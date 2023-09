Test du Viewsonic X2-4K : un excellent vidéoprojecteur 4K grand-angle à prix contenu

Équipé de la reine des puces DMD, plébiscitée pour sa précision et son contraste, le ViewSonic X2-4K fait le pari d’une focale courte avec zoom optique, pour afficher une très grande image 4K-UHD dans une petite pièce et sans nécessiter d'écran technique. Précision d’image, justesse des couleurs et contraste, valeurs de calibration conseillées, performances sonores... nous l'avons testé et voici ce qu'il faut savoir.

Le marché de la vidéoprojection est en plein boom, inondé par des modèles à ultra-courte focale qui révolutionnent le cinéma à la maison. Faciles à installer, ces projecteurs se posent à 20 cm du mur et affichent une image de plusieurs mètres de base. Magique ? Presque, car une contrainte d’importance existe : sans écran technique dédié, l’image perd en luminosité et se dégrade. Le moindre défaut de planéité d’un mur ou une toile à peine gondolée détériorent la géométrie de l’image de façon flagrante. Et, à cause de l’angle de projection, la lumière rasante installe un voile blanc qui nuit au contraste et à l’immersion.

Avec le ViewSonic X2-4K et sa focale insensible aux aspérités de la surface de projection, le fabricant taïwanais vise les amateurs de séries et de cinéma qui ne veulent pas dépenser de 1000 à 4000 euros supplémentaires pour un écran à micro-lamelles, mais profiter d’une belle image avec un simple mur blanc et sans trop de recul. Le ViewSonic X2-4K est la version 4K-UHD du ViewSonic X2, commercialisé depuis quelques mois et limité ce dernier à l’affichage HD 1080p.

Viewsonic x2-4K Fiche technique

Modèle Viewsonic x2-4K Dimensions 35,5 cm x 12,1 cm x 251 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l'écran 120 pouces Ports HDMI 2 Compatible Surround Non Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 12 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un appareil prêté par le constructeur. Ce vidéoprojecteur a été associé à un écran à toile blanche de 100 pouces (gain nul/1.0) ainsi qu’à un simple mur blanc. Les valeurs de calibration proposées dans cet article ont été déterminées au moyen d’une sonde colorimétrique.

Viewsonic x2-4K Une grande puce DMD

Le ViewSonic X2-4K utilise la technologie DLP de Texas Instrument et embarque une puce DMD DarkChip de 0,65 pouce. Sa résolution native est de 1920 x 1080 pixels, mais grâce à un module optique oscillant (actuateur), la définition est portée à 3840 x 2160 pixels, soit UHD-4K. Ce procédé appelé XPR (eXpanded Pixel Resolution) n’utilise pas la technique de l’interpolation, mais affiche une véritable image 4K en quatre passes à 240 Hz. La puce DMD du X2-4K se distingue par son contraste plus élevé que les puces de tailles inférieures (0,47, 0,33 et 0,23 pouce) et offre une image plus précise.

La source lumineuse est confiée à 4 blocs LED pour une luminosité maximale annoncée de 2150 lumens ANSI et une durée de vie de 30 000 heures environ. Le ViewSonic X2-4K est compatible avec les signaux vidéo classiques SDR 2D et même 3D, en utilisant des lunettes DLP link (non fournies). Les programmes en HDR sont également gérés, mais seulement au format HDR10, le Dolby Vision et le HDR10+ n’étant pas pris en charge.

Viewsonic x2-4K Design

Le vidéoprojecteur ViewSonic X2-4K présente des lignes on ne peut plus classiques. Copie conforme du ViewSonic X2, il s’en distingue par une livrée noire et deux bandeaux verticaux verts rappelant son optimisation pour les consoles de jeux, notamment la Xbox. L’appareil dispose de larges ouvertures sur les flancs et la face avant, pour optimiser la circulation de l’air et le refroidissement des composants électroniques, notamment les LED. L’extraction se fait d’ailleurs par le côté droit (côté du bouton d’alimentation). Les haut-parleurs intégrés, signés Harman Kardon, sont également installés sur les côtés.

