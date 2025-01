Comment Aqara veut tout contrôle à la maison et coiffer Apple au poteau

Aqara dévoile plein d’appareils, dont un écran tactile que l’on accroche au mur.

Le géant de Cupertino préparerait pour 2025 un écran de contrôle domotique, un iPad comme hub central pour la maison connectée.

Et voilà, le spécialiste Aqara dévoile au CES 2025 une gamme complète de solutions de contrôle domotique, avec en vedette trois contrôleurs à écran tactile dont le Panel Hub S1 Plus, un écran de 7 pouces destiné à remplacer les boutons traditionnels.

Une tablette murale intelligente

Le Panel Hub S1 Plus est le produit le plus intéressant. Cet écran tactile de 6,9 pouces offre une définition de 1440 x 720 pixels et s’installe à la place d’un interrupteur standard.

Compatible Wi-Fi double bande, il peut piloter deux circuits d’éclairage et sert de hub Zigbee pour l’écosystème Aqara. Sa compatibilité Matter permet également de contrôler d’autres appareils connectés.

Un cadran nouvelle génération

Le Touchscreen Dial V1 innove avec son design compact rappelant le thermostat Nest. Son écran tactile de 1,32 pouce s’accompagne d’une bague rotative permettant un contrôle précis de l’éclairage, du chauffage ou des stores.

Il intègre des capteurs de température, d’humidité et de présence.

L’hybride tactile et physique

Le Switch S100 combine deux boutons physiques avec un écran tactile de 1,3 pouce. Compatible Thread et Matter, il fait office de routeur de bordure pour l’écosystème connecté. Cette approche hybride offre une transition douce vers le tout tactile.

Le Panel Hub et le Dial V1 seront commercialisés en Europe dès janvier 2025. Le calendrier de sortie du Switch S100 n’est pas encore précisé. Cette nouvelle gamme s’accompagne également d’interrupteurs connectés H2, d’un hub M100 et de capteurs environnementaux.