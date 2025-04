Envie d’un bon purificateur d’air à la maison ? Celui de Dyson est bradé à un super prix après 30 % de remise chez Fnac, Darty et Boulanger

Le Dyson Purifier Cool Gen 1 va soulager les personnes sujettes aux allergies, mais va aussi jouer le rôle de ventilateur pour affronter les chaleurs de l’été. De base à 499 euros, il est aujourd’hui remisé à 349 euros chez tous les commerçants.

Dyson Cool Gen 1 // Source : site officiel

Le printemps signe le retour du beau temps, mais aussi du pollen. Afin de contrer l’assaut de ces allergisants et d’autres particules, se tourner vers un purificateur d’air est une bonne solution. Dyson en compte de très bon, comme le Purifier Cool Gen 1, qui non seulement, améliore la qualité de l’air, mais aussi rafraîchi votre intérieur. Si vous êtes intéressés par ce produit, sachez qu’il profite de 30 % de réduction chez plusieurs e-commerçants.

Le Dyson Purifier Cool Gen 1, c’est quoi ?

Un appareil qui purifie et ventile l’air silencieusement

Détecte les polluants et élimine 99,95 % des particules

Agit sur une grande surface avec son angle 350°

Habituellement vendue à 499 euros, le Dyson Purifier Cool Gen 1 est en ce moment remisé à 349 euros sur le site Darty, la Fnac et chez Boulanger.

Vous avez aussi une alternative plus abordable avec le Dyson AM07, qui passe de 299 euros à 249 euros.

Un air plus saint dans votre intérieur

Le Purifier Cool Gen 1 profite de la qualité de fabrication de Dyson, et ne manque pas d’élégance avec sa forme de tour et son coloris gris/blanc chromé. Il se fondera dans son environnement, même lorsqu’il se mettra en route, car Dyson a misé sur un appareil efficace pour purifier l’air, mais surtout silencieux (61 dB). Un mode nuit est aussi disponible, pour que vous puissiez en profiter en toute tranquillité la nuit.

Comme son nom l’indique, il va purifier l’air et détecter les particules et polluants nocifs présents chez vous pour les capturer grâce à ses filtres HEPA, positionnés à 360° au niveau du socle de l’appareil. Grâce à son système de filtration, cet appareil pourra éliminer plus de 99,95 % des particules : pollen, squames de nos petites boules de poils, bactéries, allergènes… Tout y passe, et il se chargera aussi, par la même occasion, d’éliminer les odeurs désagréables qui pourraient planer dans vos pièces.

Un bon moyen pour rafraîchir la pièce

Non seulement il va améliorer la qualité de l’air, mais il pourra aussi agir comme ventilateur. Sans hélices, il arrive quand même à envoyer un puissant flux d’air froid pour rafraîchir la pièce tout en purifiant l’air. Une télécommande est fournie afin d’activer à distance différents modes. Sinon, vous pouvez passer par l’application Dyson pour pouvoir le contrôler à distance lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Depuis l’application, vous allez pouvoir surveiller la qualité de l’air ambiant détectée chez vous. Il est également possible de programmer les heures de mise en route et d’extinction. Ces informations sont aussi disponibles d’un coup d’œil sur l’écran du purificateur.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs purificateurs d’air.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.