Le bloc optique est réalisé en verre et partiellement obstrué dans sa partie inférieure, pour limiter les fuites lumineuses vers le bas. L’objectif installé disposant d’un zoom optique, son réglage est possible par le biais d’une bague accessible par le dessus de l’appareil. On peut alors agrandir ou diminuer la taille de l’image sur une plage de 20 %, ce qui facilite le placement du vidéoprojecteur. La mise au point est manuelle, au moyen d’une seconde bague crantée et à course lente, précise et stable. Tout à côté des réglages optiques se trouve un bloc de boutons de commande, qui permettent de contrôler le ViewSonic X2-4K sans sa télécommande. Bon point, un cache monté sur glissière peut recouvrir objectif et boutons, afin d’éviter que la zone ne devienne un nid à poussière.

La télécommande est un modèle rétro-éclairé, très pratique à utiliser dans la pénombre, d’autant que le fabricant a eu l’idée d’y intégrer un gyroscope et qu’il suffit de la secouer pour qu’elle s’éclaire.

Viewsonic x2-4K Connectique

La face arrière rassemble l’ensemble des prises. Le ViewSonic X2-4K est équipé de trois entrées audio-vidéo, deux au format HDMI et une USB-C. Les entrées HDMI sont certifiées HDCP 2.2 et HDMI 2.0, et permettent donc le visionnage des disques Blu-ray ainsi que des services de streaming (Netflix, Prime, Disney+…) avec un lecteur externe, et bien évidemment de jouer avec un ordinateur ou une console. D’ailleurs, l’entrée USB-C est compatible avec la Nintendo Switch ainsi que les smartphones Android (avec sortie vidéo USB).

Le retour audio HDMI ARC n’est pas supporté et si vous souhaitez utiliser une barre de son ou un ampli home-cinéma, il faudra directement y connecter vos sources vidéo, ou bien se contenter de la sortie ligne stéréo analogique mini-jack du vidéoprojecteur. Deux ports USB-A sont également présents, l’un compatible avec les disques et clés USB et l’autre réservé à la maintenance de l’appareil. Vérification faite, le port de droite est suffisamment puissant pour alimenter un lecteur Amazon Fire Stick TV 4K Max ou un Google TV avec Chromecast. Une prise RS-232 (DB-9) permet de contrôler à distance l’allumage et l’extinction du ViewSonic X2-4K : un bon point même si certains regretteront peut-être l’absence de connecteur trigger pour coupler l’allumage du projecteur avec celui d’un ampli home-cinéma. Enfin, le X2-4K dispose d’un contrôleur WiFi et Bluetooth.

Viewsonic x2-4K Bruit de fonctionnement

Le ViewSonic X2-4K émet un bruit de fonctionnement assez important, dû à son système de petits ventilateurs et au bourdonnement de son module optique XPR. Il existe cependant un mode silencieux dans le menu de l’appareil, mais celui-ci désactive l’actuateur optique et entraîne une réduction de la définition de l’image. On perd alors le bénéfice de l’image 4K et l’affichage bascule en HD. Ce mode silencieux a donc un intérêt limité et suggère que les ingénieurs chez ViewSonic ont conscience que le X2-4K est un peu bruyant (ce mode n’existe pas dans le X2, plus paisible). Autre bémol, la ventilation ne s’apaise qu’en mode éco et pas dans les puissances LED les plus basses (40 % et 20 %), où les ventilateurs tournent à haute cadence. Une mise à jour de firmware ne serait pas de trop. Voici les mesures relevées tout autour de l’appareil et à 50 cm de distance.

