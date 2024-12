Commencez la nouvelle année avec un purificateur d’air premium, celui de Xiaomi est à -40 %

Avis aux personnes sujettes Ă des allergies bien embĂŞtantes au quotidien : le purificateur Xiaomi Smart Air Purifier Elite, capable d’Ă©liminer poussières, allergènes, odeurs et virus sur une grande surface, est actuellement en promotion. Sur le site officiel, on le trouve en effet Ă 249,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Le Xiaomi Smart Air Purifier Elite. // Source : Xiaomi

Pollen, squames d’animaux, odeurs de cigarette, fumĂ©es de cuisson, poussière en suspension… Ces mots ont le don de donner des sueurs froides aux personnes allergiques, qui misent bien souvent sur un purificateur d’air pour enfin respirer un air plus sain Ă la maison. Le Xiaomi Smart Air Purifier Elite fait partie de ces rĂ©fĂ©rences premium très efficaces que l’on peut trouver sur le marchĂ©, et en ce moment, son prix est un peu moins Ă©levĂ© grâce Ă une promotion juste avant NoĂ«l.

Que peut faire le Xiaomi Smart Air Purifier Elite ?

Éliminer odeurs, virus en suspension et poussières

Filtrer les particules les plus fines

Couvrir une surface de 125 m²

Initialement affichĂ© Ă 399,99 euros, le Xiaomi Smart Air Purifier Elite est aujourd’hui proposĂ© Ă 249,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Un appareil qui peut purifier une large surface

Le purificateur d’air Xiaomi Smart Air Purifier Elite se prĂ©sente sous la forme d’un cylindre plutĂ´t imposant, qui n’est donc pas particulièrement discret, mais qui n’est heureusement pas disgracieux. Son design minimaliste ne devrait pas en tout cas pas faire tache chez vous. C’est d’ailleurs son aspect massif, entre autres, qui lui permet de couvrir une large surface : selon la marque, il est en effet capable de purifier jusqu’Ă 125 m². Autant dire que vous pourrez respirer un air plus propre mĂŞme dans vos plus grandes pièces.

Ce Smart Air Purifier Elite est par ailleurs dotĂ© d’un Ă©cran OLED qui affiche tout un tas d’informations utiles au quotidien : qualitĂ© de l’air grâce Ă une couronne colorĂ©e (verte pour « excellente », rouge pour « faible), valeur des PM 2,5 (pour les particules fines, donc), voyant des grosses particules… Notez Ă©galement que ce purificateur est connectĂ© et compatible avec l’application Xiaomi Home. Le contrĂ´le vocal est aussi de la partie avec Google Assistant et Alexa.

Une filtration efficace

Concernant sa mission principale, qui est d’assainir l’air du domicile, le Xiaomi Smart Air Purifier Elite ne fait pas les choses Ă moitiĂ©. Il est tout d’abord dotĂ© d’une technologie LED UV-C + plasma qui lui permet d’Ă©liminer 99,9 % des bactĂ©ries et virus en suspension (dont celui de la grippe A H1N1, pulvĂ©risĂ© en 30 mn). Les allergènes que l’on trouve Ă l’intĂ©rieur de notre foyer, comme ceux issus du pollen, des acariens ou encore des squames d’animaux, sont aussi efficacement chassĂ©s.

D’ailleurs, c’est grâce Ă son filtre haute efficacitĂ© que le Smart Air Purifier Elite est capable de piĂ©ger 99,98 % des particules en suspension jusqu’Ă 0,1 micromètre, les poussières, particules PM2,5 et fumĂ©es de cuisine. Et le tout, en restant assez silencieux (20,2 dB) et en promettant une consommation d’Ă©nergie plus faible qu’avec un filtre HEPA traditionnel. Et pour vous dĂ©barrasser de toutes les mauvaises odeurs dĂ©gagĂ©es par la cuisine, des dĂ©chets ou du tabac, le purificateur pourra aussi compter sur son charbon actif en granulĂ©s intĂ©grĂ©.

