteur de distance pour la mise au point.

Philips Screeneo UL5 Options de connexion

Le Screeneo UL5 offre une variété d’options de connexion. Il dispose de deux entrées vidéo principales : une HDMI standard et une USB-C, ainsi qu’un port USB-A supplémentaire pour les périphériques de stockage externes.

Les entrées HDMI et USB-A du Philips Screeneo UL5 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

L’entrée HDMI accueille les sources vidéo classiques telles que lecteurs Blu-ray, consoles de jeux, Chromecast 4K ou Apple TV. Ce port est enrichi des protocoles CEC et ARC, permettant de contrôler une source connectée avec la télécommande du Screeneo UL5 et de transmettre le son à un ampli home-cinéma ou une barre de son compatible ARC.

L’entrée USB-C est polyvalente. Elle peut recevoir la sortie vidéo de smartphones et certains ordinateurs, lire des fichiers vidéo depuis un disque externe, ou même alimenter des lecteurs compacts comme Fire TV ou Chromecast.

Les deux ports USB-C du Philips Screeneo UL5 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Enfin, le Screeneo UL5 est équipé d’un second port USB-C, dédié à l’alimentation du vidéoprojecteur. Cette configuration permet une installation plus flexible et épurée, en éliminant le besoin d’un câble d’alimentation traditionnel plus encombrant.

Philips Screeneo UL5 Consommation électrique modérée

Le Screeneo a un appétit d’oiseau, avec seulement 42 W avalés au maximum en mode normal (luminosité max) et 33 W en mode Éco. Cela ouvre la possibilité d’éventuellement l’alimenter avec une batterie externe Power Delivery.

Philips Screeneo UL5 Bruit de fonctionnement

Malgré cette consommation raisonnable, le Philips Screeneo UL5 doit être refroidi activement et ses petits ventilateurs se manifestent bruyamment lorsqu’il monte en température ; ce qui arrive dès que l’image affichée est très claire. Même avec des contenus sombres ou en mode Éco, l’UL5 produit un bruit assez gênant, a priori lié aux oscillations de son actuateur optique.

Le Philips Screeneo UL5 peut projeter une image au sol… mais est-ce bien utile ? // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Dans le meilleur des cas, le niveau de bruit produit atteint 34 dB aux abords de l’appareil et jusqu’à 44 dB lorsque les ventilateurs accélèrent. C’est trop pour ne pas parasiter le visionnage tard le soir, lorsque le volume du son est au plus bas. En effet, une pièce calme a un bruit de fond compris entre 27 et 30 dB et 3 dB correspondent à un doublement de l’intensité.

Position Mode Éco /normal Pic sonore Côtés gauche/droit 34 dB 44 dB Derrière 35 dB 44 dB Dessus 34 dB 44 dB Bruit de fonctionnement du Philips Screeneo UL5

Philips Screeneo UL5 Installation et mise en œuvre

Le Philips Screeneo UL5 dispose d’un ratio de projection de 0,23:1, permettant de l’installer vraiment tout près du mur de projection ; et même contre. Voici les tailles d’image en fonction de la distance :

Distance de Projection (cm) Largeur de l’image (cm) Distance de l’image au sol 19 cm (collé au mur) 89 cm 15 cm 25 cm 112 cm 17 cm 30 cm 140 cm 18 cm 40 cm 182 cm 22 cm 50 cm 224 cm * 25 cm Taille d’image du Screeneo UL5 selon la distance du mur.

* Soit une diagonale de 100 pouces, taille maximale recommandée par Philips

Premier constat, ce vidéoprojecteur vise assez bas : on peut donc l’installer sur un meuble sans risquer que l’image ne touche le plafond. En positionnant le Screeneo au bord d’un meuble de faible profondeur (40 cm), on obtient une image d’environ 1m80 de largeur. Pour obtenir de plus grandes tailles, il faudra l’installer sur un meuble plus profond.

