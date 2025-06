À la fois purificateur d’air et ventilateur, ce Dyson Cool PC1 soldé à -30 % vient vous rafraîchir et soulager les allergies

Si les vagues de chaleur continuent, ça va être un investissement des plus rentables. Le Dyson Cool PC1 est un purificateur d’air qui fait aussi ventilateur sans pales soldé à 349 euros chez Boulanger, au lieu de 499 euros.

Dyson Cool PC1 // Source : Frandroid

Oui, le soleil et la chaleur font du bien au moral et font plaisir, tout simplement. Mais les journées de canicule, ça peut difficilement devenir supportable. Petit malus supplémentaire pour les personnes qui y sont sensibles : les allergies. Que ce soit le pollen, les graminées, la poussière, les acariens, toutes ces particules qui irritent les muqueuses et font passer un sale quart d’heure. La solution deux-en-un de Dyson, c’est le Cool PC1, un ventilateur sur pied, sans pale, qui rafraîchit la pièce, mais filtre aussi l’air pour en améliorer la qualité. Un produit que vous retrouvez en promo à -30 % chez Boulanger à l’occasion des soldes d’été.

Les points forts du Dyson Cool PC1

Le filtre HEPA H13 capture 99,95 % des particules

L’oscillation à 350° balaye toute la pièce

L’ajustement automatique en fonction des polluants détectés

Certainement l’un des produits phares de ces soldes d’été 2025, le Dyson Cool PC1 passe de 499 euros à 349 euros sur Boulanger.

Avec le Dyson Cool PC1, les allergies, c’est ciao

Dyson est une marque réputée pour la qualité et les finitions de ses produits. Le Dyson Cool PC1 n’échappe pas à la règle et c’est une belle tour blanche et métallisée qui vous attend avec un diamètre de 22 cm pour 105,5 cm de haut et un poids de 4,72 kg. Si besoin, vous pouvez facilement le transporter d’une pièce à l’autre, pour qu’il vous suive et vous fasse profiter de ses bienfaits.

À commencer par l’assainissement de l’air, un vrai soulagement pour les personnes allergiques, une bonne chose pour tout le monde. Avec son filtre HEPA H13 couplé à un filtre à charbon actif, il s’occupe de purifier l’air pour limiter grandement les allergies. Il est équipé de capteurs qui analysent en temps réel les polluants pour ne consommer que l’énergie nécessaire pour traiter l’air. Comme ça, vous respirez mieux et limitez les crises d’éternuement et les yeux qui coulent.

Le Dyson Cool PC1 devient un ventilateur

Le Dyson Cool PC1 est un produit 2-en-1. En plus de sa fonction purificatrice d’air, il fait aussi office de ventilateur. C’est un modèle sans pale, donc parfait si vous avez des enfants, qui va brasser l’air à raison de 290 litres par seconde. Ce n’est pas un climatiseur, vous ne pouvez pas choisir la température voulue, mais il améliore de beaucoup le confort thermique.

Il peut pivoter à 350° pour balayer toute la pièce et optimiser la diffusion de l’air. Ou vous pouvez choisir de le fixer vers une zone en particulier, votre bureau ou le canapé par exemple, pour en profiter. Il est livré avec une télécommande, mais vous pouvez le contrôler aussi via l’app MyDyson et même l’utilisé avec les assistants vocaux Alexa, Google ou encore Siri.

Pour respirer un air de meilleure qualité en utilisant un appareil vraiment efficace, vous avez notre guide sur les meilleurs purificateurs d’air qui peut vous aider avec les allergies.

