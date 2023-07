Comment installer un fichier APK sur un smartphone ou une tablette Android ?

Vous avez téléchargé un fichier APK, mais vous ne savez pas quoi en faire ? Voici la marche à suivre pour installer cet APK sur votre smartphone ou tablette Android afin de le transformer en application totalement fonctionnelle.

La plupart des utilisateurs n’installent leurs applications que depuis le Google Play Store, la boutique officielle d’Android. Il existe néanmoins d’autres solutions pour se procurer des applications, nécessitant généralement d’installer manuellement un fichier .APK. Même si la plupart des utilisateurs d’appareils Android avisés connaissent la manœuvre, faisons un point sur cette manipulation très simple, mais aussi très utile.

Pour télécharger des APK, nous vous conseillons vivement de vous renseigner sur la source de votre fichier, c’est une pratique qui peut s’avérer dangereuse.

Comment installer un APK sur Android ? (version courte)

Allez dans les paramètres, puis Sécurité Activez les sources inconnues Recherchez l’APK sur votre téléphone (à l’aide d’un explorateur de fichiers par exemple) Lancez le fichier APK et suivez les instructions (Optionnel, mais conseillé) Désactivez les sources inconnues

Qu’est-ce qu’un fichier .apk ?

Un fichier APK — pour Android PacKage — est, comme son nom l’indique, un paquet contenant les fichiers d’une application. C’est grâce à lui qu’il est possible d’installer une application sur son téléphone. Pour faire simple, on peut en quelque sorte considérer cela comme l’équivalent des installeurs .exe sur Windows, des .dmg sur Mac OS X ou encore des paquets deb sur Debian.

Il peut être intéressant d’installer un fichier au format APK pour diverses raisons. On peut entre autres citer les programmes de bêta (même si la plupart passent désormais directement par le Google Play Store), mais aussi les déploiements tardifs de mises à jour, des restrictions géographiques (on pense à la folie Pokémon GO), ou encore la simple volonté de ne pas passer par un service de Google et éviter au maximum la centralisation des informations. Il peut également arriver que certaines applications soient refusées sur le Play Store, ou ne veuillent tout simplement pas y apparaître, obligeant ainsi à passer par le site de son développeur ou encore un marché tiers. C’est le cas par exemple pour Fortnite.

Attention néanmoins, installer un fichier APK est globalement plus dangereux que de passer par le Google Play Store, ce dernier vérifiant — a posteriori certes — qu’il ne s’agit pas d’un fichier malveillant. Lors de l’installation, Android effectue néanmoins une rapide vérification pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un malware connu. Si vous n’avez pas une extrême confiance en la plateforme de téléchargement de votre fichier, vérifiez bien les autorisations demandées et évitez de rentrer des données trop sensibles comme votre numéro de carte bancaire via l’application.

Comment installer un .apk sur son Android ? (explication détaillée)

La première chose à faire avant de pouvoir installer un fichier APK est d’autoriser l’installation d’applications issues de sources inconnues (comprendre : qui ne proviennent pas du Google Play Store). Vous trouverez cette option dans la partie « Sécurité » des paramètres de votre téléphone. Notez qu’après l’installation il est conseillé de désactiver cette option pour réduire les risques.

Une fois cette formalité effectuée, téléchargez votre fichier APK depuis votre terminal ou copiez-le dessus (que ce soit en USB ou via un service tiers). Il vous suffit ensuite d’utiliser un explorateur de fichiers (qu’il soit natif ou trouvé sur le Google Play Store) pour retrouver le fichier en question. Sur bon nombre d’appareils, vous trouverez une application intitulée « Téléchargements » vous permettant d’y accéder facilement, sinon il se trouve très certainement dans le dossier « Downloads » situé à la racine de votre téléphone.

MK Explorer (File manager) Télécharger MK Explorer (File manager) gratuitement APK

Cliquez alors sur le fichier APK et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Durant l’installation, il vous sera demandé de valider ou non les autorisations données à l’application. Prenez le temps de les lire attentivement et de désactiver celles qui vous semblent louches.

Et voilà, n’oubliez pas de désactiver les sources inconnues et profitez de votre toute nouvelle application fraîchement installée.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.