La télécommande du Philips Screeneo UL5 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Bon point, le logiciel embarqué permet de corriger la déformation en trapèze et d’inverser l’image en cas de montage au plafond. Un pas de vis est présent sous l’appareil pour le fixer à un support. Le Philips Screeneo UL5 dispose même de petits pieds en caoutchouc pour un positionnement vertical et afin de projeter une petite image vers le bas, par exemple sur une table (blanche de préférence). En revanche, l’appareil n’est pas équipé de pieds à pas de vis pour corriger son assiette horizontale. Il faudra donc le caler éventuellement avec du papier en cas de plancher non plat ou de mur pas droit. Rien d’insurmontable.

L’objectif du Philips Screeneo UL5 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Philips livre une télécommande IR et Bluetooth, dépourvue de rétro-éclairage. Il faudra donc s’habituer à la position des différents boutons pour les manoeuvrer dans l’obscurité. De nombreux raccourcis sont intégrés, notamment un autofocus automatique assorti de réglages manuels. Bref, rien ne manque.

Philips Screeneo UL5 Un OS embarqué basé sur Android

Philips a installé un système d’exploitation basé sur Android appelé LuminOS. Il ne s’agit pas d’un Android TV, mais d’une adaptation maison d’Android pour smartphone, avec un magasin alternatif d’applications. On y trouve celles des principaux services de streaming (Netflix, Prime Video, Apple TV +, HBO Max, Canal, etc.) et comme les certificats DRM de niveau 1 sont installés, la lecture s’effectue en HD. Il n’y a cependant pas de prise en charge des contenus HDR par LuminOS, sauf à utiliser une source externe HDMI.

L’interface LuminOS et la mire de mise au point automatique // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Le contrôleur Wi-Fi intégré est performant et parvient à lire des contenus en HD avec un débit élevé. L’AirPlay est supporté et fonctionne très bien, ce qui n’est pas le cas du protocole Chromecast.

Plusieurs modes d’affichage sont proposés : Normal, Présentation, Jeux, Films et Util, avec peu de différences colorimétriques. La luminosité, le contraste, la saturation, la teinte et la netteté d’image peuvent être ajustés. Quant à la colorimétrie, le mode Util propose seulement un réglage basique d’intensité pour le rouge, le vert et le bleu. Autrement dit, il faudra se contenter du rendu des modes réglés en usine et ne pas espérer calibrer le Screeneo UL5.

Philips Screeneo UL5 Mesures et calibration

Le triple laser du Philips Screeneo 5 n’est pas à la hauteur des attentes suscitées par la technologie. Sur le papier, l’emploi de trois lasers permet d’accroître la richesse des couleurs et leur précision. En pratique, ce n’est absolument pas le cas, bien que les espaces colorimétriques SDR (rec.709) et HDR (rec.2020) soient intégralement couverts. Sorti de boîte, ce vidéoprojecteur affiche une image d’une colorimétrie douteuse, dérivant sévèrement dans le bleu et le vert.

L’image du Philips Screeneo UL5 prend des teintes vertes et bleues excessives. // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Les mesures à la sonde vont dans ce sens : ni le rouge, ni le vert, ni le bleu, ni le magenta, ni le cyan ne le sont véritablement. On atteint même des valeurs de dérive qui défient l’entendement, par exemple un delta de presque 19 sur le rouge, alors que notre œil décèle les anomalies colorimétries au-delà d’un delta de 3. Sur l’ensemble des couleurs, le delta moyen s’établit dans le meilleur mode à 13,5.

Dérive colorimétrique par mode

blanc rouge vert bleu cyan magenta jaune Standard 17 19,57 8,27 9,78 17,35 10,57 7,85 Film 16,82 18,93 8,99 8,25 17,35 11,22 7,80 Jeux 17,33 19,67 8,03 10,79 17,28 10,16 7,85 Au-delà de 3, la dérive de couleur est perceptible. Ici elle varie de 8 à 19.

