Ce pack Samsung avec un Galaxy S24 et une Galaxy Watch 7 est à un super prix chez Fnac et Darty

Oui, le Samsung Galaxy S25 est sorti cette ann√©e, mais son pr√©d√©cesseur, le S24, reste toujours aussi recommandable. Surtout quand il se tient aux c√īt√©s d’une Samsung Galaxy Watch 7 dans un pack √† 702 euros au lieu de 1 218 euros √† la Fnac et chez Darty.

Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Cette ann√©e, Samsung a lev√© le voile sur son Galaxy S25, nouveau fleuron qui a d’ailleurs int√©gr√© notre top des meilleurs smartphones compacts. Mais il n’√©clipse pas totalement le mod√®le ant√©rieur phare de la marque, le Galaxy S24, qui profite lui aussi des fonctions Galaxy AI bas√©es sur l‚Äôintelligence artificielle. Certes, ce smartphone n‚Äôest pas exempt de d√©fauts, mais quand il est inclus dans un pack √† moins de 705 euros, lequel comprend √©galement une montre connect√©e Samsung Galaxy Watch 7 bien compl√®te, on le recommande encore sans h√©siter.

Les atouts de ce pack Samsung

Un smartphone compact avec Galaxy AI

Une montre connectée avec un très bon suivi de fréquence cardiaque

Un bon prix pour deux références efficaces

À leur lancement, le Samsung Galaxy S24 (128 Go) et la Samsung Galaxy Watch 7 (40 mm Bluetooth) ont été respectivement présentés à 899 euros et 319 euros, soit un total de 1 218 euros. Mais en ce moment, ils sont réunis dans un pack proposé à 702 euros à la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionn√©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ňďil ci-dessous afin de d√©nicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S24 et la Samsung Galaxy Watch 7. Les tableaux s’actualisent automatiquement.

Un smartphone soign√© avec de l’IA dedans

Le Samsung Galaxy S24 est un smartphone assez compact (70,6 x 147 x 7,6¬†mm), qui int√®gre une dalle de 6,2 pouces seulement. Les allergiques aux grands mod√®les qui ne veulent pas obligatoirement utiliser leurs deux mains pour manipuler leur appareil devraient en √™tre satisfaits. Pour en dire plus sur cet √©cran, on a ici droit √† une dalle OLED LTPO Full HD+ avec un taux de rafra√ģchissement maximum de 120 Hz. Elle offre √©galement une luminosit√© sublime, avec un pic √† 2 376 cd/m¬≤ en HDR. C√īt√© design, le S24 pr√©sente des tranches plates, comme chez Apple, qui rendent la pr√©hension plus agr√©able, mais Samsung parvenait quand m√™me √† se diff√©rencier auparavant avec ses tranches arrondies… C√īt√© finitions, c’est heureusement bien soign√©, avec en plus un rev√™tement Gorilla Glass Victus¬†2 et une certification IP68.

Le S24 marque par ailleurs des points gr√Ęce √† sa partie logicielle et ses sept ans de mises √† jour majeures promis. En attendant One UI 7, c’est One UI 6.1 qui est ici en place et qui donne acc√®s √† toutes les fonctionnalit√©s IA de Galaxy AI. Reformulation de messages, traduction de textes, retouches photo… Les options sont vraiment nombreuses. C√īt√© performances, le S24 renferme une puce Exynos 2400, qui se r√©v√®le un peu faiblarde en jeu. C√īt√© photo, le smartphone est √©quip√© d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d‚Äôun ultra grand-angle de 12 Mpx et d‚Äôun t√©l√©objectif x3 de 10 Mpx. Si les couleurs et la gestion de la lumi√®re sont bonnes, les probl√®mes r√©currents d‚Äôautofocus et de nettet√© g√Ęchent souvent les clich√©s r√©alis√©s. Enfin, concernant son autonomie, le S24 tient une journ√©e par charge compl√®te. Quant √† la recharge, en filaire, elle est limit√©e √† 25¬†W et √† 10 W en sans fil.

Une bonne montre pour surveiller sa forme

La Samsung Galaxy Watch 7 est une montre connect√©e int√©grant un √©cran de 1,31 pouce de tr√®s bonne facture, encadr√© de bordures plut√īt fines et offrant une bonne lisibilit√©. Dommage que la luminosit√© ne monte pas √† 3 000 cd/m¬≤, toutefois. C√īt√© design, c’est sobre, moderne et surtout solide. En effet, cette tocante est certifi√©e IP67, mais aussi et surtout 5¬†ATM. On peut donc la porter sous l‚Äôeau pour de la natation sans trop de souci, mais gare aux sessions de plong√©e sous-marine, qui pourraient la faire souffrir. C√īt√© logiciel, la Galaxy Watch 7 se dote d’une interface simple, dans laquelle on peut installer pas mal d’applications tierces. On appr√©cie √©galement la fonction de double pincement pour permettre de valider certaines options.

Concernant ses fonctionnalit√©s sport et sant√©, la Samsung Galaxy 7 renferme une batterie de capteurs (boussole, acc√©l√©rom√®tre, gyroscope, √©lectrocardiogramme…), dont un tout nouveau pour la fr√©quence cardiaque, dit ¬ę¬†BioActive¬†¬Ľ, bien plus pr√©cis. Tout comme sur le S24, la Galaxy Watch 7 b√©n√©ficie elle aussi d’une dose d’IA, qui va servir √† appr√©hender plus facilement les donn√©es physiques en les r√©sumant sous la forme d‚Äôun simple score allant de 0 √† 100, le¬†score d‚Äô√©nergie. De son c√īt√©, le GPS se montre un peu trop capricieux, et ce malgr√© l‚Äôajout du multibande. Autre point noir : certaines fonctions, comme l’ECG et la mesure de la tension art√©rielle, sont r√©serv√©es aux smartphones Samsung. Enfin, c√īt√© autonomie, on peut atteindre les 36 heures avec un usage intense.

Pour en savoir encore plus, n’h√©sitez pas √† litre notre test complet du Samsung Galaxy S24, ainsi que celui de la Samsung Galaxy Watch 7.

