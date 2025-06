Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont soldés à seulement 60 € alors qu’ils en valaient 249 € l’an passé

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro peuvent vous revenir à seulement 60 euros au lieu de 249 euros, un super prix pour des intra-auriculaires avec une réduction de bruit active parmi les plus efficaces du marché.

Samsung propose ses Galaxy Buds 3 Pro depuis le mois de juillet 2024, une paire d’écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active pour plonger tête la première dans vos contenus audio. Ils sont en quelque sorte les concurrents directs des AirPods Pro 2 sauf qu’ils sont compatibles en dehors d’iOS et surtout qu’ils bénéficient d’une réduction de 190 euros.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Une autonomie qui monte jusqu’à 8h sans ANC

Ils sont très confortables et ergonomiques

L’audio 360 et la qualité du son en général

Au lieu de 249 euros au lancement, le Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont actuellement en promotion à 110,28 euros chez E.Leclerc. De plus, une ODR de 50 euros permet de les obtenir à seulement 60,28 euros !

Des écouteurs haut de gamme avec un design repensé

Samsung renouvelle sa gamme d’écouteurs avec les Galaxy Buds 3 Pro, un modèle qui tranche avec les versions précédentes en adoptant une forme intra-auriculaire avec tige. Ce changement rapproche les Buds 3 Pro des AirPods Pro 2, mais Samsung apporte quelques subtilités, notamment une surface tactile qui facilite le contrôle de la lecture musicale et du volume. La finition est soignée, et l’ajout de lumières sur les tiges est à la fois esthétique et pratique, surtout s’il vous arrive de chercher vos écouteurs dans le noir.

Le confort reste au rendez-vous grâce à des embouts adaptés à différents profils d’oreilles et une légèreté qui permet de les porter sur de longues périodes sans ressentir de gêne. Samsung intègre aussi un capteur de port pour mettre automatiquement la musique en pause lorsqu’un écouteur est retiré. Avec une certification IP57, les Buds 3 Pro sont également adaptés aux séances sportives, puisqu’ils résistent à la poussière et aux éclaboussures.

Une expérience sonore améliorée et des fonctionnalités avancées

Samsung propose une amélioration notable de la qualité audio avec le support du codec SSC (Samsung Seamless Codec), qui permet un son haute résolution allant jusqu’à 96 kHz si vous possédez un smartphone Samsung récent. La réduction de bruit active est efficace et adaptative, avec plusieurs modes ajustables via l’application Galaxy Wearable. La détection automatique de voix permet de basculer en mode transparence quand vous parlez. Et la prise en charge de la technologie Auracast ouvre la voie à des partages audio simplifiés.

L’autonomie atteint sept heures si vous activez l’ANC, un score correct, mais perfectible face à certains concurrents. Le boîtier de charge adopte un design compact et pratique, compatible avec la recharge sans fil. Seul inconvénient notable : les meilleures performances audio restent réservées aux utilisateurs d’appareils Samsung sous One UI 4.0 minimum, ce qui limite l’intérêt si vous êtes sous iOS ou d’autres marques Android.

Pour en apprendre plus sur les Samsung Galaxy Buds3 Pro, vous pouvez consulter notre test complet et découvrir pourquoi ils ont eu 9/10.

