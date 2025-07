Google Home : voici comment laisser un ami contrôler les objets de votre maison

La dernière mise à jour de l’application Google Home inclut enfin une manière simple de partager les contrôles domotiques de son logis avec des invités.

Crédit : Google

Les objets connectés sont funs, jusqu’à qu’un invité, ami ou enfant tente d’allumer la lumière chez vous sans comprendre pourquoi l’interrupteur ne fonctionne pas. Pour régler cette situation, Google va rendre plus simple le partage des contrôles domotiques via Google Home remarque The Verge.

Dans la dernière mise à jour de son application, le géant de la recherche a introduit un mécanisme d’invitation et des outils de gestion granulaires des autorisations pour chacun des membres de la maison.

Comment inviter un membre sur Google Home ?

Ce dispositif réduit votre facture d’électricité Voici le SolarFlow 2400 AC de Zendure, un dispositif onduleur + batterie qui combine stockage, alimentation de secours et optimisation énergétique. Il est simple à installer et réduit votre facture d’électricité.

Le procédé pour inviter des membres externes dans sa maison virtuelle Google Home est simple.

Choisissez l’onglet Paramètres en bas à droite ;

en bas à droite ; ajouter un membre avec le bouton « + » qui s’affiche en haut de l’écran ;

qui s’affiche en haut de l’écran ; renseignez le mail de la personne à inviter ;

de la personne à inviter ; c hoisissez le rôle de la personne dans la maison (administrateur ou simple membre) ;

dans la maison (administrateur ou simple membre) ; choisissez les autorisations que le membre doit avoir ;

que le membre doit avoir ; envoyez l’invitation.

Une fois le mail reçu et l’invitation acceptée, la personne en question pourra contrôler les appareils connectés de façon limitée ou non et, dans certains cas, modifier les paramètres décidés par le propriétaire du compte principal.

Il est possible à tout moment de supprimer l’accès de quelqu’un à sa maison virtuelle en passant par la même interface et en cliquant sur « Supprimer le membre »

Des autorisations granulaires

Il est en effet important de faire la différence entre un compte « administrateur » et un compte « membre » dans le cadre d’une invitation Google Home. Le premier aura les pleins pouvoirs sur les appareils de la maison, leurs historiques et pourra inviter d’autres personnes et créer des automatisations. Bref, c’est un compte à égalité avec celui de la personne qui envoie l’invitation.

Pour aller plus loin

L’application que vous devriez vraiment installer sur le smartphone de vos enfants pour les protéger

Les accès du second sont plus limités, car il ne peut pas plonger dans les paramètres, consulter l’historique d’utilisation ou inviter d’autres membres, à moins que ces droits ne lui soient explicitement donnés. De quoi créer une structure assez granulaire pour offrir un accès domotique sans nécessairement ouvrir grand toute sa vie privée.

Les internautes partageant déjà un compte « Famille » avec d’autres personnes (via Family Link) pourront plus facilement inviter ces personnes au sein de l’application Google Home.

Google Home Télécharger gratuitement