Bruit de fonctionnement

Position Mode normal (et toute puissance hors éco) Mode Éco Mode silencieux* Gauche 42 dB 37,1 dB

34,2 dB Droite 42,1 dB 37,2 dB 34,1 dB Dessus 43,6 dB 42,1 dB 36,1 dB Dessous 42,8 dB 41 dB 36,2 dB Face 41 dB 38,1 dB 34,8 dB Arrière 38,7 dB 37,2 dB 34,2 dB

* Le mode silencieux entraîne une réduction de la définition d’image

Pour donner du contexte à ces valeurs, il faut savoir qu’une pièce calme possède un bruit résiduel compris entre 27 et 30 dB et qu’un écart de 3 dB correspond à un doublement de l’intensité du son entendu. Le X2-4K produira généralement de 6 à 10 dB de plus que le bruit résiduel de votre pièce. Bref, le X2-4K est sonore, bien plus d’ailleurs que le X2 (33 dB en moyenne pour ce dernier).

La courbe ci-dessus montre la nature du bruit de fonctionnement du ViewSonic X2-4K, dont le pic de volume se situe vers 300 Hz, ce qui correspond au bourdonnement du module XPR.

Viewsonic x2-4K Consommation électrique

Le ViewSonic X2-4K n’est pas très gourmand en électricité, un avantage à mettre au crédit de ses LED. Selon le mode de puissance choisi, la consommation varie de 63 W à 156 W. En mode éco, idéal jusqu’à 100 pouces, la consommation s’établit à 106 W.

Puissance LED Consommation Luminosité max * 225 W Normal 100 % 156 W Éco (> 60%) 106 W 20 % 63 W

* Le mode luminosité max produit une image verdâtre et n’est pas utilisable pour visionner des programmes TV, des films, ni pour jouer.

Viewsonic x2-4K Installation et mise en œuvre

L’atout pratique du ViewSonic X2-4K, c’est son zoom optique, pour ajuster la taille de l’image sans déplacer intempestivement l’appareil. Avec 20 % d’amplitude, ce zoom rend bien des services au moment d’installer le vidéoprojecteur sur une table basse ou s’il est fixé au plafond.

De nombreux réglages sont proposés dans l’interface, comme la correction électronique de trapèze ou la correction de distorsion dans les coins de l’image, au cas où la surface de projection comporterait des défauts géométriques (mur pas droit, toile déformée…). L’idéal est évidemment de ne pas y recourir et de positionner au mieux l’appareil.

Taille d’image conseillée

Pour obtenir une belle image, ViewSonic recommande de projeter une image d’une diagonale comprise entre 60 et 120 pouces, soit une base comprise entre 1,30 m et 2,60 m environ. Les préconisations du fabricant sont parfaitement valables ; mes mesures révèlent que sur un écran de 120 pouces, l’éclairement obtenu est de 26 Foot Lambert (FL) environ en mode Film à pleine puissance LED. Pour rappel, la SMTPE (Society of Motion Picture and Television Engineers) préconise un éclairement de 12 à 22 FL dans l’obscurité d’une salle home-cinéma (aux revêtements et plafond sombres) et de 20 à 30 FL pour les pièces de vie plongées dans une obscurité relative. Bonne nouvelle, le ViewSonic X2-4K respecte ces préconisations dans son mode de luminosité « éco », peu énergivore et plus silencieux. Voici les valeurs d’éclairement en fonction des principales tailles d’écrans en mode Film.

Distance de projection et luminosité correspondante en mode Film

Taille d'écran Distance selon zoom LED 100 % LED Éco Écran 80" (base 1m77) De 1m22 à 1m46

59 FL 46 FL Écran 100" (base 2m20) De 1m52 à 1m83 37 FL 30 FL Écran 120" (base 2m66) De 1m83 à 2m20 26 FL 21 FL

Ces valeurs d’éclairement correspondent à une puissance lumineuse variant entre 1100 lumens (100 %) et 900 lumens (Eco) environ, ce qui peut paraître modeste, mais la source lumineuse à LED donne une impression de luminosité nettement supérieure à celle, par exemple d’un projecteur laser de puissance équivalente. Dis autrement, le ViewSonic X2-4K a beaucoup de pêche, plus que le X2.

