Test du vidéoprojecteur LG CineBeam Q : merveilleux design au service d’une image 4K de qualité

Présenté lors du dernier salon du CES 2024 de Las Vegas, le vidéoprojecteur CineBeam Q était l’une des sensations sur le stand LG à côté des TV transparentes. Ce modèle se démarque par un design au look rétro avec une poignée rotative à 360 degrés lui assurant une parfaite stabilisation et un transport facile. Il est capable d’afficher une image Ultra HD 4K jusqu’à 120 pouces, le tout fonctionnant sous webOS. Nous l’avons testé pour vous.

À côté des TV transparents et autres appareils LG, le nouveau vidéoprojecteur CineBeam Q était clairement d’une des attractions du dernier CES 2024 à Las Vegas au regard de son design particulièrement élégant mêlant look rétro et modernité. Outre sa robe extérieure, l’appareil offre la possibilité d’afficher une image de 120 pouces en diagonale avec une définition Ultra HD 4K depuis une source Triple Laser prometteuse d’une très haute qualité avec des couleurs vives et un contraste profond.

Fonctionnant sous webOS, comme les TV de la marque, il embarque toutes les applications de streaming qu’on est en droit d’attendre d’un tel vidéoprojecteur connecté, sans oublier les fonctions d’optimisation automatique de l’image pour une installation des plus faciles. Au regard de sa fiche technique particulièrement intéressante, il nous tardait de le tester, ce que nous avons pu faire pendant un petit moment pour vous livrer notre avis et que vous puissiez vous faire le vôtre.

LG CineBeam Q Fiche technique

Modèle LG CineBeam Q Dimensions 135 mm x 80 mm x 135 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 120 pouces Compatible HDR HDR10 Ports HDMI 1 Compatible Surround Dolby Atmos Puissance des haut-parleurs 3 watts Sortie audio Haut-parleurs Système d’exploitation (OS) webOS Fiche produit

Le vidéoprojecteur LG CineBeam Q testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle conçu pour les vidéoprojecteurs. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

LG CineBeam Q Le plus beau vidéoprojecteur qui existe toute catégorie confondue

Pas évident de proposer un design original pour un vidéoprojecteur pourrait-on penser vu que la quasi-totalité des marques sont plutôt conservatrices sur ce point. Récemment, le Xgimi Horizon Ultra nous avait particulièrement séduits avec ses couleurs, son format carré et sa trappe motorisée en façade recouverte d’un tissu qui vient cacher l’objectif. Mais avec le LG CineBeam Q, les designers ont réussi à proposer un vrai effet « wahou ! ». Il arbore ainsi un look à la fois moderne tout en étant assez rétro.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

D’un point de vue plus pratique , il s’agit d’une boîte parfaitement rectangulaire en métal qui ne fait que 135×135 mm pour 80 mm de largeur. Il est associé à une poignée rotative qui peut pivoter sur 360 degrés. Celle-ci a deux objectifs. Le premier est de transporter facilement l’appareil, voire de l’accrocher. Le deuxième est de permettre d’incliner le vidéoprojecteur. Cette poignée assure une parfaite stabilisation du dispositif. Bien pensé et pratique, ce dispositif pivote vraiment sans aucune butée.

Comptez sur un poids d’un peu moins de 1,5 kg, ce qui est très raisonnable.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’alimentation est externe. Il est donc livré avec un bloc relativement imposant relié au câble d’alimentation. C’est à l’arrière qu’on trouve le seul bouton qui permet de l’allumer si on ne souhaite pas utiliser la télécommande pour ce faire.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

LG CineBeam Q Connectiques : à l’arrière, toutes

C’est au dos du vidéoprojecteur que l’on trouve toutes les connectiques. Elles ne sont pas très nombreuses, mais disons qu’il y a l’essentiel. On peut compter sur la présence d’une entrée HDMI, d’un port USB-C. Il n’ y a pas de sortie audio, mais le Bluetooth permet de connecter un casque sans fil, voire un ampli, le cas échéant. Bien entendu, le CineBeam Q est Wi-Fi. Comme la quasi-totalité des vidéoprojecteurs compacts, il n’y a pas de port Trigger 12V pour gérer la synchronisation avec un écran motorisé.