La température du blanc est de 7200 K environ, trop éloignée des 6500 K de référence pour le cinéma. Il n’y a guère que la courbe de luminosité (gamma) qui suit peu ou proue les recommandations, avec une valeur de 2,2. Dans ces conditions, les scènes sombres et claires sont correctement exposées.

Les dérives de couleur en mode SDR sont excessives. C’est pire en HDR. // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Comme il n’existe aucun CMS (Color Management System), mais seulement un réglage de puissance laser pour les couleurs rouge, vert et bleu, je n’ai pas réussi à corriger les couleurs du Screeneo UL5. Les dérives de couleurs s’améliorent trop peu pour que l’image ne semble pas flanquée d’une teinte vert-bleu.

Niveau de noir et contraste satisfaisants

C’est le point fort du Philips Screeno, avec une valeur de 1320:1, qui garantit sur un mur blanc de profiter d’un niveau de noir convaincaint et non d’un gris foncé.

L’interface Android TV d’un Google Chromecast branché au Philips Screeneo UL5 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Les scènes sombres ont ainsi une profondeur agréable, même si d’autres défauts viennent parasiter l’expérience (on y revient).

Une luminosité bien trop juste

Philips annonce 400 Lumens ce qui est très peu pour profiter d’une grande image (> 2 m). Il en faudrait le double, voire le triple. En pratique, mon exemplaire de test ne produisait que 340 Lumens, ce qui permet d’afficher une image de 1m80 de large avec un éclairement de 16 FL (celui préconisé au minimum dans les salles de cinéma).

Le menu de réglages du Philips Screeneo UL5 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Pas question en tout cas de projeter une image de 2m20 de large (100 pouces de diagonale), comme le suggère Philips, car elle est alors bien trop sombre et pénible à regarder.

Philips Screeneo UL5 Rendu visuel : entre promesses et réalité

La qualité d’image globale n’est pas bonne pour les raisons évoquées jusqu’ici (colorimétrie, luminosité…) mais également parce que la définition semble très en deçà des 2 millions de pixels annoncés. En témoigne le fait que l’on distingue très bien les pixels de l’image, même avec 1m50 de largeur (photo ci-dessous). Clairement, la résolution perçue n’est pas HD 1080p, mais en deça. De fait, absolument tout ce que l’on regarde manque cruellement de précision et la perception de l’image est sans cesse parasitée par cette grille de pixels.

Les pixels s’invitent dans chaque image // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Cela ne s’arrange pas en HDR, d’autant que le Philips Screeneo UL5 ne gère que le HDR10 et pas le Dolby Vision ou le HDR10+. Le format HDR10 ne permettant pas au vidéoprojecteur d’adapter l’image reçue à ses capacités (notamment sa luminosité), l’image obtenue est globalement sombre, peu importe qu’une option dans le menu de l’appareil permette de corriger un peu cet aspect. La colorimétrie est là aussi bien trop imprécise.

Une fluidité convenable

Côté fluidité d’image, cela va plutôt bien. Toutefois, la puce DMD installée ne gère l’affichage qu’en mode 60 Hz, ce qui implique une conversion de cadence pour les films de cinéma tous produits en 24 Hz et les séries à 25 Hz. Il y a parfois de légères saccades sur certains travellings piégeurs, mais globalement l’image est fluide.

Philips Screeneo UL5 Un son de mauvaise qualité

Les transducteurs installés dans le Philips Screeneo UL5 sont de mauvaise qualité. Le grave est en net retrait, le médium agressif et l’aigu sans précision. En outre, l’échelle de volume est mal programmée, car malgré 100 incréments, le son est encore trop fort au premier point de volume. Dans ces conditions, il est conseillé d’associer une enceinte Bluetooth à la source HDMI branché à l’appareil.

Philips Screeneo UL5 Prix et de sortie

Le Philips Screeneo UL5 est disponible au prix de 799 euros.