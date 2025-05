Le Samsung Galaxy S25 Ultra perd près de 600 €, une offre rare sur un modèle premium et valable uniquement aujourd’hui

Le nec plus ultra des derniers smartphones de Samsung bĂ©nĂ©ficie d’un code promo spĂ©cial aujourd’hui : le Galaxy S25 Ultra 12+256 Go est alors accessible Ă 878,88 euros au lieu de 1 469,99 euros, aujourd’hui seulement.

L’Ă©cran du Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est l’Ă©volution la plus poussĂ©e de cette gĂ©nĂ©ration de smartphone. Un excellent modèle disponible depuis janvier 2025 et qui a obtenu la note de 8/10 dans notre test. Il ne rĂ©volutionne pas le marchĂ©, mais pousse les limites encore plus loin. Que ce soit l’Ă©cran, le design, les performances, le premium se ressent Ă tous les niveaux, mĂŞme sur le prix. Mais aujourd’hui, vous pouvez l’avoir avec près de 600 euros de rĂ©duction.

Les points forts du Samsung Galaxy S25 Ultra

La version « for Galaxy » du processeur Snapdragon 8 Elite

La version de One UI 7 qui convoque les fonctions liĂ©es Ă l’IA

Les progrès logiciels de la partie photo et ses capteurs au top

Le Samsung Galaxy S25 Ultra en version 12+256 Go coûte normalement 1 469 euros. Sur Rakuten, il est affiché à 928,88 euros et si vous utilisez le code promo RAKUTEN50 uniquement valable en ce mercredi, il passe à 878,88 euros.

Notez que ce modèle n’est pas compatible avec Samsung Pay.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S25 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone de très grande qualité dans vos mains

Le Samsung Galaxy S25 Ultra reprend une formule qui fonctionnait dĂ©jĂ très bien, celle du Samsung Galaxy S24 Ultra, et l’amĂ©liore par petite touche pour justifier son existence ainsi que son placement tarifaire. Ainsi, vous avez entre les mains un tĂ©lĂ©phone plus fin, plus lĂ©ger, mais aussi plus puissant. Il fait 162,8 x 77,6 x 8,2 mm pour 218 g, un poids certes un peu Ă©levĂ© qui peut se justifier par la prĂ©sence du stylet S Pen fourni avec.

D’ailleurs, ce dernier perd sa connectivitĂ© Bluetooth sur ce modèle S25 Ultra, ce qui peut faire grincer quelques dents. Par contre, pour l’Ă©cran, c’est un vrai rĂ©gal : une dalle OLED de 6,9 pouces (c’est 0,1 pouce de plus que le S24 Ultra) au format 19,5:9 avec une dĂ©finition de 3 120 x 1 440 pixels. Le taux de rafraĂ®chissement intelligent s’adapte automatiquement et va de 1 Ă 120 Hz. Autant dire que c’est fluide comme jamais.

Des performances difficilement Ă©galables

Ă€ l’intĂ©rieur du Samsung Galaxy S25 Ultra, vous retrouvez une version spĂ©ciale du processeur Snapdragon 8 Elite « for Galaxy », gravĂ© en 3 nm. Peu importe la tâche lancĂ©e : ça ne va pas ramer et c’est extrĂŞmement fluide. Avec en plus 12 Go de RAM, vous n’avez pas Ă craindre de lancer un gros jeu 3D. En plus, Samsung met en avant beaucoup d’options liĂ©es Ă l’IA : il y a notamment la traduction en temps rĂ©el, l’Ă©dition photo AI et l’intĂ©gration de Google Gemini qui permet d’accĂ©der Ă des tâches complexes en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation.

Le module photo du Samsung Galaxy S25 Ultra a connu des amĂ©liorations significatives, notamment avec des tons de peau plus naturels, une gestion des hautes lumières amĂ©liorĂ©e et un zoom très puissant. Les capacitĂ©s d’Ă©dition AI sont Ă©galement de la partie, avec la suppression d’objets, la gĂ©nĂ©ration de ciel et la modification de l’Ă©clairage. Le mode Pro a aussi Ă©tĂ© revu pour offrir une interface plus claire et de nouvelles options.

La batterie du Samsung Galaxy S25 Ultra a une capacitĂ© de 5 000 mAh, ce qui permet une autonomie d’une grosse journĂ©e en usage intensif. Par contre, la charge rapide est limitĂ©e Ă 45 W et nĂ©cessite un chargeur Samsung compatible PPS. La charge sans fil est Ă©galement limitĂ©e Ă 15W, ce qui constitue un lĂ©ger retard par rapport Ă la concurrence.

Pour en apprendre plus sur le Samsung Galaxy S25 Ultra, vous pouvez parcourir notre test complet de ce smartphone d’exception.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.