Plus de 100 € de réduction pour la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition, une tablette avec IA et écran 3K 144 Hz pensée pour les étudiants

Fluide, polyvalente et accompagnĂ©e d’un stylet efficace, la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition est une tablette taillĂ©e pour les Ă©tudiants, qui pourront par exemple ĂŞtre plus productifs grâce Ă l’IA. Pendant les soldes d’Ă©tĂ©, ce modèle est disponible Ă 329,99 euros au lieu de 449,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Avec ses fonctions d’intelligence artificielle, son grand Ă©cran 3K bien rĂ©actif et son stylet permettant notamment d’annoter divers documents, la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition est une tablette idĂ©ale pour les Ă©tudiants qui recherchent une machine de travail pratique et performante. Actuellement, on la trouve Ă moins de 330 euros grâce Ă une promo spĂ©ciale soldes.

Les points forts de la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition

Une dalle mate 3K de 12,7 pouces + 144 Hz

Google Gemini intégré

Un stylet fourni

Auparavant affichĂ©e Ă 449,99 euros, la tablette Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition est aujourd’hui disponible en promotion Ă 329,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Un grand Ă©cran avec un stylet fourni

Avec son Ă©cran de 12,7 pouces et son poids de 615 g, la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition n’est pas vraiment compacte, ni un poids plume, mais sa large surface d’affichage devrait tout Ă fait convenir aux Ă©tudiants et aux travailleurs qui souhaitent travailler confortablement. Ils ont en plus droit Ă une dĂ©finition 3K (2 944 x 1 840 pixels), gage d’images bien nettes et dĂ©taillĂ©es, ainsi qu’Ă un taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz, qui permet de profiter d’une navigation bien fluide.

Cette frĂ©quence est d’ailleurs tout aussi agrĂ©able pour les pauses bingewatching de sĂ©ries entre deux sessions de rĂ©visions. Pour le divertissement, on peut en plus compter sur quatre haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos qui procureront une belle sensation d’immersion. Revenons Ă l’Ă©cran : sa luminositĂ© de 400 nits n’est pas idĂ©ale pour une utilisation sous un grand soleil, mais le revĂŞtement mat permet au moins de rĂ©duire les reflets, en plus de rĂ©duire l’Ă©blouissement et la fatigue oculaire en intĂ©rieur. Un mode monochrome est aussi disponible pour favoriser la concentration.

L’IA au cĹ“ur de la tablette

La Lenovo Idea Tab Pro est par ailleurs animĂ©e par une puce MediaTek Dimensity 8300, qui devrait lui permettre d’exĂ©cuter les tâches courantes de façon fluide. La tablette s’accompagne surtout d’un stylet Tab Pen Plus (fourni, et non vendu sĂ©parĂ©ment, on apprĂ©cie), grâce auquel la prise de notes et le dessin de croquis sont bien plus faciles. Et avec le système Easy Jot, vous pouvez annoter un document ou prendre des captures d’Ă©cran vidĂ©o n’importe oĂą sur l’Ă©cran, de mĂŞme qu’enregistrer toute une page web très rapidement.

L’ardoise marque aussi des points grâce Ă son intĂ©gration des fonctions d’intelligence artificielle de Google Gemini. Les Ă©tudiants pourront par exemple abuser du fameux Circle to Search, qui permet d’entourer un Ă©lĂ©ment d’une page pour lancer automatiquement une recherche Google. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la batterie de 10 200 mAh qui Ă©quipe la tablette devrait offrir une belle endurance pour la journĂ©e de travail. Et chose rare, une charge rapide 45 W est ici de la partie.