Notez la compatibilité avec la technologie AirPlay 2 pour la diffusion de contenus multimédia sans fil. La fonction HomeKit est également de la partie.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

LG CineBeam Q Écran : libre choix

Le vidéoprojecteur LG CineBeam Q est livré sans écran. Cela laisse le choix pour la surface d’affichage, mais si le budget est limité, on peut aussi être tenté de l’installer sans écran (en se servant d’un mur comme surface de projection) et donc perdre le bénéfice (important) d’avoir une surface optimisée pour la projection. Comptez entre 500 et 2700 euros environ pour des écrans de différentes tailles dont la surface profite d’un traitement spécifique.

LG CineBeam Q Installation automatique

Avec son format et son petit poids, on peut très facilement déplacer le CineBeam Q. Vu son design, il sera dommage de le cacher. Toutefois, il peut trôner sur une étagère le temps d’inutilisation et on le met en place, face au mur ou à un écran, lorsqu’on en a besoin. En effet, pas besoin de passer des heures pour l’installation. Il suffit de le poser et de laisser faire le système pour obtenir automatiquement une image très nette et parfaitement rectangulaire, et ce, même si l’appareil n’est pas exactement face ni à la même hauteur que le centre de la surface sur laquelle on projette. Le focus est fait immédiatement ainsi que la correction du trapèze.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le CineBeam Q est capable d’afficher une image avec une diagonale de 120 pouces au maximum. Nous conseillons de projeter jusqu’à 100 pouces pour obtenir des performances optimales. Dépourvu d’un zoom, le recul détermine la taille de l’image. Il a un rapport de projection de 1,2:1, comme le Dangbei Atom, par exemple. Concrètement, cela veut dire que pour obtenir une image de 2,40 m de base, il faut un recul d’environ 2,80 m.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Comme évoqué plus haut, il dispose de plusieurs fonctions d’optimisation de l’image facilitant son installation. Il peut ainsi faire la netteté automatiquement et donc régler seul la mise au point, en fonction de la distance qui le sépare de l’écran ou du mur. Le principe fonctionne très bien. Ensuite, il corrige aussi le trapèze afin d’afficher une image parfaitement rectangulaire, même s’il est positionné plus haut ou plus bas que le point central. Il est capable de projeter la tête à l’endroit, à l’envers, en face ou en arrière, par rapport à l’écran. Il suffit de choisir dans le menu de configuration.

Après de nombreux essais, le CineBeam Q offre une image très nette une fois posé jusque dans les coins. Malgré les réglages automatiques, on peut affiner avec une correction manuelle.

LG CineBeam Q WebOS aux commandes

À l’image des TV LG, le vidéoprojecteur CineBeam Q est animé par le système webOS. Malheureusement, on n’a pas droit à un contrôle via le gyroscope de la télécommande, ce qui est dommage et fait l’originalité de cet OS. Il faut donc passer par une navigation classique qui reste fluide qu’on lance une application ou parcoure les menus.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Un léger temps d’attente a été toutefois constaté pour afficher l’intégralité du panneau de configuration complet de l’appareil. Rappelons que le système propose un premier niveau avec la plupart des fonctions rapidement disponibles, à l’appui sur la touche engrenage de la télécommande et ensuite un autre niveau plus complet.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

On trouve les mêmes options que sur les TV de la marque. Un menu spécifique est toutefois accessible pour la configuration de l’image du vidéoprojecteur.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Au sujet des applications, on trouve toutes celles qui sont les plus populaires et permettent d’accéder aux contenus audio et vidéo favoris comme Prime Video, MyCanal, Apple TV+, Rakuten TV, Disney+ et bien d’autres encore. L’appareil dispose, en outre, de son propre lecteur de médias qui permet outre le fait de visionner le contenu d’un support externe (via l’USB-C), permet également d’accéder aux médias partagés sur le réseau domestique.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