Au-delà des valeurs du tableau ci-dessus, c’est avec une taille d’écran de 100 pouces que le X2-4K donne l’image la plus dynamique, 120 pouces semblant la limite haute à ne pas dépasser. Certes, rien n’empêche de projeter plus grand, 150 pouces par exemple, mais l’image perd alors trop de punch à mon goût. À l’opposé, le X2-4K peut projeter une image plus petite (60 pouces par exemple), d’autant que la puissance des LED peut être abaissée à 40 ou 20 %. Dernier point, la luminosité diminue de 10 % environ à la focale la plus longue, l’ouverture de l’objectif n’étant pas constante.

Viewsonic x2-4K Interface

Le ViewSonic X2-4K nécessite environ 30 secondes pour démarrer et charger son interface utilisateur, appelée Smart System. Celle-ci est basée sur Android (pas Android TV) et n’intègre pas la couche logicielle pour streamer en HD ou UHD-4K depuis Netflix, Prime Vidéo et consorts. En outre, l’appareil n’est pas certifié par ces plateformes, et même en forçant l’installation de Netflix depuis un fichier APK téléchargé, l’image ne s’afficherait qu’en 540p. On peut toutefois installer des applications tierces, depuis le (petit) magasin d’applications présent, ou en chargeant leurs fichiers APK depuis une clé USB.

Ainsi, VLC, Kodi, Plex ou Jellyfin fonctionnent parfaitement ; mais la puce AMLogic qui anime le projecteur procure une qualité de décodage vidéo trop quelconque pour être vraiment valable (réduction de bruit agressive). Par ailleurs, faute de retour audio par HDMI ou de sortie audio numérique S/PDIF, il est impossible de transmettre du son multicanal à une barre de son ou un ampli home-cinéma depuis le vidéoprojecteur. Bref, il faut confier la lecture vidéo à un lecteur externe, une Apple TV 4K (2022) idéalement pour profiter d’une image de qualité en HD et 4K.

Modes d’affichage et réglages

Le ViewSonic X2-4K dispose d’un menu OSD qui se superpose au Smart System. On y trouve tous les réglages qu’on peut attendre d’un vidéoprojecteur et leur accès est facilité par la bonne ergonomie de la télécommande RF. Plusieurs profils d’affichage sont prédéfinis pour le jeu, la TV ou les films, assortis d’un profil utilisateur associé à un CMS (Color Management System).

ViewSonic a bien fait les choses, car les profils d’affichage sont modifiables par entrée HDMI et même par codage du flux vidéo entrant (RVB ou YUV). Il y a donc une double mémoire sur chaque entrée HDMI pour le mode utilisateur, qui permet d’avoir des réglages distincts sur signaux RVB ou YUV.

Viewsonic x2-4K Mesures et calibration

À l’exception du mode Film, tous les profils d’image présentent des dérives colorimétriques marquées, nettement perceptibles même pour un œil non entraîné, ainsi qu’une température de couleur trop froide (> 8000 K), très loin des 6500 K de référence. Pour rappel, la dérive moyenne de la teinte, de la luminance et de la saturation des couleurs primaires (Delta E) doit être inférieure à 3 pour ne pas dénaturer ostensiblement l’image, la valeur 0 correspondant à des couleurs parfaites. Tous les modes d’affichage proposés dérivent au-delà de 8, à l’exception du mode Film dont le Delta E est proche de 4.

