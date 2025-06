Samsung Galaxy A35 + JBL Clip 5 : le duo qui claque perd près de 200 € pour les soldes

Boulanger dégaine un pack 2-en-1 efficace : un Galaxy A35 bien équilibré avec 256 Go de stockage, un écran Super AMOLED 120 Hz, et en bonus, une JBL Clip 5, petite, mais costaude. Un duo idéal pour les vacances. Les soldes d’été lâche du leste sur la facture, faisant passer le prix de 459,99 euros à 260,39 euros.

Dans les méandres des smartphones milieu de gamme, le Galaxy A35 joue la carte de la maîtrise : écran soigné, performances stables, photo polyvalente et grosse autonomie. Ce n’est pas un flagship, mais c’est un appareil fiable, prêt pour les usages quotidiens, les apps, le streaming et les snaps sans se poser de questions, ce qui lui a permis d’obtenir la note de 8/10 de la part de la rédaction.

Et le bonus dans ce pack ? Une enceinte JBL Clip 5 (avec une note de 9/10), ultra-portable et increvable, pensée pour les vadrouilles. Glissée à une lanière ou accrochée au sac, elle balance du son clair et puissant, avec l’autonomie qui va avec. Boulanger fait une belle offre sur ce duo pour les soldes d’été en sacrifiant presque 200 euros.

Les atouts de ce bundle Samsung Galaxy A35 et JBL Clip 5

Un bel écran AMOLED 6,6″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz,

256 Go de stockage avec un port microSD,

JBL Clip 5 incluse, résistante et prête à suivre partout

Au lieu de 459,99 euros, le bundle Samsung Galaxy A35 et JBL Clip 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 260,39 euros sur Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A35 et la JBL Clip 5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Galaxy A35, le prince du milieu de gamme ?

Le Galaxy A35 mise sur un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition FHD+ et un rafraîchissement 120 Hz. C’est une dalle fluide, net, agréable à l’œil, même en plein soleil grâce à la luminosité bien gérée. Samsung reste maître sur les dalles, même en milieu de gamme. Les bordures sont fines, le contraste est au top et les animations d’interface sont vraiment fluides même sans puce haut de gamme.

Sous le capot, on retrouve une puce Exynos 1380, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible via microSD. De quoi faire tourner toutes les apps courantes, les réseaux sociaux, et même quelques jeux sans accroc. L’interface One UI 6 (basée sur Android 14) est fluide, bourrée d’options utiles, et Samsung promet plusieurs années de mises à jour, afin de garder le téléphone dans le coup sur la durée et lors de la mise en route One UI 7 basé sur Android 15 s’installera.

Côté photo, le A35 mise sur un capteur principal de 50 MP qui s’en sort bien, même quand la lumière se fait timide. Les images sont propres, avec un bon équilibre des couleurs et une gestion correcte du contraste. L’autonomie, quant à elle, c’est du solide : 5000 mAh sous le capot, de quoi tenir sans broncher une grosse journée d’usage actif. Et la charge rapide 25 W permet de repartir pour un tour en moins d’1 h 30.

JBL Clip 5, le petit son qui vous suit partout

La Clip 5 est une enceinte compacte, mais qui a de la voix. Puissance, clarté, basses maîtrisées : pour sa taille, elle surprend. Parfaite pour les podcasts dans la salle de bain ou les playlists chill en terrasse. Elle est compatible avec Auracast, pour la lier facilement à d’autres enceintes compatibles et créer un vrai petit setup stéréo. Le clip musical a même reçu la superbe note de 9/10 par la rédac, ce qui en fait l’une des meilleures enceintes Bluetooth nomade du moment.

Son format mousqueton et son étanchéité IP67 la rendent parfaite pour les vacances : plage, rando, douche, elle encaisse tout. Elle tient jusqu’à 12 heures d’autonomie, et se recharge en USB-C.

Elle ne pèse quasiment rien, s’accroche n’importe où, et prend zéro place dans un sac.

Pas d’appli compliquée, JBL Connect permet à l’enceinte une connexion instantanée, et ça fonctionne avec tous les smartphones ou tablettes. L’appairage est stable, le son ne coupe pas, et on peut la contrôler directement via les boutons physiques.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A35 et celui de la JBL Clip 5.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A35 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment et aussi celui des meilleures enceintes Bluetooth nomade du moment.