LG CineBeam Q Une image précise

Comme évoqué en introduction, Le CineBeam Q s’appuie sur une source de lumière Triple Laser avec la technologie ALPD 3.0 associées à une puce DMD DLP de Texas Instrument. À titre de comparaison, l’Atom de Dangbei légèrement moins cher utilise un seul laser et une définition Full HD simulée. Ici, le CineBeam Q offre mieux avec de l’Ultra HD 4K (aussi simulé depuis une matrice Full HD).

L’image produite par le vidéoprojecteur LG est vraiment très belle avec beaucoup de détails et une excellente homogénéité. Les couleurs sont particulièrement vives et on profite de très bons contrastes (dynamiques) permettant d’apprécier tous les programmes dont les plus sombres, sans oublier la précision qui est ici de mise.

Avec ce vidéoprojecteur, il faut donc se contenter des formats HDR10 et HLG puisqu’il ne supporte pas les contenus HDR dynamiques que sont le HDR10+ et le HDR Dolby Vision.

En SDR, plusieurs modes d’images sont disponibles : Standard, Sport, Vif, Filmmaker, Cinéma, Mode le plus lumineux, Optimiseur de jeu, Expert (pièce sombre) et Expert (pièce lumineuse). Avec des contenus HDR, il faut choisir entre les modes Standard, Vif, Cinéma, Accueil Cinéma, Mode le plus lumineux, Optimiseur de jeu ou Filmmaker. Ce dernier a notre préférence pour un rendu des plus « cinéma ».

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La compensation des mouvements et la mise à l’échelle

Les séquences comportant des mouvements rapides passent très bien offrant des décrochages limités. On apprécie les travellings qui sont souples et détaillés même avec des fonds hachurés.

La mise à l’échelle est très convaincante de notre point de vue. La simulation est très bien réalisée et on profite d’un beau piqué avec un niveau élevé de détails dans toutes les scènes.

L’effet Arc-en-ciel

Comme le vidéoprojecteur embarque une technologie de projection DLP, l’effet d’arc-en-ciel est présent ici, mais il est relativement limité. La visibilité de ce phénomène dépend de la sensibilité du spectateur et peut survenir en donnant l’impression de voir de petits arcs-en-ciel (rouge/vert/bleu) sur les contours des objets lumineux sur des fonds sombres, voire sur certains sous-titres, par exemple.

LG CineBeam Q Une calibration satisfaisante

Pour nos mesures, nous avons sélectionné le mode Filmmaker qui permet d’obtenir le meilleur rendu « Cinéma », comme sur les TV de la marque LG. Nous avons mesuré un taux de contraste natif de 1815:1, ce qui est assez élevé. Les noirs n’apparaissent pas délavés, mais empreints d’une certaine profondeur. L’appareil donne les meilleurs résultats dans la pénombre et peut cependant être utilisé dans une pièce éclairée. Le gamma moyen a été relevé à 2,24, ce qui est un peu en dessous de la valeur attendue, mais on peut remarquer que l’appareil suit très bien la courbe de référence proposant ainsi une certaine justesse des gris, sur tout le spectre, ce qui n’est pas toujours évident. Concernant la température des couleurs, celle-ci a été mesurée, en moyenne à 7235 K, soit supérieure à la valeur idéale de 6500 K. Les images sont donc globalement plus froides que ce qu’elles devraient être.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour la fidélité des couleurs, nous avons relevé un Delta E moyen de 5,23, donc bien supérieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée. Un calibrage peut être nécessaire pour obtenir une plus grande fidélité et descendre en dessous de 3. On peut cependant se contenter des réglages par défaut, si on n’est pas trop exigeant ou que l’on ne maîtrise pas les paramètres.

