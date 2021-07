Les meilleurs explorateurs et gestionnaires de fichiers Android en 2021

Voici notre sélection des meilleures applications, gratuites et payantes, de gestionnaires de fichiers disponibles sur le Google Play Store ou en APK pour vous aider à retrouver et à trier les fichiers de votre smartphone, votre chromebook ou votre Android TV.

S’il y a bien une chose qui est commune à tous les smartphones, c’est la présence de fichiers. Des photos, possiblement des musiques, des vidéos, des résidus d’anciennes applications, des téléchargements… la mémoire de votre téléphone fourmille de fichiers plus ou moins utiles.

Il peut arriver alors d’avoir envie de mettre les mains dans le cambouis pour en modifier l’agencement. Vous cherchez comment supprimer, déplacer, copier ou modifier un fichier présent sur votre smartphone Android ? Comment en déplacer un sur votre carte micro SD (pour peu que vous ayez encore un smartphone compatible) ? Le meilleur moyen est de passer par un gestionnaire de fichiers.

Plusieurs éléments entrent en compte lors de la sélection d’un gestionnaire de fichiers en fonction de ce que vous en attendez. Il faut qu’il soit simple, qu’il ait accès à la racine de votre téléphone et qu’il dispose des options de base comme le déplacement de fichier ou leur copie. Mais certains navigateurs de fichiers proposent également d’autres services comme l’ouverture native de documents, le support de services de cloud ou encore la gestion à distance d’un stockage partagé comme un NAS ou un FTP.

Files by Google : le plus simple

Si Google a la réputation d’être un véritable fossoyeur à services, c’est aussi un excellent développeur d’applications et on apprécie souvent la simplicité et les possibilités de ses propositions. Dans le cas des gestionnaires de fichiers Android, Google propose « Files by Google : libérez de l’espace de stockage ».

Derrière ce nom à rallonge se cache un explorateur de fichiers simple d’accès qui permet de naviguer dans les dossiers de son téléphone, retrouver facilement des fichiers par type (audio, vidéo, documents, téléchargements…), ou dans son espace de stockage Google Drive. Ce n’est pas celui qui offre le plus de possibilités (impossible de se connecter à un service de cloud autre que GDrive, impossible de compresser un fichier…), mais celles qu’il propose suffiront à la majorité des utilisateurs.

Par ailleurs, on retrouve quelques fonctions supplémentaires plutôt rares comme le partage de fichiers (hors connexion) entre deux appareils ou le nettoyage automatique de l’espace de stockage du téléphone. Bref, simple, efficace et esthétique, c’est évidemment notre coup de cœur pour ceux qui ne cherchent pas de fonctions trop avancées.

L’app de Google est par ailleurs entièrement gratuite et installée nativement sur certains appareils (dont Chrome OS et les Pixel).

Files by Google Télécharger Files by Google gratuitement APK

Gestionnaire de fichiers (File Manager Plus) : le plus complet

Si vous cherchez une solution bien plus complète, on ne saurait que vous conseiller de vous tourner vers Gestionnaire de fichiers (un nom plutôt représentatif…) de l’éditeur File Manager Plus. Il est à la fois complet, polyvalent et plutôt simple d’utilisation. Ce n’est certes pas la plus belle, mais des efforts ont été réalisés récemment et elle ne donne plus l’impression de venir tout droit des années 90.

Avec ce gestionnaire de fichiers, vous pourrez non seulement trier facilement les documents de votre smartphone (par catégorie à nouveau, ou par arborescence), mais aussi accéder à un autre appareil du réseau local (comme un NAS), à un FTP distant ou à un service de stockage dans le cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box ou Yandex). Inversement, vous pouvez également ouvrir un FTP sur votre smartphone pour accéder à ses fichiers depuis un ordinateur.

Par ailleurs cette application ouvre nativement un grand nombre de fichiers, qu’ils soient multimédias ou textuels. Enfin, cerise sur le gâteau, elle permet également de gérer ses applications installées et de les sauvegarder au format APK. Que demander de plus ?

Gratuite, elle propose une offre premium permettant de supprimer les publicités et d’activer un thème sombre moyennant 1,99 euro par an ou 7,99 euros pour une activation à vie.

Gestionnaire de fichiers Télécharger Gestionnaire de fichiers gratuitement APK

Solid Explorer : génial pour les grands écrans, mais…

Toujours dans le top du top, on peut également citer Solid Explorer. Agréable à l’œil, cette application offre également un grand nombre de possibilités avec notamment l’accès à des fichiers sur un NAS ou dans le cloud, la création d’un serveur FTP pour ouvrir l’accès depuis un autre appareil et surtout… un affichage en double volet.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

De fait, en divisant l’écran en deux, Solid Explorer se montre particulièrement efficace pour les grands écrans comme les tablettes, les TV et box sous Android TV ou les Chromebooks. Pour copier un fichier, il suffit de le glisser d’un côté à l’autre de l’écran d’un simple glissement de doigt (ou de souris). Solid Explorer permet également de chiffrer ou de compresser vos fichiers et vous pourrez personnaliser le thème de l’application.

On peut noter tout de même que les conditions d’utilisation de Solid Explorer soulignent qu’un historique de connexion peut être enregistré sur leur serveur (avec l’heure et adresse IP), quand bien même ces informations ne sont pas partagées avec un tiers. En outre, l’application est gratuite pendant 14 jours seulement. Durant cette période, il est possible de débloquer la version complète pour 1,99 euro, puis 2,99 euros une fois le délai expiré.

Solid Explorer File Manager Télécharger Solid Explorer File Manager gratuitement APK

Amaze File Manager : l’open source

Si vous préférez les logiciels open source, on ne saurait que vous conseiller de jeter un œil à Amaze File Manager, dont le design est particulièrement soigné jusque dans la moindre petite animation, avec la possibilité de personnaliser le thème. Elle est par ailleurs entièrement gratuite et sans publicités.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Très pratique pour gérer les fichiers de votre smartphone, tablette ou chromebook, cette application peut elle aussi créer un serveur FTP pour permettre d’y accéder facilement depuis un autre appareil. Elle permet également de gérer ses applications et de les sauvegarder au format APK, de compresser des fichiers ou encore de les chiffrer.

En revanche, Amaze File Manager ne donne pas accès nativement aux services de stockage dans le cloud et il est nécessaire de lui adjoindre un plugin supplémentaire.

Amaze File Manager Télécharger Amaze File Manager gratuitement APK

File Explorer : pour Android TV

Si vous cherchez simplement un explorateur vous permettant de naviguer facilement dans les fichiers stockés sur votre téléviseur ou boitier tournant sous Android TV, dans ce cas tournez-vous vers File Explorer. Ici, pas de fonctionnalité compliquée, pas de FTP, pas de cloud, même pas de possibilité de copier ou déplacer des fichiers. En revanche, vous pourrez retrouver vos vidéos de vacances enregistrées dans un dossier aléatoire.

Contrairement à beaucoup d’applications d’abord conçues pour le smartphone, File Explorer affiche des textes à un format pensé pour les téléviseurs. Cela vous évitera de plisser les yeux ou d’avoir à vous rapprocher de l’écran.