Cette dérive est largement acceptable et aucun des films et séries que j’ai visionnés n’a donné lieu à la moindre aberration visuelle. Bien au contraire, l’image est bien balancée et les couleurs au-dessus de tout soupçon. Le ViewSonic X2-4K est sur ce point meilleur que le ViewSonic X2, dont tous les modes dérivent en moyenne à plus de 8 (comme bien des concurrents d’ailleurs). Autre bonne nouvelle, le X2-4K se calibre facilement — avec une sonde colorimétrique — et j’ai obtenu finalement une dérive moyenne de 1,1 et une température de couleurs de 6546 K. Reste que, sorti de boîte, le X2-4K n’a pas un besoin impérieux d’être calibré et que son mode Film est très bien étalonné. C’est en réalité une qualité assez rare sur le marché des vidéoprojecteurs.

Mesures colorimétriques

Modes image DeltaE Température Contraste Lum. Max 12,3 7320 K - Jeux 8,5 8034 K 1588:1 TV 10,1 10580 K 1610:1 Film 4,2 6670 K 1520:1 Après calibration par sonde * 1,1 6483 K 1540:1

* Les mesures de cette ligne ont été obtenues après calibration au moyen d’une sonde colorimétrique (les valeurs sont communiquées plus loin dans l’article)

Un très bon taux de contraste

L’autre bonne, sinon excellente nouvelle, c’est le contraste natif du ViewSonic X2-4K, mesuré de 1520:1 à plus de 1600:1 selon le mode d’affichage. Ce paramètre est absolument essentiel pour obtenir un noir profond et une image vraiment dynamique, ce qui n’est possible qu’au-delà de 1500:1. Pour donner du contexte à cette valeur, il faut savoir que la plupart des vidéoprojecteurs offrent un contraste qui dépasse péniblement 500:1 — exception faite des modèles haut de gamme. Au tarif demandé pour le ViewSonic X2-4K, c’est presque une aubaine.

En outre, le respect des courbes gamma est bon et les zones sombres ne sont pas « bouchées ». Heureusement, car il n’y a aucune possibilité de modeler la courbe.

Valeurs post-calibration

Le CMS embarqué permet des ajustements très fins et une excellente calibration avec une sonde colorimétrique. Voici à titre indicatif les valeurs modifiées pour réduire au minimum la dérive colorimétrique du X2-4K (écran blanc). Pour la température du blanc, il faut sélectionner le mode 6500K et ajuster les couleurs primaires comme suit dans le sous-menu : rouge à 51, vert à 50 et bleu à 47. Puis la teinte, saturation et gain des couleurs comme suit :

Valeurs de calibration pour le ViewSonic X2-4K

Couleur primaire Teinte Saturation Gain Rouge 15 99 111 Vert 48 144 87 Bleu -30 108 83 Cyan -13 120 93 Magenta 44 84 108 Jaune -35 88 105

Quant au retard d’affichage, il est de 18 ms environ en mode jeux, lorsque les options de correction de trapèze et déformation d’image sont désactivées. Il est donc parfaitement possible de jouer avec le ViewSonic X2-4K, sans que la synchronisation image et son soit affectée.

Viewsonic x2-4K Qualité d’image

Le ViewSonic X2-4K affiche une image plus lumineuse et plus précise que son devancier, le ViewSonic X2. La puce DMD 0,65 pouce produit une quantité impressionnante de détails, qui flattent la rétine, même à partir de sources HD 1080p. Plus que le piqué des images, c’est leur définition globale qui impressionne, particulièrement les arrière-plans qui fourmillent d’informations. Fréquemment, on se dit qu’il y a énormément de choses à voir dans chaque plan. Il y a un effet « waouh » dès les premières images, et assez régulièrement ensuite, lorsqu’on tombe sur un film remasterisé par exemple.

Ainsi, la récente version de Raging Bull (Blu-ray HD) est un régal, le grain de la pellicule n’affectant pas la précision globale, mais la nourrissant. Avec ce film en noir et blanc tout en nuances, le X2-4K est à son affaire. Dans Kill Bill Vol.1 (Blu-ray HD), la scène de combat au tout début du film, dans le salon, est un test redoutable, véritable orgie de couleurs pimpantes au début, puis douces dans la cuisine. Le X2-4K respecte ces nuances comme il se doit. Que dire des Parapluies de Cherbourg ? Sans être fan des films chantés, on reste baba devant l’intensité des couleurs et des textures.

