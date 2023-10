Samsung, Xiaomi et même Apple : Google a bousculé tout le monde cette semaine

Google a eu une annonce choc cette semaine : les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront supportés pendant sept ans par la firme. Un record pour une industrie souvent accusé d'obsolescence programmée. Même Apple fait moins bien.

Lors de sa conférence, Google a dévoilé le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, mais ce n’était pas l’annonce la plus importante de la soirée. Non, la firme a réussi à surprendre tout le monde avec une promesse très forte : ses nouveaux smartphones auront le droit à 7 ans de mises à jour. Autrement dit, un Google Pixel 8 sera encore à jour logiciellement en 2030. Comment se situe cette promesse face à la concurrence ? Spoiler : Google fait même mieux qu’Apple.

Combien d’années de mise à jour sur iPhone ?

Apple est connu pour proposer de nombreuses mises à jour sur ses iPhone, ce qui prolonge leur durée de vie. C’est aussi ce qui contribue à pouvoir revendre facilement un iPhone au bout de quelques années : on sait qu’il sera encore supporté par la marque.

Alors à combien de mises à jour a le droit un iPhone ? Nous avons posé la question à Apple qui nous a indiqué ne pas avoir explicitement de promesse sur le sujet. Vous n’avez donc pas de garantie en achetant votre iPhone qu’il sera mis à jour pendant 3, 5, 7, 9 ans ou plus. Apple se réserve probablement le droit de tout réinventer d’une année sur l’autre et de pouvoir donc prématurément abandonner certaines générations d’iPhone. Pour autant, l’historique de la marque permet facilement de nous rassurer.

En effet, il suffit d’observer les habitudes d’Apple depuis son premier iPhone, et en particulier depuis que la firme conçoit ses propres puces pour voir qu’elle a l’habitude de proposer des mises à jour sur son smartphone pendant 4 à 6 ans.

Avec sa promesse de 7 ans de mise à jour pour les Pixel 8 et 8 Pro, Google promet donc noir sur blanc de faire mieux que le record d’Apple.

Samsung était le champion

Dans l’univers Android, c’est sans aucun doute Samsung qui a été le moteur en matière de mise à jour. Autrefois très peu réputé en la matière, il fallait même casser la sécurité de son smartphone Galaxy pour installer les mises à jour non officielles, le fabricant est devenu au fil des ans le maitre du secteur en la matière.

Désormais, Samsung promet pas moins de 4 mises à jour majeures sur ses smartphones haut de gamme, et a récemment étendu cette politique à des smartphones en milieu de gamme plus accessible.

C’est une différence à prendre en compte : Apple ne commercialise que des smartphones très haut de gamme et Google n’a fait sa promesse des 7 ans que sur les Pixel 8 dont le prix de départ est de 800 euros. Samsung garde donc un train d’avance sur les smartphones achetable par le plus grand nombre.

Malgré cela, il faut admettre que Samsung est ici dépassé par l’éditeur d’Android. Il sera intéressant de voir si avec un retour prévu aux puces Exynos, Samsung fera la promesse d’un support encore étendu pour le Galaxy S24.

Xiaomi venait de rattraper

C’était peut-être la goutte d’eau pour Google. Depuis cet été, même Xiaomi faisait mieux que la firme de Mountain View en matière de suivi des mises à jour. En effet, le fabricant chinois a confirmé que ses Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro vont bénéficier de 4 mises à jour du système Android et 5 années de mises à jour de sécurité.

Une belle promesse désormais complètement éclipsée par les 7 ans promis par Google qui concernent aussi bien les mises à jour de sécurité que les mises à jour majeures dans le cas des Pixel.

Asus et Microsoft à la traine

Il reste tout de même de très mauvais élèves sur le marché des smartphones Android. La vente de téléphone n’est souvent pas leur domaine d’activité principal, et ils investissent donc moins sérieusement dans ce domaine. Par exemple, Microsoft, qui propose historiquement de nombreuses années de support pour Windows et s’adresse à un public professionnel très exigeant, n’offre que trois ans de mises à jour pour sa gamme Surface Duo. C’est pourtant sur ce point que le géant américain aurait pu se différencier.

C’est aussi un élément qui nous a déçus concernant le Zenfone 10 d’Asus. Le constructeur est le seul à proposer un smartphone à la fois très performant et compact, mais ne promet que deux ans de mises à jour pour son téléphone haut de gamme. C’était déjà un peu ridicule à la sortie du téléphone cet été, mais désormais quand on compare ces deux ans à la promesse de 7 ans, cela devient risible.

