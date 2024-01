Galaxy S24 : Samsung promet de battre l’iPhone d’Apple avec ce changement

Samsung a fait une annonce forte avec ses trois nouveaux smartphones Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. En matière de suivi des mises à jour, le fabricant fera mieux qu'Apple avec l'iPhone.

Depuis de nombreuses années, l’iPhone propose un avantage compétitif de taille : une longévité hors pair grâce à un excellent suivi des mises à jour de la part d’Apple. Avec les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra, Samsung met fin à ce règne grâce à une promesse très forte : 7 ans de mises à jour garanties.

Mieux qu’Apple ?

Comme nous l’écrivions déjà en octobre, Apple ne fait officiellement aucune promesse concernant le suivi des iPhone. Un smartphone d’Apple ne peut donc tout autant recevoir aucune mise à jour ou une seule, qu’il peut être maintenu pour l’éternité. On ne sait pas et on nage dans l’inconnu. En revanche, on peut regarder l’historique d’Apple pour dresser une moyenne, c’est ce qui vaut à la marque sa réputation d’excellent suivi.

Quand on fait le point sur la longévité des précédents iPhone, on s’aperçoit qu’Apple propose des mises à jour d’iOS pendant 4 à 6 ans.

Avec sa promesse, 7 ans de mises à jour d’Android et 7 ans de mises à jour de sécurité, Samsung s’engage donc à battre le record de longévité d’Apple. Notons cependant que cette promesse ne concerne que les Galaxy S24 annoncés ce mercredi. Les Galaxy S23 de l’an dernier n’auront droit qu’à quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Samsung rattrape Google

Le constructeur n’est pas le premier à faire cette promesse. En octobre, Google a également annoncé une nouvelle politique de suivi de 7 ans pour ses Pixel 8. Dans les deux cas, il s’agit de marques capables de concevoir leurs propres puces Tensor ou Exynos, un composant central pour l’adaptation des mises à jour et le développement des pilotes. Depuis cette promesse, Google a largement licencié dans ses effectifs dédiés à la gamme Pixel.

À ce titre il sera intéressant de voir comment Samsung va permettre à son Galaxy S24 Ultra équipé d’une puce Snapdragon de bien respecter les 7 ans de mises à jour. Pour obtenir un suivi conséquent de la part de Qualcomm, FairPhone avait dû faire appel à une technique bien particulière.

Derrière, les marques chinoises sont désormais à la traine. Xiaomi, par exemple, est récemment passé à une politique de 4 ans de mises à jour. Peut-être que la marque choisira de remonter encore ce niveau pour suivre ses concurrents. Enfin Asus et ses seulement 2 ans de suivi sort désormais vraiment du lot, dans le mauvais sens du terme.

Reste que l’on est toujours au stade des promesses concernant les fleurons de Samsung. On ne sait pas à quoi ressemblera l’écosystème du smartphone dans 7 ans ni quelles pourront bien être les performances d’un smartphone à ce moment-là.