Depuis Netflix, j’ai regardé quelques extraits de Stranger Things (4K SDR), particulièrement de la saison 4 où le déluge d’effets spéciaux nuit — avec des vidéoprojecteurs mal calibrés — à l’intelligibilité. Pas avec le ViewSonic X2-4K ! Grâce à son excellent contraste, il donne ce qu’il faut de relief à l’image pour qu’elle soit toujours lisible et cohérente. Même constat avec Ozark, dont l’image sombre et peu contrastée est affichée avec des nuances inattendues et, disons-le, une certaine délicatesse. Dans la saison 3, le grain en 4K déroute un peu, mais c’est clairement l’intention du réalisateur. Un mot sur le bloc optique : son piqué est très bon, même si j’ai noté une légère tendance à l’adoucissement dans les coins, doublée d’un soupçon de vignettage. Reste que globalement, il n’y a vraiment pas matière à se plaindre.

L’écueil du HDR

Faute d’un support des métadonnées Dolby Vision ou HDR10+, l’expérience de visionnage en HDR que procure le ViewSonic X2-4K est bien moins enthousiasmante. Selon le contenu visionné, l’image est soit trop sombre, soit trop pâle, malgré la disponibilité de trois réglages de correction de la plage dynamique EOTF. De plus, autant l’espace colorimétrique SDR (Rec.709) est intégralement couvert par le X2-4K, autant les espaces HDR (DCI-P3 et BT.2020) sont loin d’être reproduits la palette nécessaire. Ainsi, l’image HDR manque de punch et la colorimétrie est terne. Bilan, mieux vaut désactiver le mode HDR de sa source et visionner contenus HD et 4K en SDR avec le ViewSonic X2-4K.

Effets arc-en-ciel et fluidité

Contrairement aux petites puces DMD, la 0,65 pouce n’impose pas une conversion ascendante à 60 Hz du signal entrant. Ainsi, tous les films de cinéma et la grande majorité des séries et documentaires peuvent être — si le lecteur HDMI le permet — projetés dans leur format original à 24 Hz, 30 Hz ou 50 Hz.

Dommage que certains travellings de caméras posent problème en mode 24 Hz. Dans No Time To Die (Amazon Prime), lorsque Bond se rend au cimetière de Matera, le lent mouvement de caméra sur les montagnes engendre des scintillements et des saccades pénibles. Pour autant, ces saccades n’affectent pas tous les travellings et sont finalement assez rares. Quant aux effets arc-en-ciel, propres aux puces DMD et auxquels je suis particulièrement sensible, ils sont à peine perceptibles, même avec des sous-titres blancs. C’est une amélioration vis-à-vis du X2.

Viewsonic x2-4K Audio

Le ViewSonic X2-4K est équipé de deux haut-parleurs Harman-Kardon et d’un petit ampli de 2×6 W. Le son produit est clair et suffisamment puissant, sans distorsion audible. Les voix sont très convenablement restituées, autant masculines que féminines. Le grave est un peu en retrait et sans extension valable pour que le système audio embarqué puisse concurrencer une barre de son. Quoiqu’il en soit, le son délivré est de bonne qualité et nettement supérieur aux vidéoprojecteurs équipés de haut-parleurs lambda.

Un dernier regret : les haut-parleurs auraient gagné à être positionnés à l’arrière afin de diffuser vers le point d’écoute pour plus de précision, plutôt que sur les flancs. Cependant, Harman Kardon a boosté les hautes fréquences pour compenser partiellement cette orientation.

Viewsonic x2-4K Prix et date de sortie

Le ViewSonic X2-4K est disponible en coloris noir au prix de 1599 euros. Il est décliné en version X1-4K proposé à 1499 euros, techniquement identique, mais doté d’une focale plus longue qui oblige à une installation plus loin de l’écran.