Avec des contenus HDR, c’est encore le mode Filmmaker qui permet de produire l’image la plus proche du rendu cinéma. Pour la fidélité des couleurs, nous avons mesuré un Delta E moyen de 5,31, là encore supérieur au seuil de 3. Le pic de luminosité a été mesuré à 323 cd/m² avec un recul de 1 mètre de distance par rapport à l’écran contre 690 cd/m² pour l’Atom de Dangbei. Le projecteur propose une luminosité de 155 cd/m² à une distance de 1,5 m de l’écran, ce qui est nettement moins que le Dangbei Atom (336 cd/m²) mais plus que le Xgimi MoGo 2 Pro, par exemple qui avait été mesuré à 92,7 cd/m² dans les mêmes conditions.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, pour les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu de très bonnes valeurs respectives de 99,70% et 98,72%, ce qui est vraiment excellent.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

LG CineBeam Q Disons qu’il est jouable

Exactement comme les TV de la marque, il y a une option Optimiseur de jeu. On peut ainsi optimiser un temps de retard à l’affichage réduit. Toutefois, celui-ci est loin d’être optimal, car mesuré à un tout petit peu moins de 60 ms. C’est au-dessus de la limite (50 ms) pour que cela soit « jouable » et représente presque 4 images de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran. Cependant, l’expérience pour la plupart des joueurs reste acceptable mais les plus avertis seront un peu déçus par ce point.

LG CineBeam Q Un son mono qui dépanne

C’est un peu la déception de ce vidéoprojecteur. En effet, le son est ici mono à partir d’un seul haut-parleur. Le rendu n’est pas vraiment convaincant même s’il peut faire le job si on n’est pas très exigeant. Pour obtenir le meilleur de l’audio, il y a deux solutions, soit une liaison sans fil avec un dispositif Bluetooth comme une enceinte portable, soit utiliser un câble HDMI en l’occurrence et le brancher sur la prise idoine du vidéoprojecteur et sur une barre de son, voire un amplificateur Home Cinéma où il sera possible d’exploiter le format immersion Dolby Atmos. En effet, le CineBeam Q est compatible Pass Through et donc transmet le signal aux dispositifs le supportant.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La télécommande

Comme évoque plus haut, à la différence des TV LG, elle n’embarque pas de fonction gyroscopique, ce qui est l’une des originalités des moyens de contrôle de webOS. Pas de rétroéclairage non plus. Blanche comme pour signaler son caractère Premium, elle intègre un microphone pour les commandes vocales et quelques touches assez facilement accessibles. Les paramètres peuvent être affichés rapidement. Trois boutons sont dédiés aux plateformes Netflix, Disney+ et Prime Video.

LG CineBeam Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sous la roue directionnelle, un bouton permet de revenir au menu d’accueil et on peut accéder aux différentes entrées dont les médias partagés sur le réseau domestique. Enfin, notez aussi la présence d’une touche pour accéder au menu de configuration de l’image pour faire la netteté, corriger le trapèze, etc.

LG CineBeam Q Consommation et nuisance sonore raisonnables

En mode Cinéma SDR, le vidéoprojecteur LG CineBeam Q consomme 47 W avec une mire blanche à 100% et le niveau de luminosité standard., ce qui est peu. À titre de comparaison, le Dangbei Atom propose 57 W dans les mêmes conditions. Avec une image HDR, la consommation est à peine supérieure. C’est raisonnable.

Pour la nuisance sonore, nous avons mesuré un bruit de seulement 36 dB à 1 mètre de distance, ce qui signifie que le projecteur est très discret. Notez que le système de ventilation est malgré tout continu et que ce n’est pas le système audio intégré qui va le couvrir intégralement.

LG CineBeam Q Prix et disponibilité

Le vidéoprojecteur LG CineBeam Q est disponible pour un prix de 999 euros.