Clavier qui se recharge tout seul, wearables dopés à l’IA : voici comment Lenovo pourrait faire sensation au CES

En marge des PC que Lenovo devrait dévoiler au CES 2025, la marque chinoise semble vouloir miser sur un panel d’accessoires innovants. Parmi eux, un clavier Bluetooth conçu pour se recharger tout seul, mais aussi des wearables tirant parti de l’intelligence artificielle.

Selon Evan Blass, Lenovo aurait des nouveautés atypiques à nous présenter // Source : Evan Blass sur X

Le leaker Evan Blass a partagé sur X des visuels relatifs à plusieurs accessoires que Lenovo nous présentera vraisemblablement au CES 2025. Nous découvrons donc avec deux semaines d’avance un clavier Bluetooth à recharge solaire, capable de s’alimenter tout seul, mais aussi une poignée d’accessoires wearables basés sur l’IA… que Lenovo surnomme visiblement « AI Travel Set ».

Selon les informations obtenues par Evan Blass, le clavier solaire de Lenovo serait en mesure de s’alimenter spontanément grâce à la lumière du soleil, autant que par la lumière ambiante. Les images partagées pour ce dernier dévoilent un périphérique effectivement doté d’un panneau solaire, intégré au-dessus des touches, sous la forme d’une large bande noire.

Des accessoires relativement atypiques

Fonctionnalités maximales, prix minimal 4 mois d’abonnements offerts, un bloqueur de pub intégré et des serveurs parmi les plus rapides du marché : c’est Noël chez Surfshark ! L’abonnement à ce VPN est à seulement 1,99 € /mois !

Si l’on s’en tient aux images partagées, ce périphérique sera décliné en deux coloris. Il pourrait enfin être constitué, au moins en partie, de plastiques recyclés, comme le suggère l’aspect non homogène de son châssis.

Notons enfin que ce n’est pas la première fois qu’un constructeur de clavier lance un produit de ce type. Le suisse Logitech, par exemple, a commercialisé il y a une dizaine d’année son K750 : un clavier à énergie solaire qui n’est aujourd’hui plus vendu.

Comme le souligne NoteBookCheck, une alternative existe néanmoins au travers du Arteck Wireless Solar Keyboard, toujours disponible en ligne.

Source : Evan Blass sur X Source : Evan Blass sur X

Avec son « AI Travel Set », Lenovo miserait en parallèle sur un kit regroupant cette fois une montre connectée, une paire d’écouteurs sans fil, et un wearable à placer autour du cou, équipé pour sa part d’une caméra. En plus de ces trois accessoires, un quatrième dispositif est visible. Semblable à une boîte, il intègre visiblement une prise Ethernet, un port USB et un port d’alimentation à deux broches.

On ignore pour l’instant à quoi seront voués ces différents produits, mais l’on remarque que les écouteurs et le « collier » dépendent du même boîtier de recharge. Difficile à ce stade de savoir si ces quatre accessoires fonctionneront ensemble, mais il y a fort à parier que nous soyons face à un concept n’ayant pas pour vocation d’être commercialisé tel quel. Réponse début janvier.