Oppo et OnePlus : très bon, mais absents

Restent Oppo et OnePlus, qui avaient pris le train en marche avant tout le monde en étant la deuxième firme, après Samsung, à proposer quatre ans de mises à jour majeures. Une belle performance, mais là encore un peu éclipsée par Google.

En outre, le problème avec Oppo et OnePlus est ailleurs. L’avenir des deux marques en Europe est encore en suspens, après la cessation d’activité du distributeur d’Oppo en France, l’avenir n’est pas encore très clair. Or les mises à jour étant, par essence, une affaire de suivi au long terme, il y a lieu de s’interroger sur leurs promesses.

Le cas Fairphone : 10 ans de mise à jour

En 2023, il y a un autre fabricant qui a fait une belle promesse. L’Européen Fairphone promet huit à dix ans d’assistance software et de mises à jour logiciel pour son Fairphone 5. Pour réussir ce coup de maitre sans développer sa propre puce, la marque a utilisé une astuce plutôt maligne. Le fabricant est allé chercher une puce Qualcomm conçue habituellement pour des applications industrielles, de l’embarquée qui demande donc un support plus important. Pas un simple Snapdragon donc, mais une puce QCM6490 dont Qualcomm garantie le support.

Attention toutefois, c’est peut-être aussi le cas de Fairphone qui doit nous interroger sur la promesse de Google avec ses Pixel 8. En effet, rien ne garantit avec cette promesse que le téléphone va recevoir chaque mise à jour en temps et en heure. Prenons un exemple extrême pour bien comprendre. Le Pixel 8 est lancé avec Android 14, puis Android 15 sort en 2024. Imaginons que Google ne publie la mise à jour vers Android 15 qu’en 2029. Évidemment l’idée est ridicule, mais en soi, Google aurait tenu sa promesse de mettre à jour le Pixel 8 quelque 6 ans après son lancement, mais vous n’auriez pas eu le droit à toutes les mises à jour comme vous le pensiez.

C’est ce qui s’est produit avec des générations précédentes de téléphone Fairphone. En effet, le Fairphone 2 a été mis à jour en début d’année 2023, soit 7 ans après le début de sa commercialisation (fin 2015), mais il n’a pas été mis à jour vers Android 13, la dernière version en date à ce moment, mais Android 10, bien plus ancienne. Factuellement, il a été supporté pendant 7 ans, mais pour une mise à jour sortie par Google 4 ans après son lancement.

Le champion caché : Nvidia

Android n’est pas seulement proposé sur smartphone. On retrouve le système sur de nombreux appareils et notamment des téléviseurs connectés ou des boitiers TV. Le meilleur d’entre eux est sans aucun doute la Nvidia Shield, qui résiste aux années admirablement. Elle a été lancée à l’origine en 2015 sous Android 5.1 Lollipop et a été mise à jour par Nvidia jusqu’en 2022, soit 7 ans après son lancement.

Cela en fait sans doute l’un des produits Android ayant reçu le meilleur suivi de la part d’un constructeur. Comme dans le cas de Google ou Apple, cela est sans aucun doute dû à l’intégration dans la Shield d’une puce développée en interne par Nvidia, la puce Tegra X1.

Google donne un coup de pied dans la fourmilière

On voit qu’avec son annonce, Google vient de définir un nouveau standard pour l’industrie du smartphone. Désormais, l’annonce d’un nouvel appareil haut de gamme sera comparée aux sept ans de mises à jour promis par Google. Même Apple, pourtant champion réputé du secteur, ne propose pas une aussi grande longévité pour ses iPhone, et pire, ne fait en vérité aucune promesse à ce sujet.

Pourtant, si l’on accorde autant d’importantes au suivi des mises à jour d’un appareil aussi important dans notre quotidien, c’est parce qu’il s’agit de l’un des grands enjeux du secteur. Ce n’est pas simplement une question d’avoir accès aux dernières nouveautés en date. Un smartphone que l’on garde plus longtemps, c’est un ou plusieurs smartphones neufs que l’on n’achète pas et autant d’économie pour l’environnement. Cela vaut bien plus que des clips promotionnels avec mère Nature. Espérons que d’autres fabricants suivront rapidement ou continueront cette démarche.